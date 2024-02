Pablo Pin: "Hay que seguir trabajando para ganar a pesar de todo"

Buscar lo positivo y obviar el resultado final. En esto quiere centrarse Pablo Pin de cara al futuro. Tras la derrota ante BAXI Manresa, el técnico de Covirán Granada ha alabado el gran trabajo de sus jugadores durante la semana y espera que todos los aspectos positivos que se han visto este domingo en la pista puedan mantenerse y mejorarse de cara a próximas jornadas. Pin ha hablado también sobre el partido de Malik Dime, sobre la defensa de bloqueo directo y, una vez más, sobre el arbitraje del que prefiere olvidarse y seguir trabajado para ganar "a pesar de todo".

Valoración del partido: "Nuestra puesta en escena no ha estado mal. El primer tiempo intentando contener el ritmo de Manresa. Hemos hecho algo muy bien que es resistir. Cuando hemos tenido nuestro mal momento hemos podido resistir en la pista, mantener la fuerza cuando llevaban 5/5 en triples. Ha habido una buena aportación de la gente que salía desde el banquillo. Lo importante era seguir controlando el rebote y ser sólidos en defensa. En general, en el segundo tiempo, nuestro inicio le hemos dejado anotar algunas canastas sencillas. No hemos jugado una mala segunda parte, ha estado bien. El partido se ha decidido en un cara o cruz, pero nos hemos tomado algunos lujos que en esta liga un rival como Manresa te lo castiga. Me tiro un triple sin venir a cuento. Me intento meter entre dos en lugar de pasar el balón y me meten una canasta. Ese tipo de detalles son decisivos. Hacen que el rival se meta en el partido. Un cara y cruz que ha salido para ellos. Es la sensación de que podría haber ganado cualquiera de los dos. El equipo ha estado bien a nivel de trabajo y de esfuerzo, este partido tiene que servir como punto de inflexión para volver a ser competitivos".

Decisiva la quinta falta de Thomasson: "En esa puedes decir que bueno, pero la cuarta ha sido increíble. Con la cantidad de contactos que genera Manresa... No tiene ningún tipo de sentido que tu jugador que más minutos tiene el balón en las manos se vaya sin un solo tiro libre. Como no es la primera vez que nos pasa, tenemos que seguir trabajando para ganar a pesar de todo".

¿Qué se le dice al equipo tras una derrota así?: "Tenemos que utilizarlo para mejorar, para seguir hacia adelante. Cuando analicemos el partido reforzaré algunas cosas que quiero que se mantengan. Quiero centrarme en el baloncesto no en exigirle a un jugador que se concentre, que juegue en equipo. Han hecho una semana increíble, quizás la mejor de la temporada. Nuestra reacción ha sido muy buena, de gente que quiere seguir hacia delante. Eso lo tenemos que dar por sentado, a partir de aquí seguir construyendo"

Defensa de bloqueo directo y control del rebote: "El trabajo general de equipo ha estado bien. Muchas veces se pone el foco en Felicio, pero también hay que analizar lo que hacen los exteriores, que hoy han trabajado bien, han pasado y defendido. Las situaciones de bloqueo directo son situaciones de cinco contra cinco no solo de dos contra dos. En el rebote hemos estado bien en general, con unos minutos buenos de Kramer también. Tenemos que hacernos sólidos ahí si queremos conseguir nuestro objetivo".

Malik Dime: "Ha estado bien, no es un jugador que vaya a meter 20 puntos, haciendo lo que le pedimos. Necesita coger el reitmo competitivo de nuestra liga, pero me ha gustado los minutos que ha estado en pista".