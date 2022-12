Pablo Pin: "Quizás no he sido capaz de transmitir el nivel de concentración que necesitábamos"

Golpe muy duro para Covirán Granada. Los rojinegros podrían haber logrado este domingo media permanencia, pero el camino no iba a ser tan sencillo. El Real Betis ha logrado robar el triunfo a los rojinegros en un partido "demasiado lento" de los locales. Pablo Pin se mostró muy crítico con la actuación de su equipo e incluso consigo mismo, consciente de que el resultado y, sobre todo, la imagen mostrada no era la esperada. El técnico rojinegro repasó los errores de sus jugadores y añadió que el average de diez puntos a favor de los béticos fue "demasiado para cómo se había desarrollado el partido".

Valoración del encuentro: "Betis ha sido justo vencedor, han hecho un partido más completo que nosotros, con más concentración y energía. Nuestra entrada en el partido ha sido muy mala, no solo por los siete puntos anotados, sino porque no estábamos jugando a nuestro ritmo habitual. Nuestros movimientos eran andando y les hemos facilitado mucho la defensa. Con ese inicio nos ha pesado mucho en la confianza. Quizás no he sabido transmitir el nivel de concentración que necesitamos para competir en esta liga. han estado un punto por encima de nosotros en intensidad y energía. Hemos tomado malas decisiones en ataque, el reparto de tiros no ha estado bien hecho. Tenemos que pensar en el siguiente, ser capaces de pensar qué equipo somos y que tenemos que hacer para competir en esta liga".

Average: "El average es demasiado, hemos bajado los brazos. Se comparten las responsabilidad está claro. Tengo que ser yo el que haga que los jugadores piensen en este tipo de cosas. Diez puntos de average son demasiados para como se ha desarrollado el partido. Hemos puesto los bloqueos muy lentos y cuando los poníamos ellos ya estaban colocados en la defensa. Hay que prestar atención a los detalles".

Luke Maye: "Ha sido un golpe donde ha perdido el equilibrio, pero ha podido seguir jugando. También lleva toda la semana sin entrenar y ha llegado algo cansado"

Prórroga: "Hablar de rotación es complicado. Hemos tenido varias situaciones donde, más que las rotaciones, es que nos han quitado rebotes de las manos. No hemos estado acertados en esa situación y ellos han cogido confianza"

Baja puntuación: "El ritmo ha sido muy bajo, no solo a nivel de posesiones, sino en el cinco contra cinco. Teníamos que pasar el balón, poner un bloqueo y no íbamos rápido. Eso es lo que hay hecho que tengamos una actuación muy lenta. La selección de tiro tampoco ha sido buena. No entras bien al partido, no coges confianza y parecía que cada vez que anotábamos era cómo meter un gol. Tenemos que recordar el ritmo que necesitamos para jugar a baloncesto".