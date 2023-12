Pablo Pin: "Hoy no somos el peor equipo del mundo"

Mala actuación del Covirán Granada en Málaga. Difícil poder hablar sobre la actuación vista en el Martín Carpena por parte de los rojinegros. Aun así, Pablo Pin señaló en rueda de prensa que los primeros minutos del encuentro "no han sido malos", pero que los "errores en ataque han permitido que el Unicaja" sea un "rodillo". El técnico rojinegro habló, además, sobre la actuación de Rousselle y Thomasson, jugadores destacados en el conjunto granadino y sobre el partido de Cristiano Felicio y su cambio en el último cuarto.

Valoración del encuentro: "Nuestro primeros minutos no han sido malos, pero nuestros errores en ataque han permitido que Unicaja juegue al ritmo que intenta imponer siempre. Juegan como un rodillo y es muy difícil pararlos. Ellos anotan, te sacan del partido, juegan con mucha confianza y es muy difícil remontar cuando vas perdiendo de 20 al descanso. Hemos hablado de mejorar, no mirar el marcador y tratar de hacer las cosas bien. Hemos hehco una segunda parte un poco mas al nivel al que solemos jugar. Hoy no somos el peor equipo del mundo. Intentar recuperar a la gente que tiene molestias físicas y seguir trabajando."

Rousselle y el tercer cuarto: "A pesar de haber empezado mal, hemos empezado a competir el balón. Rouselle ha estado muy bien. Joe, que ni se ha sentado, quiero destacar que quiero jugadores con esa energía todos los días. David es un jugador que siempre trabaja, que acepta su papel y ha aprovechado sus minutos en pista".

Cristiano Felicio y su actitud en el último cuarto: "A nivel numérico está bien, quizás las pérdidas han sido muchas. Esa falta que le han pitado tan pronto le ha creado dudas. Ha habido varios manotazos en una jugada, él lo ha reclamado y nos han pitado técnica al banquillo. Lo hemos quitado porque no ha entrenado en toda la semana".