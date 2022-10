Pablo Pin: "Hemos fallado en la circulación del balón, no hemos jugado a gusto"

El Covirán Granada suma su primera derrota a domicilio. Los rojinegros cayeron ante un Gran Canaria muy superior por 94 a 76. Pablo Pin reconoció tras el encuentro que la defensa de los canarios dejó sin posibilidades a su equipo que no estaba con la "energía y nivel de dureza que se necesita para jugar contra un equipo como este". Además, el técnico puntualizó que la segunda mitad de su equipo fue mejor en comparación con la primera y que no le podía reprochar nada a sus jugadores en cuanto a "intensidad y ganas de competir".

Valoración del encuentro: "Hemos vivido de aciertos puntuales en el primer cuarto. No estábamos con la energía y el nivel de dureza que se necesita para jugar contra un equipo como Gran Canaria y más fuera. El segundo periodo de ellos ha sido muy bueno. Hemos fallado varias finalizaciones sencillas, dos triples abiertos... detalles que te hacen irte con 16 puntos abajo. Nos hemos ido con malos porcentajes de dos, de tres y demasiadas pérdidas. Hemos hablado en el marcador en seguir trabajando, jugar duro y no mirar el marcador. Hemos cambiado en la segunda parte, jugando más en lo que nos interesa. No le puedo reprochar nada al equipo en cuanto a intensidad y ganas de competir. Tenemos que seguir trabajando y pensar ya en el siguiente partido".

Defensa de Gran Canaria: "Defienden muy duro y su línea exterior también sabe cubrir muy bien los espacios. Hemos fallado en la circulación del balón. No hemos jugado a gusto, con soltura".

Rebote: "Me gustaría ver más el porcentaje que el número total. No hemos tenido unos porcentajes altísimo, ha habido mucho rebote en juego. No tengo la sensación que hayamos dominado el rebote del todo. Cuando juegas con porcentajes bajos en normal que rebotees".

Christian Díaz: "Mi sensación con él es que ha alcanzado un punto de madurez en su juego y en su personalidad y que, además, tenemos una gran confianza en él. Estamos muy contentos con Christian. Ojalá que siga así porque se lo ha trabajado mucho, ha tenido que picar mucha piedra y tiene este reto para intentar aprovechar los minutos que tenga".