Los granadinos apuestan por seguir con la mascarilla en el transporte público

La mascarilla dejó hace tiempo de ser un elemento indispensable para pasar a ser un complemento. Su obligatoriedad desapareció en las calles, establecimientos y otros muchos lugares, pero todavía hay espacios donde se debe llevar sí o sí. Uno de ellos es el transporte público, pues los usuarios del metro o los autobuses urbanos continúan cubriendo su boca y su nariz cuando se desplazan. La eliminación de este deber ha estado muy presente en la actualidad política, pero el paso no se da. Los granadinos apuestan por ahora por seguir protegiéndose en el transporte público. Cómo se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, disponible en el canal de YouTube de GranadaDigital, la ciudadanía opta por la opción más precavida, aunque los encuestados señalan que las aglomeraciones se producen en muchos más espacios.

El 6 de octubre, el Pleno del Congreso rechazó una iniciativa presentada por Ciudadanos para eliminar esta imposición. Únicamente la formación naranja y Vox apoyaron esta reclamación. El PSOE, Unidas Podemos, el PNV, Bildu y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el PP, ERC, PDeCAT, Más País, Compromís, el BNG, Foro Asturias y Teruel Existe optaron por la abstención.

En el plano autonómico, la Junta de Andalucía tampoco considera oportuno despedirse de la mascarilla en el transporte público. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, manifestó en la primera semana de este mes en una entrevista que "es arriesgado decir que ha terminado cuando el comportamiento del virus cambia con las nuevas variantes". La mandataria explicó que el Gobierno andaluz estaba a la espera de "un informe del Ministerio de Sanidad para poner una decisión encima de la mesa entre todas las comunidades autónomas". Desde entonces no ha habido novedades significativas.

Por otro lado, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos solicitó en septiembre la eliminación de la obligatoriedad, pues el sector no quiere ser "estigmatizado" después de que muchos países de la Unión Europea diesen un paso que España no quiere dar de momento.

"Yo creo que todavía no es el momento porque no sabemos como va a evolucionar el virus. Es cierto que no veo razonable que se mantenga en el metro cuando en otros lugares con mucha concentración no se mantiene", expresó uno de los encuestados. Es la línea general seguida por las personas que atendieron el micrófono de GranadaDigital, especialmente de los usuarios que viajan en las horas puntas, cuando el espacio entre pasajeros es casi inexistente.

Algunos ciudadanos entienden que es el momento de subirse al metro y al autobús con el rostro descubierto, pero entienden que las personas más vulnerables prefieran continuar con la mascarilla. La cercanía de los meses de frío es otro de los factores que influyen en el pensamiento de los granadinos. "Yo soy de los que piensa que si una persona tiene gripe y lleva mascarilla puesta nos beneficia a todos", explicó un ciudadano que lleva su visión más allá del coronavirus.

Joan Carles March aboga por mantener una "posición prudente"

Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, apunta que "estamos en un momento de subida de casos", por lo que "no es el momento de quitar las mascarillas". La llegada del otoño y el inicio del curso escolar son dos de los argumentos esgrimidos por el comunicador sanitario para no ver positiva esta opción. Joan Carles señala que la situación de países del entorno europeo, enzarzados con subvariantes de Ómicron, es una muestra de la necesidad de mantener una "posición prudente". "La tendencia es ir a peor y ante eso lo que se necesita es usar una de las protecciones que tenemos", manifiesta March.