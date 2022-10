Pablo Pin: "Me gusta que mi equipo ilusione, pero no podemos desviarnos de nuestro camino"

Felicidad y satisfacción, aunque con matices. Así se podría resumir la rueda de prensa post partido de Pablo Pin tras el triunfo ante Bilbao Basket. El técnico granadino ha destacado el juego en equipo de su plantilla como principal baza para conseguir la victoria, pero ha remarcado en varias ocasiones que aun hay varios aspectos por mejorar. Además, el entrenador ha remarcado, una vez más, que la competición es muy larga y que el equipo tiene claro que esta euforia es momentánea y que el lunes tocará volver a comenzar una liga de una semana y un partido.

Valoración del encuentro: "La primera parte hemos jugado a un nivel muy muy bueno en ataque, pero muy mejorable en defensa. Hemos tenido situaciones de falta de dureza y Bilbao ha sido capaz de encontrarnos algunas ventajas, sobre todo en el tiro de tres. A pesar de ello, nosotros estábamos anotando con muchísima facilidad y con un ritmazo en el juego. En el descanso entendimos que debíamos bajar su porcentaje en el tiro de tres, ser más agresivos, puntear el rebote y subir el nivel físico del partido. Mi equipo ha hecho un partidazo, hemos compartido muy bien el balón. Me siento muy feliz por ver que no hay egoísmos y viendo cómo la gente se ha divertido con nosotros, la química que hay entre la afición y el equipo. Esperemos seguir manteniéndolo, porque vendrán los malos momentos".

Juego en equipo: "Nuestra mayor fortaleza es que somos un equipo, tanto en ataque como en defensa. Felicio ha hecho un gran partido, sí, pero todos los días sale alguno. Esa es nuestra fortaleza, jugar con esa química. En el tercer cuarto hemos jugado bien, pero hemos fallado algunos tiros solos, era cuestión de ganar confianza".

Pere Tomás y Jacobo Díaz: "Pere ha hecho un partido muy serio, no solo en defensa, sino también ataque. Es lo que le pedimos que no sea solo en defensa y rebote, que se luzca un poco más. El resto son jugadores que sabes que salen y dan el 100%, especialmente de lunes a viernes. Están entrenando al máximo. Mi gran problema es no poder darle más minutos, hay jugadores que se merecerían jugar mucho más, pero no siempre se les puede dar todos los minutos que merecen".

Líder momentáneo: "Hay que dejar a la gente la libertad de que se ilusione. La primera vuelta son 17 partidos, nos queda mucho por jugar. Los momentos malos van a venir, el problema es cuándo. Ahí es cuando hay que estar juntos y preparados. Los jugadores que lo celebren, pero yo el lunes comienzo una nueva semana y se hará con cero a cero en el marcador. No hay motivo para cambiar nuestra forma de ver las cosas. Me gusta que mi equipo ilusione a la gente, pero no se va a sacar a mi equipo del camino de que hay que ser humildes".

Victoria ante todo un Bilbao Basket: "Le da más valor a nuestro trabajo, es un equipo que ha ganado con cierta facilidad, están jugando muy bien y venían con una gran dinámica, eso hace más difícil ganarles. Aun así, tenemos muchas cosas que mejorar".

Prince Ali: "A Dejan aun le queda un tiempo y Prince lo está haciendo muy bien. Lleva la línea del equipo, algún día lo hace mejor y otros peor, mi idea es que siga un poco más con nosotros. A nivel defensivo ha estado muy bien, ha hecho un gran partido y ha sido uno de los protagonistas del día de hoy".