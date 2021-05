Pablo Pin: “Esta temporada ya es histótica”

Sufrir hasta el final, el lema que el Covirán Granada lleva por bandera en estos Playoff de ascenso a la ACB. Los rojinegros tuvieron que llegar hasta la prórroga para poder derrotar a un gran rival como el Real Murcia Baloncesto y alcanzar la semifinales donde ya espera el Leyma Coruña. Pablo Pin asegura que ha sido una eliminatoria muy complicada y reconoce que el papel de “favoritos” ha ejercido mucha presión sobre el equipo. Sobre la futura semifinal, el técnico afirma que la temporada del Covirán ya es histórica, pero que “no significa que nos conformemos, queremos ir a por más”.

Valoración: “Como sabíamos que iba a ocurrir, ha sido un partido típico de Playoff, con muchísima tensión. El primer cuarto no hemos empezado bien, sobre todo a nivel defensivo, hemos tenido algunos errores que sabíamos que teníamos que controlar. Algunas situaciones de bloqueo directo donde no hemos defendido bien. En el segundo periodo hemos sido capaces de parar el ritmo del partido y encontrar algunas situaciones en ataque, aunque ahí sí que estábamos jugando bien. Necesitábamos un poco más de equilibrio en el juego. Necesitábamos ganar la zona, los triples, agresividad para lanzar desde la línea de personal… En el segundo tiempo hemos sido capaces de ajustar determinados aspectos. Ellos estaban con un nivel de confianza y de acierto fuera de lo normal, eso nos ha afectado porque veíamos que estábamos trabajando bien y que no conseguíamos ponernos por delante. El final del partido, nosotros hemos decidido defender y ellos hacer faltas. En ese momento les he preguntado a mis jugadores qué querían y cómo se veían y ellos querían defender. Jugar una semifinal de ascenso a la ACB es algo increíble, es como un sueño y me parece justo por el esfuerzo que ha hecho el equipo”.

Clave para controlar a Murcia: “Hoy hemos sido capaces de dar buenos pases y no empeñarnos en pasar a Bamba de primeras. En el tema de la agresividad, en la subida de líneas, jugadores como Germán hoy han estado increíbles. No se le puede sacar ni un fallo. Era muy importante para nosotros ser más agresivos y recuperar nuestro ritmo”.

Preveía una anotación tan abultada: “Me ha sorprendido en algunas ocasiones el acierto. Cuando hemos sido más agresivos hemos sido capaces de mejorar nuestra anotación. Cada defensa es importante y si no mejoramos en ataque no ganamos”.

Semifinal contra Coruña: “Murcia es un tipo de equipo que nos viene muy mal por su físico. Ha sido una eliminatoria muy complicada. Está claro que al ser primeros se ponen más expectativas sobre ti, pero tenemos que convivir con eso. Coruña es un equipo que nos dobla a nivel físico y económico. Las exigencias tienen que estar en relación a la realidad. En este caso sí que éramos favoritos y te genera cierta presión. Llegados a este punto, no tenemos nada que perder. Esta temporada ya es histórica. Esto no quiere decir que nos conformemos con esto, queremos más”.

Rebote ofensivo: “Nunca voy a estar contento. Tenemos que trabajarlo diariamente. Hoy el equipo ha estado bien, creo que tenemos que estar más activos, pero han estado bien y necesitamos que David y Bamba entren más en el juego”.