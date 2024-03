Pablo Pin sobre Barton: "Le falta adaptarse a la dinámica con la que se juega en Europa"

Semana extraña para el Covirán Granada. Los rojinegros han completado la semana de entrenamientos lejos del Palacio de Deportes debido a una obras de urgencia que se han tenido que realizar en la instalación del Zaidín. Desplazados al Estadio de la Juventud, recordando tiempos de antaño, los granadinos han preparado el derbi andaluz de este sábado con más complicaciones que con facilidades.

Pablo Pin ha explicado en la mañana de este viernes que, "aunque la pista del Estadio de la Juventud está bien, hemos tenido que entrenar todos los días por la tarde porque había un campeonato universitario que nos impedía entrenar por las mañanas. Por las tardes hay mucha distracción, ruido y mucha gente pasando, así como la curiosidad de ver a un equipo ACB. Ha costado mantener la concentración". El técnico del Covirán Granada ha señalado que el regreso al Palacio era un incierto, eso sí, esperaba "poder hacer la sesión de tiro allí, que podemos tirar en nuestras canastas y usar nuestra pista. Han pasado nueve o diez días y necesitamos estar allí".

Las obras de urgencia en el pabellón del Zaidín y el hecho de ver al equipo entrenar en otra pista durante toda la semana y parte de la anterior han hecho saltar ciertas alarmas, pero Pin ha reconocido que no se ha planteado "que peligre el partido. Supongo que estará todo correcto mañana para poder jugar".

Si todo marcha como debe, que es lo que parece que ocurrirá, los aficionados podrán ver este sábado en su pabellón el estreno de Will Barton como rojinegro. El ex de la NBA, que aun no ha probado los aros del Palacio, muestra "un buen nivel de predisposición", pero el entrenador granadino reconoce que "le falta ritmo y adaptarse un poco a la forma de jugar y de defender. Va a necesitar un tiempo de adaptación. La agresividad y los espacios son diferentes, es un baloncesto totalmente distinto al que él está acostumbrado. Le hace falta adaptarse a la dinámica con la que se juega en Europa".

Pablo Pin ha comentado además en rueda de prensa que toda la plantilla se encuentra en buen estado físico, a excepción de Cristiano Felicio que "ha tenido un mal gesto en la espalda, pero espero que esté disponible". Para el duelo ante Unicaja, la llegada de Barton hará que Pin tenga que tomar la decisión de descartar a un jugador, decisión que asegura no tener tomada aun y para la que esperará a la mañana del partido, también esperando que "no haya ningún contratiempo".

Como claves del partido, Pin ha señalado la importancia de "jugar con la misma energía y actitud con la que juegan ellos. Si no pones esta cuestión actitudinal es difícil competir. El Unicaja está al nivel de los grandes, por encima del Barcelona o de Baskonia. Le ha ganado al Madrid en el Wizink y perdió el otro día en la última jugada. Si no pones la misma energía y el mismo nivel físico no podremos competir. Tener buen equilibrio entre el ataque y la defensa. Si no atacas bien ellos van a correr siempre y si no defiendes bien ellos tienen muchos focos, debemos tener equilibrio entre el ataque y la defensa". El técnico rojinegro también ha recalcado la ventaja con la que el equipo cuenta en este derbi andaluz y es que "con la gente que ha venido nueva tenemos opción de jugar menos minutos, pero de más calidad. Tenemos que tratar de hacer rotaciones más cortas al máximo nivel físico que es lo que hace Unicaja. Ser sólidos, no cometer errores de concentración y mantener el balón en ataque para que no puedan correr".