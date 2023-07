La ola de calor causa estragos en Granada: "Hemos tenido que cerrar el negocio por las tardes"

Los granadinos capean el temporal en la segunda ola de calor de verano. Esta semana, los termómetros marcan temperaturas bastante altas que sobrepasan los 40 grados. Todas las personas buscan alternativas para refugiarse del sofocante calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes avisos por altas temperaturas en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla

Durante esta época tan señalada llegan las dificultades planteadas por el calor, y no es para menos. Mientras otros pueden disfrutar de la playa o la piscina, otros se quedan en zona interior. La ciudad tiene que seguir funcionando y todos los servicios tienen que estar al pie del cañón aunque haya menos ciudadanos en la capital. Las gotas de sudor recorren la cara de los ciudadanos y las facturas de luz asustan ante la necesidad de poner el aire.

El ambiente de la ciudad cambia según las horas. En el inicio de la mañana se ve gente con un camino directo hacia el trabajo o hacer algún mandado. En las primeras horas de la tarde, la ciudad se queda vacía y el aire acondicionado y los ventiladores funcionan a toda pastilla.

Ángel y Francisca, un matrimonio de Alfacar que acude al médico, explican que "en nuestro pueblo hace calor pero no tanto como en la capital, por lo menos 4 o 5 grados menos". Esa diferencia hace que los bancos de las calles que gozan de sombra estén muy cotizados cuando el sol aprieta.

Maravillas, una anciana de 82 años, dice que "siempre hizo calor en esta época, pero el cambio climático ha propiciado un pequeño cambio". Asimismo, una mujer que le acompaña expresa sus "ganas de ir a casa a poner el aire".

"Cerramos por la tarde porque la gente se encierra en sus casas"

La ciudad no se para. Los trabajadores tienen que seguir con su rutina, a pesar del calor. Sin embargo, las altas temperaturas hacen estragos a la población a la hora de salir a comprar a los negocios. En otros tipos de trabajo, la carga sigue siendo la misma porque no dependen del público. Es el caso de barrenderos, jardineros, operarios, repartidores, etc.

"El calor es insoportable. Por las tardes hemos decidido cerrar porque la gente se encierra en sus casas y no sale hasta las 22:00 horas de la noche", comentaba Olga, trabajadora de un negocio de comestibles, para GranadaDigital. A pesar de las fuertes temperaturas, Olga ha abierto el comercio como cada día con una sonrisa y amabilidad notable ante sus clientes. El aire acondicionado es su gran aliado para que el ambiente del local sea acogedor.

El sol como compañero de trabajo

Muchos trabajadores pueden amainar el calor con el aire acondicionado dentro de sus negocio. Sin embargo, otros tienen su trabajo en el epicentro de la calle. El calor está haciendo estragos en estos tipos de gremios, pues el esfuerzo físico se junta con las altas temperaturas.

Ante esta situación, aparece la normativa relacionada con la alerta naranja. "Nosotros a partir de las once nos tenemos que refugiarnos del sol. La empresa nos ofrece protección solar y bebida para estar bien hidratados", indica Juan, un operario que trabajaba a pie de calle.

Antonio Cambril es técnico de prevención de riesgos laborales en 'Laboral Group'. Desde ahí, se encargan del asesoramiento previniendo los riesgos que todos los trabajadores tienen en los distintos puestos de trabajo. Relacionado con la segunda ola de calor, Antonio ha comentado que están "más pendientes de los puestos al aire libre y en las horas centrales".

Las empresas que tienen empleados trabajando al aire libre "tienen obligación de reajustar horarios y tomar precauciones, ante la alerta roja y se recomienda con alerta naranja", indica Antonio Cambril para GranadaDigital.

¿Cómo protegerse de estas altas temperaturas?

Emergencias 112 ofrece a la población una serie de indicaciones para prevenir situaciones de riesgo ante las altas temperaturas. Beber agua, aunque no tengamos sed, y elaborar comidas ligeras y frescas. Hay que prestar atención especial con las personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños. Para ello, hay que evitar pisar la calle en las horas centrales del día.

Gorras, gafas y protección solar en las zonas calurosas son otras herramientas válidas. Además, no se puede dejar a nadie dentro de un vehículo ni un momento. Lo más idóneo es permanecer en casa con las ventanas bien cerradas y salir a la calle a primera o última hora del día. Ante cualquier incidencia, siempre está disponible el teléfono 112 de Emergencias.

La Policía Local también se hace eco de la situación y los consejos. En sus redes sociales han colgado una foto para prevenir las situaciones de alerta provocada por esta segunda ola de calor.