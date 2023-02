El Jaén gana una Copa de España que es el triunfo de su afición

El Jaén Paraíso Interior se ha proclamado campeón de la Copa de España de fútbol sala 2023. El conjunto jienense se impuso por 1-3 al Movistar Inter, que llegó a empatar el encuentro, pero no pudo con un equipo que no fue solo el quinteto que estuvo a cada momento en pista. A su lado estuvo, como en toda la andadura del equipo de Dani Rodríguez en esta competición, una afición desplazada en masa y que tiñó partido a partido de los suyos el Palacio de los Deportes de amarillo. La olla a presión de la 'Marea amarilla' surtió efecto y llevó en volandas a los suyos, con una afición así se ganan encuentros... y competiciones. Que se lo digan si no a este Jaén que ya es dueño de la Copa de España en Granada.

Último partido de la Copa de España 2023 en Granada y, como no podía ser de otra manera, el ansiado trofeo brilló con luz propia en los prolegómenos del encuentro. Fueron dos niños, en representación de cada una de las aficiones, los encargados de trasladar la Copa a la pista. Entonces dio comienzo una ceremonia inaugural a la altura de la finalísima. Primero corrió a cargo de un violinista ataviado con los colores del Jaén quien hizo las delicias de los oídos de un Palacio de los Deportes que rozaba el lleno. Lo hizo acompañado de un espectáculo de pirotecnia acompasado al ritmo de la música. Después fue el turno de un freestyler con la elástica del 'gran ausente' en este campeonato en Granada, el cierre interista José Raya, que deleitó a los presentes mostrando sus habilidades con el balón.

Todavía el trofeo permaneció sobre la pista, pero compartiendo ya espacio con los grandes protagonistas de la tarde: los dos equipos. La presentación de ambos conjuntos no distó mucho de las otras entradas a pista en las que el Jaén fue uno de ellos. Sonidos de viento para los rivales y vítores para los de Dani Rodríguez. Tras posar con ella los capitanes, el preciado trofeo desapareció ahora sí de la escena para dar inicio al espectáculo futbolístico. El Jaén fue el encargado de poner el balón en juego en unos primeros diez minutos frenéticos donde los guardametas se erigieron en las grandes figuras. Jesús Herrero se apuntó de inicio un buen número de paradas de mérito para sostener a los suyos. El equipo de Dani Rodríguez salió en tromba, espoleado por mayoría de ‘Marea amarilla’ que tiñó una vez más las gradas. Sin embargo, los interistas se comenzaron a sacudir esa presión inicial y empezaron a estirarse y llegar cada vez con más peligro a la meta de Espindola. En ese momento, el portero del conjunto jienense recogió el testigo de su homólogo en el Movistar Inter para blindar su arco.

Pese a las intentonas por parte del conjunto madrileño, el Jaén se hizo con la iniciativa y no tardó en inaugurar el marcador. Lo hizo por medio de su capitán, Brandi, que aprovechó un gran pase a la espalda de la defensa de Chino para picarla y superar a Herrero y poner el 0-1 en el electrónico. El conjunto dirigido por Dani Rodríguez golpeó primero, pero el Movistar Inter no tardó en asimilarlo. Se volcaron entonces los de ‘Pato’ que siguieron obligando a Espindola a emplearse a fondo. En una de esas llegó el tanto del empate gracias a un robo de Fits que se sacó un disparo raso ajustado que sorprendió al meta jienense. El conjunto interista se había quitado un peso de encima, el de toda una olla a presión -la mayoría de aficionados jienenses- en tu contra, y eso se notó en la celebración del goleador que llevó ‘recado’ a la grada. El marcador no se volvió a mover en el primer tiempo y habría que esperar a los segundos veinte minutos para conocer al ganador de esta Copa de España 2023.

El paso por vestuarios dejó la tónica inversa a la primera mitad. Salió más enchufado el equipo interista, pero con el paso de los minutos el conjunto de Dani Rodríguez fue igualando las fuerzas. En esta ocasión, el equipo dirigido por 'Pato' se hizo con la batuta del encuentro tratando de adelantarse alrededor de la posesión. El Jaén, por su parte, aceptó el reto y no se encontró incómodo con la posesión del rival, su momento podía llegar al contragolpe. No fue, sin embargo, en una transición rápida sino en un balón parado botado desde el sector izquierdo que cazó Chino en un voleón imparable a la escuadra el que pondría nuevamente por encima a los jienenses (1-2). El número '20', que ya tuvo, un papel destacado en las semifinales frente a ElPozo volvió a erigirse en estrella de los suyos con un golazo de antología que rindió a la afición a su jugador. El tanto enardeció aún más a la 'Marea amarilla' que no había parado de animar durante todo el partido y que veía cada vez más cerca el triunfo de los suyos.

La final estaba en un gol y el Movistar se volcó en busca de ese tanto que forzase los lanzamientos de penalti. No obstante, otra vez la figura del meta del Jaén, Espindola, se hizo grande, así como su propio equipo efectuó un sólido ejercicio defensivo en los minutos finales. Tanto vivió en el campo el conjunto madrileño que llegó un susto en forma de un disparo a portería descubierta del equipo de Dani Rodríguez que se marchó fuera por muy poco. Este disparo fue, a la postre, el preludio del estacazo final al Movistar, que llegó tras un gran pase de Espindola al capitán, Brandi, que la cruzó imposible para el guardameta interista. Este tanto desató la euforia del propio capitán que fue a celebrar con rabia ese gol con su afición, sabedor de que era un paso de gigante hacia la Copa. La afición 'amarilla' ya hizo el resto con cánticos de "¡Sí se puede!" y de "¡Campeones!". Con el pitido final se certificó la victoria del Jaén, la Copa de España se quedaba en Andalucía y siempre se quedó, porque, el trofeo fue suyo desde que su afición llenó el Palacio ya desde el partido de cuartos en el minuto 1. Los de Dani Rodríguez ganan una Copa de España que es, más que nunca, de sus aficionados. Las lágrimas de Chino antes de recoger la Copa y su abrazo posterior a la grada fueron el vivo ejemplo de que una afición puede ganar campeonatos.

Ficha técnica:

Movistar Inter: J. Herrero (P) (C), Cecilio, Raúl Gómez, Rubi, Fits.

Jaén Paraíso Interior: Espindola (P), Attos, Brandi (C), Michel, César.

Goles: Brandi (0-1), Fits (1-1), Chino (1-2), Brandi (1-3).

Incidencias: partido correspondiente a la final de la Copa de España de fútbol sala disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 7.000 espectadores.