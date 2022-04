Pablo Alborán, The Waterboys, Mon Laferte y Crystal Fighters se suman al cartel del ciclo '1001 Músicas - Caixabank'

El ciclo ‘1001 Músicas - Caixabank´, perteneciente a ‘Septiembre en el Generalife’, va a superar a la edición del año pasado en ambición, al haber duplicado el número de conciertos respecto al 2021, y en la búsqueda de riqueza musical dentro y fuera de España. Y es que, a las actuaciones ya confirmadas con anterioridad de Texas, Bunbury, Vanesa Martín y Los Planetas, concierto esencial, se han sumado a este excelente cartel el cantautor malagueño Pablo Alborán, el grupo de folk-rock escocés The Waterboys, la cantautora chilena Mon Laferte y la banda inglesa Crystal Fighters. Se cierra así un elenco de primera categoría y con marcado carácter internacional para un ciclo que se celebra en un enclave como el Generalife, único en el mundo, lo que convierte a esta cita con la música en una experiencia extraordinaria. Las entradas para estos nuevos espectáculos estarán a la venta a partir de las 10:00 horas de este sábado, 23 de abril en www.1001musicas.es.

Como exquisito aperitivo al evento, en el Palacio Carlos V de Granada se ha vivido este jueves por la tarde una especial e inédita actuación musical durante la presentación del cartel completo del ciclo. Acostumbrado a la música clásica o al flamenco, su patio circular ha acogido el sonido indie de Los Planetas, en formato esencial. La banda granadina ha sorprendido a los asistentes con un ‘showcase’ en el que han repasado varios momentos de su mítica carrera.

Este acto de presentación ha contado con la presencia de Rocío Díaz, directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife; Juan Ignacio Zafra, director territorial de Andalucía Oriental de CaixaBank; y Pepe Rodríguez, director de Proexa, promotora y productora organizadora del ciclo.

Rocío Díaz ha aprovechado la oportunidad para destacar que esta propuesta cultural, que pone el Teatro del Generalife a disposición de artistas y promotores privados los fines de semana del mes de septiembre, “da proyección internacional al destino Granada tanto por la calidad de la misma como por el espacio en el que se desarrolla, la Alhambra, única en el mundo” y también ha recordado que ‘Septiembre en el Generalife’, que se presenta en esta edición bajo el ciclo '1001 Músicas - CaixaBank', además de favorecer un tejido cultural importante en Andalucía como es la música, “busca configurar nuevas estrategias que generen oportunidades, incidiendo en la oferta cultural del monumento y como un revulsivo más para el sector cultural y turístico de la ciudad porque no nos conformamos con que llegue el turista a Granada, queremos también que pernocte”.

“Es importante prolongar la actividad cultural de Granada en verano para seguir generando empleo y riqueza en nuestra ciudad a través de una cita musical que aspira a ser un referente de la música y la cultura a nivel internacional, y generar redes que contribuyan al impulso de la cultura”, ha apostillado.

Por su parte, Juan Ignacio Zafra ha recalcado que “CaixaBank es una entidad sensible y cercana al mundo de la cultura. Bajo el nombre de Music Experience nacen diferentes propuestas de valor musical, una serie de giras y festivales repartidos por toda la geografía española, entre los que destacamos 1001 Músicas - CaixaBank, por celebrarse en un entorno mágico y privilegiado como es el Teatro del Generalife y presentar una programación artística de alcance nacional e internacional”

Pepe Rodríguez ha explicado que “el ciclo de las '1001 Músicas - CaixaBank' aspira a volver a llevar a Granada al podio de las capitales de la música en España y fuera de ella. La mezcla de patrimonio monumental, grandes artistas nacionales e internacionales, junto a la magia de canciones inolvidables y atemporales, conformarán una propuesta de amplio alcance tanto a los granadinos como a los visitantes que decidan acercarse al Teatro del Generalife a mezclar unos de los mejores atardeceres del mundo con sus Artistas favoritos, sus canciones favoritas y 1001 emociones para un septiembre inolvidable”.

Una apuesta espectacular

Tras una primera edición llena de éxito gracias a la presencia de Lori Meyers, Love of Lesbian, Rozalén y Loquillo, ‘1001 Músicas - CaixaBank’ vuelve este año para continuar su apuesta por la virtud musical y llenar el Teatro del Generalife durante las noches del 2 al 24 de septiembre.

Este año, la totalidad del cartel aboga por la diversidad musical y busca satisfacer las necesidades de todos los públicos a través de las diversas procedencias de los artistas que formarán parte del evento. Pablo Alborán, Texas, Bunbury, Mon Laferte, Los Planetas, concierto esencial, The Waterboys, Vanesa Martin y Crystal Fighters son una respuesta a la heterogénea demanda musical de la ciudad.

Esta suma de talento global garantiza una forma única de vivir la música gracias al entorno en el que tendrá lugar. El Teatro del Generalife es famoso por haber acogido en su seno a prodigios de la música clásica, el flamenco o la ópera, pero son pocas las ocasiones en las que este marco emblemático de la ciudad ha sido el escenario para otros estilos de índole contemporánea, y ‘1001 Músicas - CaixaBank’ es una de esas ocasiones especiales que merece la pena vivir en primera persona.

Enmarcado en la programación de conciertos de ‘Septiembre en el Generalife’ y organizado por Proexa, el ciclo cuenta con el patrocinio y colaboración de CaixaBank, Cervezas Alhambra, Moët & Chadon, Aseguradora Araytor, Sabor Granada, Ticketmaster, Ideal, Mercedes – Benz Granada Premium, Royal Bliss y B the travel brand.

Artistas confirmados

Abrirá el ciclo el cantautor malagueño Pablo Alborán con una actuación el viernes 2 de septiembre en la que aprovechará esta íntima velada arropado por la magia del Generalife para recordar al público cuál es su esencia en un repaso de sus grandes éxitos y también mediante algunos temas inéditos. Será a partir de las 21:30 horas, como todos los conciertos que conforman ‘1001 Músicas - CaixaBank’, en los que se abrirá las puertas al público una hora antes.

El sábado 3 de septiembre tendrá lugar el concierto de la banda de rock escocés Texas, que conmemora el 30 aniversario de su álbum debut, Southside.

Tras anunciar su definitiva despedida de los escenarios, Enrique Bunbury ofrecerá en Granada uno de los últimos conciertos de su prolífica carrera. Ya está todo vendido para esa cita, jueves 8 de septiembre, en la que la voz de Héroes del Silencio llevará al público de ‘1001 Músicas - CaixaBank’ la propuesta de su última gira.

La cantante, compositora y artista visual Mon Laferte llevará al Generalife el viernes 9 de septiembre su sofisticada marca de pop latino que combina sonidos del indie y roots rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones populares latinoamericanas. Sus temas han alcanzado más de 700 millones de visualizaciones en YouTube. Es la artista chilena más escuchada en Spotify en todo el mundo y su inconfundible voz y composición sin filtros la han convertido en la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Latin GRAMMY® Awards, donde ha obteniendo tres Latin Grammy y una nominación al Grammy internacional, entre otros reconocimientos. Es, sin lugar a dudas, la artista femenina más internacional de Latinoamérica.

Los Planetas, concierto esencial tendrá su turno el viernes 16 de septiembre, con la única compañía del épicamente delicado pianista David Montañés. La quintaesencia del grupo granadino, que ya se ha ganado la categoría de generacional, es la sustancia invisible que resulta de la precisa combinación de J y Florent. Mediante este formato concentrado, el lado permanente e invariable de Los Planetas recreará uno de los mejores cancioneros del pop español de los últimos 30 años.

La agrupación escocesa The Waterboys se subirá a las tablas del Teatro del Generalife el sábado 17 de septiembre, liderados por el brillante guitarrista y vocalista Mike Scott. Versionados por grandes de la música como Prince, The Killers y U2, el grupo escocés ha significado un antes y un después desde su ‘gran periodo de la música’ en el panorama del folk rock. Escuchar The whole on the Moon con la luna como telón de fondo en este escenario único va a ser un absoluto privilegio.

La cantante, poeta y compositora malagueña Vanesa Martín ofrecerá un concierto cargado de energía el viernes 23 de septiembre. Creativa por naturaleza, comenzó a aprender música con tan solo seis años y, gracias a su insólita capacidad de comunicación la cantautora despierta pasiones entre público y artistas por igual.

Y, finalmente, el sábado 24 de septiembre la formación londinense Crystal Fighters pondrá el broche de oro al ciclo con su mezcla de géneros. Remitiendo al house ibicenco, rozando el drum'n'bass y soltando adrenalina con la txalaparta, una percusión tradicional vasca incrustada en su lluvia de ritmos, su propuesta musical festiva y pasional hará vibrar al Teatro del Generalife como nunca antes se ha visto.

Web de ‘1001 Músicas’

La web de este ciclo de música es https://1001musicas.es/, en la que se puede consultar todo lo relacionado con el mismo y también adquirir las entradas para todos los conciertos a partir del sábado 23 de abril, desde las 10:00 horas.

‘1001 Músicas - CaixaBank’ busca convertirse no solo en un atractivo cultural sino en un nuevo aliciente turístico que genere un retorno económico significativo a nuestra ciudad gracias a las visitas, pernoctaciones y consumo que generen los visitantes del ciclo. Se trata de una nueva forma de conocer el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife y de conocer los valores y atractivos de Granada.