El 4 de febrero se marca en el calendario como el Día Contra el Cáncer, una enfermedad cada vez más frecuente que supone la segunda causa de muerte en España. Esta lacra que por desgracia sufren millones de personas en todo el mundo no cesa y por ello cada 4 de febrero se trata de visibilizar la importancia que tiene poner el foco en mejorar las herramientas para encarar esta afección, cuya búsqueda de soluciones es inminente.

En su última campaña, la Asociación Española Contra el Cáncer lanzó un vídeo en el que dice: “Mamá o papá. Tu hijo o tu hija. Tu hermana o tu mejor amiga. Tu primer amor o tu último amor” dando a entender la dificultad de elegir entre los seres queridos. Como el vídeo dice, siempre ha costado escoger ante la típica pregunta pero el cáncer no da tregua y por desgracia, no le cuesta elegir.

Este 2023 es un año especial para la AECC debido a que el Gobierno ha aprobado mediante ley un acontecimiento de excepcional importancia de interés público, la jornada llamada 'Todos Contra el Cáncer', liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer donde participan todas las instituciones sociales y organizaciones científicas. El objetivo de la iniciativa es muy claro: se pretende concienciar a toda la sociedad de la importancia de obtener recursos para actuar contra la enfermedad y conseguir más medios para prevenir e investigar a fondo el cáncer, para que de cara a un futuro próximo se logre frenar a este "fantasma" que atormenta al ser humano y que se lleva tantas vidas a su paso.

En primer lugar, el requerimiento principal por el que dar el primer paso es la visibilización. La sociedad conoce la enfermedad, pero ha de ser consciente del impacto que supone en la vida de las personas: "hoy es otro pero mañana puedes ser tú mismo". La AECC busca la movilización de las masas alrededor de la causa, para que cada vez vaya a más la concienciación de todos.

No solo es importante que se conozca la enfermedad y se traten los casos existentes. La prevención es esencial para detener al cáncer. Una vida saludable, con buenos hábitos junto con la participación en la detección precoz mediante los programas que se ofrecen son necesarias. La salud no ha de tomarse en vano y asistir al médico para algo tan simple como una revisión anual puede salvar vidas, al igual que otras acciones que aunque se crea que no son relevantes, afectan de forma directa a la salud, como fumar o que alguien fume a tu lado.

Atender a los pacientes de la forma adecuada, tratando sus necesidades clínicas y no clínicas y priorizar su salud es otro punto que hay que subrayar respecto a lo que pretende 'Todos Contra el Cáncer'. Pero lo más inminente y necesario es invertir en investigación oncológica para que aumente la tasa de supervivencia hasta un 70% respecto a hoy día donde la probabilidad de sobrevivir se bate entre un 50/50. "Cuando la investigación aumenta, el cáncer disminuye" recalca José García Montero, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Granada. "Es el momento de dar el primer paso para poder cambiar las cifras" agrega el portavoz, quien pide que se incrementen los estudios.

El planteamiento de la AECC gira en torno al año 2030, año en el cual se estima que 21,6 millones de personas a nivel mundial que aún no han sido diagnosticadas padecerán cáncer. De esa cifra, que no deja cabida a otra sensación que no sea el miedo generalizado, 330.000 personas serán españolas, 56.328 andaluces, y concretando aún más, más de 6.000 serán granadinas con una tasa de mortalidad por encima de los 2.500 pacientes. Tanto actualmente como de cara a la próxima década, el número de hombres con cáncer supera y superará al de mujeres, siendo la diferencia de unos casi 8.000 varones más afectados.

Únicamente en España se diagnostican cada hora 32 nuevos casos de cáncer. Entre los tipos más padecidos se encuentran el cáncer de colon, el de próstata y también el de mama. Aunque cabe destacar que las mujeres, siendo el sexo de cifra minoritaria respecto a quienes padecen la enfermedad, están siendo cada vez más diagnosticadas de cáncer de pulmón, mientras que los casos se encuentran en decrecimiento en los hombres. La causa de este incremento femenino en casos se achaca a que cada vez es mayor el número de mujeres fumadoras según afirma el presidente de la Asociación Contra el Cáncer de Granada, ".

"Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana, pero solo si nos unimos 'Todos Contra el Cáncer'". No hay que olvidar que aunque la lucha contra el cáncer y el resto de padecimientos es de vital importancia, también lo es la lucha por la salud mental de los pacientes, porque se consiga una atención igualitaria y porque algún día todos los problemas de salud tengan la importancia que merecen, ya que cuerpo y mente vibran siempre en sintonía.