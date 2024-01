Vídeo | Manos Unidas alerta de las causas y efectos de la crisis climática sobre los más vulnerables

El próximo martes 6 de febrero tendrá lugar la presentación de la campaña anual de Manos Unidas. Bajo el título 'El efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta' se busca denunciar la injusticia climática y sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables.

Además, coincidiendo con este lanzamiento, se presentarán las conclusiones de un estudio de opinión acerca de la percepción que tienen los jóvenes sobre la injusticia climática.

Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, será la encargada de presentar la campaña, en la que se alerta de la injusticia climática que sufren los más vulnerables. Recordará su escasa participación en la generación de la crisis climática que vivimos. También planteará propuestas basadas en el cambio de estilos de vida, producción y consumo desde una perspectiva global e individual.

María Soledad Villigua, misionera en Kenia, centrará su testimonio en el impacto de la sequía extrema que azota la zona de Turkana y que está provocando un aumento de los fenómenos migratorios de la población más vulnerable.

Donald Hernández, abogado hondureño y defensor de derechos humanos, relatará los efectos de la crisis climática provocada por las explotaciones mineras, las producciones agrarias monocultivistas y las políticas energéticas en Honduras.

Manos Unidas va a realizar también una colecta digital con motivo de la celebración de la Jornada Nacional de Manos Unidas.

Cupón de la ONCE por el 65 aniversario de Manos Unidas

Como broche de oro, con motivo de los 65 años que cumple este 2024 Manos Unidas, la ONCE va a realizar un cupón conmemorativo que saldrá a la venta el día 11 de febrero, día de Manos Unidas. "Hemos aprovechado esta oportunidad para incluir dentro de su diseño un 'reclamo' a través de hacer un guiño a las once razones para acabar con el hambre y hemos incluido un código QR que al capturarlo dirige a una landing específica que hemos creado con esas once razones invitando a colaborar", apuntan desde Manos Unidas.