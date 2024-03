Una maestra andaluza, entre los diez mejores del país: "Lo que intento aportar es una educación del ser"

La educación es, sin duda, un pilar fundamental en la sociedad. De ella depende la formación no solo académica, sino también personal, de todos los futuros adultos del país. Asimismo, una pieza clave en todo este complejo compromiso de educar son precisamente los docentes encargados de esta tarea esencial. Personas que, cada día, se convierten en referentes de miles de niños y niñas dentro y fuera de las aulas del colegio. Personas que un día decidieron dedicarse a la enseñanza y que acaban jugando un papel sustancial a lo largo de la vida de los alumnos.

Para reconocer la incansable y valiosa labor de estos profesionales, el pasado 24 de febrero se celebraron en A Coruña los premios Educa Abanca, un reconocimiento honorífico a los que han sido considerados los "mejores docentes del país" durante el año 2023. Entre los nominados se encontraba Fátima Rodríguez Martín, una maestra nacida en Almería que ya lleva doce años instalada en Motril, y que obtuvo el sexto puesto.

GranadaDigital ha tenido la oportunidad de hablar con ella sobre su visión de la educación, y lo primero que ha contado es que ella es "maestra por casualidad". Explica que su intención era estudiar Psicología, pero que durante el primer trimestre "se dieron cuenta de que había habido un error en la asignación" y le cambiaron a su segunda opción, que era Educación Infantil. "Estoy muy feliz, mi lugar está aquí", añade.

Fátima cuenta que su vida es la educación y que ha creado un entorno maravilloso alrededor de ella. "Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida", indica citando al conocido Confucio. Y explica emocionada que ser maestra le "aporta todo, una plena felicidad".

Con 18 años de experiencia en la espalda y los últimos dos trabajando en el CEIP Natalio Rivas de Albuñol, dice que uno de sus principales objetivos es seguir formándose y aprendiendo para poder aportar más a su alumnado. "Un maestro no está solo para aportar conocimientos, muchas veces nos centramos más en la educación del saber que en la educación del ser". Esto es lo que responde cuando se le pregunta por su metodología, y añade que aunque es cierto que hay una ley que dicta el contenido que hay que dar, a veces "hay que centrarse más en la calidad que en la cantidad".

Esta apasionada maestra cuenta que muchas veces "la educación está hecha de una forma en la que no hay continuidad y que va cambiando dependiendo del contexto político". "Pienso que no nos lo tomamos en serio", afirma. Para ella, la educación debería ser mucho más divertida, lúdica y no basada en "memorizar para soltarlo en un examen y luego pasar al siguiente tema", ya que de esta forma "no logramos ningún aprendizaje real".

Explica que todos los alumnos "son maravillosos" y que la educación "es una retroalimentación entre ellos" y de ellos con ella, aunque a veces parezca que las mochilas de los niños estén llenas de contenido que les pesa demasiado, "como un buque cargado de contenedores", dice haciendo crítica a ciertas partes del sistema educativo.

Define el papel de los maestros y maestras como "una carrera de obstáculos", pero que en vez de saltarlos, "se van cayendo a nuestro paso", eso sí, con mucho trabajo y esfuerzo detrás. Sobre la situación educativa en España añade que hasta que no se lo tomen en serio y se piense "que es algo para siempre sin importar el partido político encargado, esto no va a mejorar".

Lo que hace especiales a estos premios Educa Abanca es que los nominados son elegidos directamente por las familias de los alumnos. Fátima aclara que ella no se esperaba ser nominada, pero que le parece "una forma muy bonita de demostrar la estima". Una vez las familias nominan a los docentes que consideran excelentes, estos tienen que aceptar la nominación, y al ser así, enviar los documentos requeridos sobre sus labores educativas, metodologías y recursos utilizados.

De esta forma, la apasionada maestra Fátima Rodríguez Martín, que ya había sido finalista de estos premios en otras ocasiones, acabó entre los 10 finalistas en su categoría "Educación Infantil", y logró ir a A Coruña, donde recogió su sexto premio, un reconocimiento, cuanto menos, emotivo.

A nivel profesional, la maestra dice que su única intención es "dentro del aula poder seguir haciendo feliz" a sus niños y ser feliz ella "con ellos". "Y fuera del aula, seguir compartiendo mi forma de entender la educación, seguir luchando por la escuela que me gusta y seguir visibilizando la educación todo lo que pueda porque muchas veces es la gran olvidada", añade.

Fátima cuenta con un perfil en Instagram, (@maestrafati), donde acumula casi 30.000 seguidores, y donde explica su día a día en la escuela junto con sus recursos y metodologías educativas. Asimismo, también tiene un blog destinado a compartir material docente con padres y madres (fatimaestra) y donde compartió su premiada iniciativa educativa 'El robo del cuadro de La Mona Lisa', la cual llegó hasta los informativos Telecinco.

Así pues, esta maestra almeriense que ejerce su profesión en la provincia de Granada representa todo un ejemplo de esfuerzo continuado, pasión por la educación y unas ganas de mejorar constantes. Tal y como dice ella, "mi amiga Emi dice que los maestros que vemos la educación de esta manera somos como islas y, esperamos pronto llegar a ser una península". Una modelo a seguir no solo para sus alumnos, sino para muchos otros docentes del país.