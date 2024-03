Los 10 perfumes de Zara que imitan a grandes marcas

Zara no solo viste y calza a la población, sino que también ofrece una gama de maquillaje y de perfumes con los que dejar un rastro aromático que cautive a los olfatos más exquisitos. Para oler bien no es necesario hacer un gran desembolso, la empresa española ofrece las fragancias más lujosas a precios que se adaptan a todas las carteras.

'Chance' de Chanel tiene su dupe en Zara por 10 euros: 'Applejuice', para aquellos que prefieran los olores más frutales y frescos. Yves Saint Laurent también tiene una presencia marcada, con sus perfumes 'Black Opium' y su versión 'Black Opium Extreme', que se corresponden respectivamente con 'Gardenia' y 'Supreme Vanilla'; y con su famoso 'Libre', bajo el nombre de 'Golden Decade' en Zara.

Otras marcas francesas son Lancôme y su 'La Vie est Belle', rebautizado con la española 'Red Vanilla'; Lacoste con 'L.12.12 Pour Elle Sparkling', con su imitación 'Wonder Rose'; Zadig & Voltaire con 'This is Her', que es imitada por 'Fields at Nightfall', y por último, Montale con 'Intense Cafe', que Zara ofrece como 'Rose Gourmand'.

El lujo italiano tampoco se hace de rogar, con 'Sublime Epoque' que imita a 'My Way' de Giorgio Armani. Al otro lado del charco está la venezolana Carolina Herrera con su famoso tacón 'Good Girl', cuya alternativa es 'Deep Garden'.

La ventaja de todas estas fragancias es su precio: mientras que los de las lujosas marcas oscilan entre los 50 y los 150 euros, los precios de Zara oscilan entre los 10 y los 20 euros -en periodo de rebajas, a mitad de precio-. El coste no es un impedimento para escoger una esencia icónica.