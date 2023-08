Luces y sombras en la finalizada pretemporada del Granada

Finalizó la pretemporada del Granada y se puede decir que, a escasos días de que empiece la Liga, los rojiblancos cierran su etapa preparatoria con dudas, especialmente surgidas del hecho de precisar de más fichajes para poder competir en Primera División. También se han visto ciertos aspectos positivos en unos amistosos veraniegos que, si bien alertan carencias y relucen virtudes, no son un reflejo perfecto de lo que luego pueda acabar sucediendo a lo largo de la campaña.

Tras seis encuentros disputados, el Granada ha obtenido cinco victorias y una derrota. Los primeros triunfos llegaron ante San Fernando (3-1), Atlético Sanluqueño (0-1), Polideportivo Ejido (8-0) y Ceuta (1-0), todos ellos equipos de inferior categoría. Sirvieron para ir cogiendo ritmo tras las vacaciones y mostraron ciertas cosas positivas del equipo. Posteriormente y ya contra rivales de más enjundia, obtuvo en Puertollano la victoria frente al Getafe (1-0) y cayó derrotado en Almería (1-0).

Durante estos encuentros, probablemente la mejor noticia ha sido la irrupción de Samu Omorodion en el primer equipo. El espigado delantero melillense, que ya venía avisando con su gran temporada en el Recreativo Granada, firmó un total de tres goles y dos asistencias, además de dejar unas gratas sensaciones en el verde. En el encuentro ante el Atlético Sanluqueño, Samu solucionó el encuentro de los rojiblancos gracias a un gran gol. Con ficha del filial, está por ver si Paco López -que ha confiado en él durante todos los encuentros- le da una oportunidad en Primera División.

Los amistosos también sirvieron, una vez más, para reflejar que Bryan Zaragoza es el futbolista más desequilibrante del equipo. En los encuentros disputados, su chispa y habilidad en ataque para el Granada se ha notado notablemente. En ocasiones, incluso, la inspiración rojiblanca ha estado en botas del joven malagueño.

Los choques ante Getafe y Almería, futuros rivales esta temporada, han reflejado que el Granada necesita más caras nuevas. Quizás las posiciones más urgentes sean ambos laterales en defensa y varias posiciones de ataque, especialmente en la creación en tres cuartos de campo para que los delanteros se vean proveídos de balones. También queda resolver una operación salida que no se ha dado. Jugadores que están en la rampa de salida aún tienen que resolver su situación.

Las sensaciones que dejó el conjunto rojiblanco especialmente ante el Almería, una de las pruebas 'reales' hasta cierto punto, no fueron buenas. El equipo no consiguió inquietar prácticamente la portería rival y, si bien tampoco se vio superado en exceso, no molestó a los indálicos en ningún momento. Es por eso que, de aquí al inicio de Liga, el Granada necesita más fichajes.

Tampoco ha sido una pretemporada para sintonizar a las caras nuevas con el equipo. Vallejo, que arrastra molestias, ha tenido un papel testimonial, pues solo disputó algunos minutos ante San Fernando y Poli Ejido. Mientras Gumbau vio una roja directa en su debut en Almería tras una desafortunada acción y a Gonzalo Villar no le ha dado tiempo a vestirse de corto. Tanto a ellos como a las futuras incorporaciones les tocará asentarse en el equipo y a su ritmo competitivo con la temporada iniciada.

En una temporada con altibajos, el Granada ha mostrado ciertos aspectos positivos aunque rezuma una necesidad imperiosa de incorporaciones, que deberán adaptarse ya sobre la marcha de la campaña liguera. Al no poder probarse del todo los recién llegados, se puede decir que Samu Omorodion ha sido el mejor 'fichaje' de un equipo que tiene ahora por delante una semana de trabajo para empezar la temporada.