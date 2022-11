Juzgan este jueves al acusado de disparar a un hombre en Atarfe desde su vehículo

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada acoge este jueves el juicio contra un hombre acusado de disparar a otro con un revólver desde su vehículo en Atarfe hiriéndole en un brazo y huyendo inmediatamente después del lugar, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años y nueve meses de prisión.

Este intento de homicidio ocurrió sobre las doce de la noche del pasado 17 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en la puerta de su vivienda, en Atarfe, y vio pasar a un turismo que al llegar al final de la vía efectuó un giro de sentido. El copiloto del vehículo se dirigió en ese momento a la víctima y le preguntó "¿Te estás riendo de mí?", según expone la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

El hombre se acercó al acusado quedando a unos dos metros y medio de distancia de él, momento en el que éste saco un revolver y disparó a través de la ventanilla delantera del coche. Alcanzó al otro hombre en el brazo izquierdo y huyo apresuradamente del lugar tras lo ocurrido.

A consecuencia del disparo, la víctima sufrió lesiones susceptibles de acabar con su vida, dado "el riesgo vital que entrañaron" de no ser por la rápida asistencia prestada en aquel momento, según agrega el fiscal del caso, el cual precisa que más allá de la "absoluta certeza acerca del tipo concreto de arma empleada", no fueron hallados vestigios de su uso en el lugar, pues el disparo de un revólver no deja casquillo o vaina.

Además, al tratarse de un herida con orificio de entrada y salida "tampoco una bala ni tampoco restos de sangrado que hubieran sido absorbidos por el abrigo que vestía, por lo que no se recabaron otras diligencias criminalísticas sino la certificación administrativa acreditativa de que el investigado no poseía armas registradas ni licencia a su nombre que amparase la posesión del revólver".

Considera así la Fiscalía que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que solicita que sea condenado a siete años y seis meses de prisión, y de un segundo delito de tenencia ilícita de armas, por el que pide un año y tres meses más. Junto a ello, reclama que el acusado indemnice en 15.107 euros al hombre al que disparó por las lesiones ocasionadas.