Juanma Moreno, reelegido presidente del PP-A con un apoyo del 98,98%

El PP Andaluz continúa con la celebración de su 16 Congreso Autonómico en el Palacio de Congresos de Granada. Tras una intensa primera jornada de viernes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha intervenido a las a las 18:50 horas como candidato a la reelección como presidente del partido, en la que ha presentado su propuesta de Comité Ejecutivo, sometida a votación sobre las 19:30 h., con proclamación del resultado final a las 20:45 h.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital, la jornada del sábado también ha sido muy intensa, ya que los actos, muy diversos, han comenzado a las 10:00 h. con una mesa de los ocho presidentes provinciales del partido.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que su Gobierno está estudiando "incorporar progresivamente el pasaporte Covid-19" en la comunidad, ya que es una manera de garantizar "espacios seguros" y de animar a las personas que aún no se han vacunado a hacerlo.

Así lo ha manifestado Moreno durante su participación en un acto con jóvenes. Moreno ha querido poner de manifiesto la "enorme responsabilidad y madurez demostrada" por los jóvenes andaluces durante la pandemia del coronavirus, de tal manera que "tenemos una deuda" con ellos, porque en líneas generales, la juventud andaluza ha sido muy responsable y nos ha ayudado a limitar la pandemia.

Ha indicado que en vacunación juvenil, concretamente ciudadanos por debajo de los 30 años, Andalucía se encuentra a la cabeza de vacunación en España. Ha dicho que cuando los jóvenes han sido llamados a la vacunación, han dado el paso al frente y se han vacunado, demostrando que en esta comunidad contamos con una juventud con "madurez, solvente y en la que podemos confiar".

El presidente ha señalado que la pandemia aún no ha acabado, a pesar de que Andalucía es líder en vacunación con más del 93% de su población diana vacunada. Ha indicado que, no obstante, la incidencia de la pandemia en estos momentos en Andalucía está por debajo de España y "no hay un riesgo excesivo", pero "conviene empezar a prever situaciones" y, por ello, se está estudiando "incorporar progresivamente el pasaporte Covid-19, porque sirve para garantizar espacios seguros y para motivar a los que no se han vacunado".

Ha puesto el acento en que el 65% de los hospitalizados en Andalucía no estaba vacunado.

A la vista de como se está recrudeciendo la pandemia en otros países europeos, el presidente ha insistido en pedir a la ciudadanía prudencia y que se sigan manteniendo medidas como la distancia de seguridad, la higiene, que se acuda al médico si se tiene síntomas y, ante todo, que si no se está vacunado, se acuda a vacunarse.

Ha insistido en reivindicar la vacuna como el elemento más seguro frente al coronavirus y se ha mostrado convencido de que con la juventud que tiene Andalucía, "vamos a superar la pandemia y cualquier reto que nos venga por delante".

Moreno ha respondido, a preguntas de los periodistas, al consejo que le daba este pasado viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que tome sus "propias decisiones", que "siempre he sido libre y siempre seré libre".

En una mesa en la primera sesión del Congreso, Díaz Ayuso aconsejaba al presidente de la Junta que vuele "libre" y tome sus "propias decisiones" como la relativa a la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas.

Preguntado al respecto en su llegada a la segunda sesión del cónclave, Moreno ha resaltado que siempre será "libre", tras destacar que vive estos días con "mucha ilusión sobre todo por el cariño y el respaldo" que nota, así como "el calor de los afiliados".

Se trata, según ha explicado, de "construir un gran proyecto político desde Andalucía y para Andalucía", en que "quepa todo el mundo y ocupe los grandes espacios de moderación y de centro de nuestra tierra".

Moreno se ha dirigido a los jóvenes: "Ayudadme a seguir haciendo más y mejor Andalucía", les ha solicitado.

Según ha informado el PP-A en una nota, les ha afirmado sentirse "muy orgulloso" de haber pertenecido a Nuevas Generaciones (NNGG) porque, según ha dicho, "la militancia en esta organización juvenil es distinta y una forma de sentir la política de manera diferente".

"He aprendido en NNGG dotes de organización, comunicación, planificación y a conocer la sociedad que nos rodea y a saber interpretarla" y "de la cantera del PP van a salir los futuros alcaldes y alcaldesas, consejeros, consejeras, presidentes del Gobierno de Andalucía" y de España, así como "los futuros ministros porque sois la continuidad de un proyecto político", ha agregado.

Moreno ha pedido a los jóvenes que sean vehementes en las ideas y que luchen hasta el final por las cosas en las que creen porque "hay que luchar por lo que uno quiere y en política solo se avanza cuando se tiene fe en uno mismo".

El presidente andaluz ha aseverado que Andalucía durante muchos años "el socialismo ha apostado por una economía pasiva" y eso ha generado que "tuviéramos las tasas de desempleo más altas y que este fuese un problema estructural de esta comunidad".

De este modo, ha aseverado que una de las prioridades del talento andaluz es fomentar el talento que hay en la comunidad andaluza porque "tenemos una juventud con un enorme talento, pero le faltaba el empuje y que hubiera una Administración dispuesta a apoyarlos".

A este respecto, ha señalado que la formación debe estar vinculada al empleo, progreso y a la felicidad personal, por lo que ha abogado por hacer una formación en conexión directa con la realidad laboral dotando a los jóvenes de las mismas oportunidades.

En este sentido, ha apuntado que desde el Gobierno andaluz se han puesto medidas para darle facilidades como es la tarifa plana o la norma de segunda oportunidad para que los autónomos jóvenes que emprenden y que no les sale bien tengan una nueva oportunidad a través de créditos para que puedan saldar sus deudas y empezar de cero.

"Estamos despertando el talento para que Andalucía pueda generar riqueza, empleo y prosperidad. Les digo a los jóvenes que no tengan miedo y que persigan sus sueños tirando siempre hacia delante. Animaos, emprender y crear empresas porque esta es la Andalucía emprendedora, la del talento y la del empleo. Queremos ser locomotora de España y podemos hacerlo y os pido que me ayudéis a conseguirlo".

Moreno ha reivindicado la unidad del partido y ha llamado a "empujar" para que Pablo Casado llegue a Moncloa. "Dejémonos de enredos estériles" y "centrémonos en lo importante, en los andaluces y en cambiar el pésimo Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado.

Ante el plenario del 16 Congreso, durante el discurso en que ha defendido su candidatura para la reelección como presidente del PP-A, y con el secretario general del partido en el ámbito nacional, Teodoro García Egea, en primera fila, Moreno ha reivindicado los logros del PP, los cuales ha alcanzado "cuando ha estado unido" y "no nos hemos distraído en asuntos internos, que ni entienden los ciudadanos ni les importa".

En este sentido, ha llamado a centrarse "en lo importante, en los andaluces y en cambiar el pésimo Gobierno de Pedro Sánchez en España" siendo "ese" y "solo ese" el objetivo.

"Cuando hemos empujado todos juntos el PP ha llegado muy lejos", ha aseverado Moreno, quien ha insistido en que ese "es el camino, la unidad, empujar y hacer grandes cosas por España y por Andalucía".

Así y "muy pronto" habrá un "gran presidente en España", ha aseverado en alusión al presidente del PP, en otro momento de su alocución. "Cuando Pablo sea presidente, que lo va a ser", ha agregado que él mantendrá "la misma exigencia que ahora" tiene con Pedro Sánchez "en defensa de los intereses de Andalucía".

Juanma Moreno ha querido dejar claro este sábado que todas sus decisiones estarán "guiadas por el interés general de Andalucía" y que "todo lo demás" no le importa nada. "Yo estoy en Andalucía y sólo me importa Andalucía y los andaluces", ha apuntado.

Tras dejar claro ese mensaje, acto seguido, ha indicado que los tres partidos de la oposición en Andalucía, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, tienen la próxima semana, con motivo del debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, una "grandísima oportunidad para demostrar si su prioridad son los andaluces y para demostrar si están en la moderación o la radicalidad".

El miércoles, según ha agregado, tendrán que decir "sí o no" a cuestiones muy importantes: "Yo quiero escuchar y ver cómo la oposición le explica a los andaluces la semana que viene, el mes que viene y el año que viene" que le ha dicho no a 1.100 millones de euros más en la sanidad; a 600 millones de euros más para la educación y a 500 millones de euros más para dependencia, en referencia a las enmiendas a la totalidad que han presentando al texto presupuestario.

"Quiero escuchara la oposición por qué le dice que no al progreso, al bienestar y a la reconstrucción económica y social tras la peor pandemia que hemos vivido y después del trabajo que hemos hecho para presentar unos presupuestos del crecimiento y la reconstrucción", ha dicho Moreno.

Ha manifestado que a pesar de la posición de esos tres partidos, su Gobierno "no va a parar de intentar que haya un acuerdo de presupuestos porque el interés general de Andalucía está por encima de cualquier otro interés". A su juicio, los adversarios políticos están buscando "una excusa a la desesperada para decir no a los mejores presupuestos de la historia de Andalucía, y se agarran a lo que hagan falta porque no tienen el coraje de defender a Andalucía por encima de todo". Les ha reprochado de hecho que, en el pasado debate sobre el estado de la comunidad, votaran no a que Andalucía cuente un fondo transitorio de financiación o con el fondo Covid para 2022 .

Durante su discurso se ha referido al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, al señalar que le gustaría saber por qué "no tiene el coraje y el valor de exigir" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que es de Andalucía y lo que le corresponde.

Se ha mostrado convencido de que dentro de poco tendremos a un gran presidente de España, a Pablo Casado, y que él seguirá teniendo, como presidente de la Junta, la misma "determinación y exigencia que ahora tiene con Pedro Sánchez en defensa de los intereses de Andalucía". "Siempre los voy a defender gobierne quien gobierne", ha sentenciado Moreno, quien ha asegurado que el PP-A es el partido que "más y mejor defiende esta tierra".

El presidente del PP Andaluz y presidente de la Junta ha marcado como nuevo reto del cambio político que se inició en esta comunidad hace tres años convertir al PP-A en el "partido mayoritario" de Andalucía.

Ha manifestado que, una vez que el PP-A gobierna en Andalucía, ha llegado la "hora de dar un paso más", y es convertir al PP andaluz en el partido mayoritario de esta comunidad, "en la referencia y la casa política para una amplia mayoría de andaluces".

Se ha mostrado convencido de que este reto "ambicioso" se puede conseguir y ha defendido que el PP-A debe seguir siendo un partido de y para los andaluces, al servicio de todos los andaluces, "para servir y no para servirse". A diferencia de otros que solo "sueñan con recuperar San Telmo", según Moreno, para el PP-A, el poder es un instrumento poderosísimo para hacer progresar a la sociedad.

Ha indicado que con el cambio político que se inició hace tres años, en esta tierra ya pasaron los tiempos de la "militancia obligatoria a un partido", y se "abrió el tiempo de la libertad y de la igualdad entre los andaluces". "Aquí ya no se distingue entre andaluces buenos y malos según que voten, sino que aquí hay personas en igualdad y en libertad", ha sentenciado.

Juanma Moreno ha señalado que quiere que el PP andaluz "sea un partido transversal, con las ideas claras, sin verdades absolutas, con principios claros, pero también abierto, permeable, en el que quepa todo el mundo". Ha pedido huir de las políticas "de bloques y trincheras".

Moreno también ha pedido el compromiso del partido para llevar al PP a gobernar las ocho capitales de provincias y para romper "las barreras de la Andalucía del interior", y ha dicho que quiere que la fuerza del cambio andaluz también llegue a las ocho diputaciones provinciales.

El líder popular ha iniciado su intervención expresando que tiene el inmenso honor de optar a la reelección como presidente del PP andaluz siendo también presidente de la Junta de Andalucía y ha reivindicado el "cambio" que ha llegado a esta tierra desde que el 2 de diciembre de 2018 una inmensa mayoría de los andaluces dijo en las elecciones autonómicas que pensaba diferente, que estaba harto de lo mismo y que quería algo distinto y un futuro mejor para esta comunidad.

"Y confiaron en nosotros, los locos, los inconformistas y los rebeldes", frente a la "soberbia y el conformismo" del PSOE-A, según ha señalado el presidente.

Ha recordado que el PP-A se presentó a las elecciones andaluzas de 2018 con el eslogan ' garantía de cambio' y hoy podemos decir que Andalucía, tres años después, "funciona gracias a ese cambio", que sólo ha sido el comienzo, "porque el cambio es un proceso que necesita tiempo para consolidarse". "El cambio está en marcha y debe continuar en los próximos años", según ha dicho Moreno.

Asimismo, ha considerado que también "hay que aprender" de los "errores" del pasado, de manera que al PP-A no le puede ocurrir lo que a otros,y por eso hay que "seguir transformando Andalucía": "Mejorar Andalucía es nuestra única opción y ambición, y siempre hay margen de mejora".

Ha señalado que en la Andalucía de hoy ya no se habla de los "ERE ni de los comisionistas ni del enfuchismo ni del clientelismo, sino que ha llegado una Andalucía honesta, con las cuentas claras". Ha querido dejar claro que el PP fue el partido que denunció los ERE y "la corrupción socialista".

Durante su intervención, también ha habido mensajes en clave nacional, al afirmar que el PP no va "a ningún lado" con los herederos de ETA, y no negocia con ellos. "No blanqueamos sus ideas, no nos creemos sus mentiras, sus falsos perdones", ha aseverado el presidente andaluz, incidiendo en que "la dignidad de las víctimas no tiene ningún precio".

El PP "no se vende a ninguna tiranía" y mantiene la defensa de la dignidad y de la memoria de las víctimas del terrorismo etarra, según ha dicho Moreno. "El cambio también consiste en defender" la memoria y el legado de las víctimas del terrorismo etarra, y en no olvidar "la entrega inmensa e infinita" de quienes "se jugaron la vida por la libertad" y por el "modelo de convivencia", según ha dicho.

Ha recordado a Alberto Jiménez Becerril y Asunción García, a Antonio Muñoz Cariñanos y a Luis Portero, y a "tantos andaluces", que "también dieron su vida" por España, y ha incidido en la defensa del "proyecto común y compartido" que supuso la Transición.

Juanma Moreno ha sido reelegido como presidente del partido, con un respaldo del 98,98% de los votos, casi cuatro puntos más de apoyo que el logrado en el último congreso de 2017.

En concreto, el dirigente 'popular' ha obtenido 1.264 votos a favor, 13 votos en blanco y seis nulos. Moreno ha sido reelegido presidente del PP-A, por primera vez, siendo también presidente de la Junta de Andalucía.

En el 15 Congreso del PP-A, celebrado en marzo de 2017 en Málaga, Moreno fue reelegido presidente del partido con el 95,04% de los votos emitidos.

Tras dar a conocer la presidenta del congreso, Marifrán Carazo, el porcentaje de apoyo logrado por Moreno, éste ha dicho sentirse agradecido por el "amplísimo respaldo", de prácticamente el 99%, lo que significa que en el PP andaluz seguís "creyendo e ilusionados con este cambio histórico que acabamos de empezar y que nos queda muchos años por transitar".

A las 10:30 h., se ha emitido ante el congreso un vídeo sobre la gestión que ha hecho el Gobierno andaluz de la pandemia del coronavirus y se ha contado con la intervención de la gerente del Hospital de Antequera y del Área Sanitara Norte de Málaga-Antequera, Belén Jiménez, a quien Moreno ha entregado un reconocimiento en nombre del partido.

El plenario puesto en pie ha reconocido entre aplausos la labor de los sanitarios en la crisis del coronavirus en Andalucía, tras la intervención de Jiménez, en que ha resaltado que se ha sentido "muy afortunada de vivir esta pandemia bajo este gobierno andaluz".

Emocionada, y tras una intervención en que ha remarcado la importancia de la vacunación de la sociedad andaluza en la lucha contra el Covid-19, la doctora ha recibido de manos del presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, una placa de reconocimiento en nombre de la formación, que ha querido simbolizar la continuación del aplauso a quienes batallaron contra el virus, que hace año y medio se hizo habitual en los balcones cada tarde.

Un abrazo con mascarillas entre ambos, y de nuevo el aplauso del plenario, ante el que se ha proyectado un video sobre la gestión de la pandemia por el gobierno andaluz, ha sido el colofón del que ha sido uno de los momentos más emotivos de la mañana.

La doctora Jiménez ha resaltado que aquellos aplausos se deben seguir traduciendo en apoyo a los sanitarios, en un momento en que ha señalado que espera que el efecto de la vacunación siga llevando a que los problemas en la atención hospitalaria sea "infinitamente menor" que en las cinco olas de la pandemia hasta al momento.

Además, "cuando pasen los años", recordará los valores de "solidaridad, sacrificio, esfuerzo, entrega" y "amor por su trabajo" de los trabajadores de la sanidad andaluza, colectivo del que ha dicho estar "muy orgullosa de pertenecer" y que volverá a fajarse en su labor contra el coronavirus "siempre que sea necesario", todo ello sintiéndose "francamente afortunada de ser andaluza" así como de la Consejería de Salud y Familias y de la Junta en su conjunto.

A las 11:00 h., se ha presentado el informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente, a cargo de la secretaria general, Loles López.

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha destacado durante su intervención que el cambio impulsado por Juanma Moreno en Andalucía "funciona" y el partido está "fuerte y unido".

En su intervención ante el plenario para exponer el informe de gestión, que ha sido aprobado por unanimidad, López ha dicho que el PP-A sí que puede presentar ese informe, a diferencia de otras formaciones, porque es un partido "fuerte y unido".

La dirigente popular ha puesto de relieve la gestión del partido desde el último congreso regional haciendo especial hincapié en la llegada al Gobierno del PP-A tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, y como el cambio producido con el Gobierno del Cambio "está calando en los andaluces".

López ha subrayado que "tenemos un líder que es Juanma Moreno y un partido en torno a él, fuerte, unido y dinámico que celebra un congreso muy especial, porque es el primer congreso con el PP-A en el Gobierno de Andalucía".

Ha recordado que "un congreso es, quizás, el momento más importante de la vida orgánica de un partido y el partido es lo que nos une a todos y ha sido protagonista de ese cambio".

Asimismo, ha subrayado que "este congreso no es sólo para nosotros, es para los andaluces, para la sociedad civil, para escuchar, para debatir ideas y para decidir cómo seguir mejorando el partido y Andalucía".

López ha puesto en valor la intensa actividad del partido en una doble misión: apoyar la labor del Gobierno de Juanma Moreno en defensa de los intereses de los andaluces, o en defensa del dinero de los parados andaluces "porque fuimos el único partido que destapó la corrupción del PSOE" y "creciendo como partido, llegando hasta los 154.000 afiliados".

"Un partido que ha crecido en número de alcaldías y que en Andalucía se ha afianzado con Juanma Moreno en el gobierno", ha apuntado.

Se trataba, según ha añadido, "de dejar claro que Andalucía sólo era propiedad de los andaluces y de que Andalucía merecía más, que era un gigante con un potencial inigualable que sólo había que ponerlo a funcionar, y ese era nuestro sueño, transformar Andalucía".

Un "sueño", ha recalcado, que se hizo realidad tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, elecciones a la se llegó con una campaña en la que "el PP nacional, con su líder Pablo Casado, se volcó" y en la que "supimos capitalizar, de la mano de nuestro presidente Juanma Moreno, el ansía de cambio de los andaluces, siendo el partido elegido por los andaluces para liderar el cambio en Andalucía y demostrando el nuevo estilo andaluz basado en la moderación, el diálogo y el acuerdo".

En su informe de gestión, también ha valorado "el trabajo de nuestros presidentes y secretarios generales, que mantienen al partido vivo en los territorios con tesón y con mucho trabajo, el de nuestros vicesecretarios por su intensa labor en la organización del partido a lo largo y ancho de toda Andalucía y en permanente contacto con la sociedad".

Tras poner en valor el trabajo de "muchos concejales en la oposición, que levantan cada día la bandera del PP aunque eso les genere problemas", también ha indicado que "es justo recordar la labor de todos nuestros presidentes autonómicos", ya que, "sin los pilares que cada uno de ellos puso en su momento, ese cambio no hubiera sido posible".

"Hoy podemos reunirlos a todos con orgullo, otros no pueden hacerlo porque la justicia habló con una sentencia de 1.700 folios de los ERE", ha señalado.

Por otra parte, ha destacado la aparición de la pandemia como un momento "que nos cambió la vida a todos, pero, en esos momentos de tanta dificultad, tocaba trabajar y redoblar esfuerzos manteniendo y reforzando la actividad del partido de forma telemática".

"En esos momentos tan difíciles volvimos a demostrar la grandeza de este partido y de este gobierno, precisamente, ha sido ver con orgullo a nuestros alcaldes, concejales y compañeros fabricar y repartir mascarillas, llevar la compra a nuestros mayores, llevar alegría a los niños a través de las redes sociales o ayudar a desinfectar las calles y este partido es grande gracias a la grandeza de su gente".

Del mismo modo, la secretaria general del PP-A ha remarcado que "si la pandemia no detuvo al partido, mucho menos al Gobierno andaluz, porque mientras Sánchez nos requisaba mascarillas, Andalucía empezaba a fabricar respiradores".

"Mientras Pedro Sánchez hablaba a golpe de ocurrencia y a través de un comité de expertos que luego supimos que nunca existió, los domingos el presidente de todos los andaluces, Juanma Moreno, se dirigía a los andaluces con firmeza y con valentía ante las medidas difíciles que había que adoptar para proteger, en primer lugar, la vida de los andaluces, a la vez que intentaba que no se parara la economía", ha dicho.

A su juicio, "vimos a un presidente, Juanma Moreno, que transmitía verdad, seguridad empatía y, sobre todo, humanidad; hemos tenido el mejor presidente en el momento más difícil".

También la secretaria general del PP-A ha tenido un recuerdo para las víctimas del Covid-19 y para "los grandes aliados que hemos tenido en esta pandemia, los sanitarios andaluces".

"Y esos agricultores que sacaron los tractores de las manifestaciones para desinfectar calles, o los profesores que han hecho posible que el curso escolar más difícil fuera un éxito, y de todos los sectores que tuvieron que dar el callo por nosotros, o los que, desgraciadamente, tuvieron que parar en seco su proyecto de vida".

En este sentido, ha subrayado que, "si algo ha demostrado el Covid-19, es que los andaluces, como dice nuestro himno, nos levantamos y con ellos, este partido y este gobierno de Juanma Moreno también se levantaron".

Y ha recalcado "que no nos pueden dar lecciones como pretenden hacerlo los que desmantelaron la sanidad, los que escondieron en los cajones a medio millón de andaluces en listas de espera sanitarias, los que saquearon a esta tierra, o los que pensaban que Andalucía era suya y se olvidaron de que los únicos dueños de esta tierra son los andaluces".

Para concluir, ha animado al PP a continuar centrado en lo importante. "Nosotros, a lo importante: a meterle el dinero en los bolsillos a los andaluces cuando Sánchez quiere quitarles la cartera; a defender que Andalucía no es más que nadie, pero tampoco menos que nadie; a defender con dignidad a las víctimas del terrorismo mientras Sánchez acerca presos y pacta con Bildu; a unir a España mientras Sánchez indulta a los que quieren romperla, y a defender al campo andaluz mientras Sánchez le quiere quitar derechos a nuestros agricultores y ganaderos con una PAC injusta que no se toca", ha señalado.

Asimismo, ha añadido: "Nosotros, a apoyar a Pablo Casado, que es el presidente que necesita España y que también necesita Andalucía como aliado". "Nosotros, a pensar en los andaluces mientras Pedro Sánchez y Juan Espadas Cejas sólo piensan en sus sillones", ha apuntado.

El Congreso ha acogido una mesa donde dos alcaldes y seis alcaldesas de municipios andaluces de menos de 10.000 habitantes han tomado la palabra para defender la gestión de los gobiernos populares en los pequeños municipios, que han resaltado que son la "columna vertebral del proyecto".

Así lo ha indicado el PP-A en una nota de prensa, en que ha informado que los alcaldes han incidido en el impacto que las políticas del Gobierno andaluz están teniendo en sus pueblos, "especialmente las bajadas de impuestos".

La mesa ha estado moderada por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha subrayado que "la política municipal con mayúsculas es la que se hace en los pequeños municipios, que son la columna vertebral del proyecto políticos del PP en Andalucía".

En la mesa han participado las alcaldesas de Árchez (Málaga), María Carmen Moreno; Gádor (Almería), Lourdes Ramos; Prado del Rey (Cádiz), Vanesa Beltrán; Torrecardela (Granada), María Vera; Villanueva de Córdoba, Lola Sánchez; y Puerta de Segura (Jaén), Virtudes Puertas; y los alcaldes de Herrera (Sevilla), Jorge Muriel; y Villalba del Alcor (Huelva), Diego del Toro.

Todos han coincidido en señalar la importancia de la gestión municipal en "la dinamización de la economía andaluza y el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno" a los municipios andaluces del interior, especialmente en caminos rurales, fiscalidad, reducción de las listas de dependencia y trabajo para "luchar contra la despoblación".

En este sentido, han relatado cómo "las tres bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno del cambio, y especialmente la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y las medidas fiscales diseñadas específicamente para estos pequeños municipios están ayudando a fijar población", así como al relevo generacional en el campo y al crecimiento de los pueblos del interior.

Todo ello frente al "daño" que, han señalado, está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez a estos territorios por la merma de ingresos que supone la reforma de la Política Agraria Común (PAC) planteada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, o los ataques al sector agroganadero por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que "se han convertido en enemigos de nuestros pueblos".

Tras su intervención, se ha producido el debate de la Ponencia 'Andalucía de todos', coordinada por el consejero de Salud y Familias en la Junta, Jesús Aguirre. A su término, ha sido el turno de la intervención del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Egea ha querido dejar claro este sábado que el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es "libre y siempre ha sido libre" y ninguno tenemos que venir "de fuera a decirle lo que tiene que hacer, porque él sabe muy bien que por encima de todo, están los intereses de los andaluces y de Andalucía".

García Egea ha acudido en Granada al Congreso Autonómico del PP-A que se celebra este fin de semana y, sin duda, uno de sus principales mensajes ha sido expresar que Moreno es "libre y siempre lo ha sido", después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, García Ayuso, le recomendara este viernes, también en una visita al cónclave de los populares andaluces, que volara libre y tomara sus propias decisiones, como la relativa a la convocatoria de las elecciones autonómicas.

García Egea ha defendido esa libertad de Moreno, tanto en declaraciones a los periodistas, como en su intervención posterior ante el plenario del Congreso y después de que el presidente del PP andaluz también trasladara a los medios de comunicación que siempre ha sido libre y lo seguirá siendo.

"Esta mañana has dicho algo con lo que estoy total y absolutamente de acuerdo: tú eres y han sido siempre una persona libre y has puesto a Andalucía por encima del PP y tienes que seguir haciéndolo y por eso representas al PP mejor que nadie, y por eso no tenemos que venir ninguno de fuera a decirte lo que tienes o no que hacer. Tú eres libre y eres el primero que siempre ha puesto a Andalucía por encima incluso del Partido Popular", según ha trasladado García Egea a Juanma Moreno ante el plenario del congreso.

Ha agregado que eso es ser "verdaderamente del Partido Popular". Estas manifestaciones de García Egea han provocado los aplausos de todo el plenario, incluidos los de Moreno, que estaba flanqueado por la secretaria general del PP-A, Loles López, y por el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Ha señalado que Andalucía tiene la inmensa suerte de tener a Moreno como presidente, quien ha sabido estar en cada momento allí donde los ciudadanos lo han demandado y que ha creado empleo. "Has convertido la Andalucía de los ERE en la Andalucía del empleo", según le ha dicho.

Ha agregado que tras casi 40 años de gobiernos socialistas, a Andalucía llegó de la mano de Moreno el primer "gobierno de la libertad que nació del acuerdo y el consenso" entre tres fuerzas políticas, habiendo dos de ellas que ni se hablaban, en referencia a Cs y Vox.

Ha manifestado que Moreno lo que necesita ahora es que Pablo Casado llegue a la Moncloa para que cuente con un "aliado" en Madrid, frente al "maltrato" que Andalucía sufre en este momento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es "increíble que sea andaluza".

"Juanma, cuando has necesitado alguna vez al partido, hemos estado contigo", ha dicho Egea al presidente andaluz, al que ha trasladado todo su "apoyo": "Sabes que me tienes a su disposición y eres un orgullo para el PP y España".

Egea ha asegurado que hoy "estamos más cerca" de que Pablo Casado llegue a la Moncloa, por "muchos ataques que recibamos".

"No lo dudéis nunca, vamos a ganar las próximas elecciones por muchos ataques que recibamos y por mucho que se diga por parte del adversario. El PP va a ganar las elecciones en España y Pablo Casado va a ser presidente", según ha sentenciado García Egea ante el plenario del Congreso, donde previamente a su intervención subió junto al presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Según ha señalado, en Andalucía empezó el camino, cuando Juanma Moreno cruzó la meta y llegó a la Presidencia de la Junta tras décadas de gobiernos socialistas y ahora el proyecto "más ilusionante" que vamos a vivir será ver cruzar a Casado la meta de la Moncloa porque ahí emopezará un "proyecto de ilusión para todos los españoles" como el que se inició en Andalucía.

Ha agregado además que con Pablo Casado en la Moncloa, por fin, Andalucía tendrá un "aliado" en Madrid, frente al "maltrato" que recibe en estos momentos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha defendido que el proyecto político del PP es "la correa de transmisión" entre lo que quiere la gente y lo que finalmente se materializa, y para ello es fundamental que el partido esté "fuerte".

"Si tenemos partido, tendremos gobierno para muchos años", según ha recalcado.

El dirigente popular ha agregado que todas las encuestas ponen de manifiesto que en España sólo hay dos opciones: o gobierna Pablo Casado o gobierna la alianza de radicales de Pedro Sánchez. Las encuestas arrojan, según ha apuntado, que una gran mayoría de los españoles apuestan por el cambio en este país y, en este sentido, ha apelado a evitar la "fragmentación" del voto.

"La fragmentación del voto es igual a Pedro Sánchez, votar a otro partido que no sea el PP es igual a Pedro Sánchez", según ha avisado García Egea, quien ha recalcado que el Partido Popular es la única "alternativa" a Sánchez.

Se ha mostrado convencido de que el PP conseguirá reunir a una gran mayoría de españoles para conseguir el cambio en España cuando Pedro Sánchez convoque las elecciones.

Para García Egea, España "lo tiene todo para triunfar", pero sólo le sobra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha logrado un doble récord, que este país sea el que más haya caído por la pandemia del coronavirus y el que menos crezca por la recuperación, unos datos "terribles" detrás de los cuales hay mucho sufrimiento para las familias y las empresas.

"Los de Podemos y el PSOE no se quedan atrás pero si las familias" que se están viendo afectadas por esta situación, según ha dicho Egea, quien ha alertado de que España es líder en paro juvenil y ahora se pretende, con la nueva reforma educativa "condenar a los jóvenes al fracaso" en su futuro. Ha denunciado que a Sánchez no le interesa la juventud "formada y crítica".

"Nos dirigimos directamente al precipicio con las políticas de Pedro Sánchez", según ha señalado Egea, quien ha apuntado que hay que reconocer que "ha generado un gran consenso, ha conseguido enfadar a todo el mundo", a agricultores, transportistas, pensionistas o funcionarios. Para el dirigente popular, todo el mundo está de acuerdo en que el Gobierno de Sánchez "debe salir ya de la Moncloa para que entre Casado y solucione los problemas de la gente. Ese es el gran consenso que hay en España".

Ha querido dejar claro que el PP va a seguir realizando, hasta las próximas elecciones, una "oposición firme, leal en temas de estado, pero exigente en los temas importantes".

"A cada barbaridad que haga el Gobierno, una propuestas del PP", ha apuntado.

En torno a las 13:05 h., ha habido una intervención del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, sobre 'El cambio funciona'.

Bendodo ha señalado que el reto que el Gobierno autonómico y el partido tienen por delante es llevar los ejes y pilares del cambio a todos y cada uno de los rincones de Andalucía, al mismo tiempo que ha aseverado que los andaluces han visto cómo este partido "es capaz de mejorar Andalucía y de defender los intereses de los andaluces por encima de cualquier otro interés personal o partidista".

"Los andaluces han visto que este Gobierno y este partido tienen al mejor líder político que hay y que se llama Juanma Moreno. En el año 2014, el PP encontró en él al líder que buscaba y que, en 2019, Andalucía encontró al presidente que llevaba décadas esperando. Con él, esta comunidad se situará en el lugar que le corresponde y cogerá el tren que ha estado perdiendo durante 37 años de políticas socialistas", ha dicho.

Durante su intervención ante el plenario del XVI Congreso del PP andaluz que se está celebrando estos días en Granada, Bendodo ha afirmado que "ya que esta comunidad "no está para experimentos ni para regresar al pasado, sino para consolidar lo que se está alcanzando y para conseguir la recuperación social y económica" tras la pandemia del Covid-19.

Bendodo ha incidido en que la gestión del Partido Popular es un modelo de éxito, lo que ha quedado demostrado en todos los sitios en los que ha gobernado y ha matizado que ello no es fruto de la casualidad, sino del trabajo, el esfuerzo y la convicción de que otra Andalucía era posible.

"El PSOE alimentó un falso mito: que los dirigentes del PP éramos malos gestores. Pero hemos conseguido romper el techo de cristal. Hemos tenido la capacidad de demostrar lo que somos capaces y estamos demostrando capacidad de gestión", ha incidido.

Así, ha declarado que el cambio era el impulso que necesitaba esta comunidad tras 37 años de políticas socialistas que la han empobrecido, un cambio que ha llegado de la mano de Juanma Moreno y del que detrás hay gestión y resultados. "Un proyecto del cambio es el que el Gobierno andaluz y el Partido Popular tienen que trasladar a cada rincón de Andalucía", ha apuntado.

Bendodo, que ha agradecido la lealtad que ha demostrado el partido de Ciudadanos y la aportación al Gobierno del Cambio de Vox, ha detallado los ocho ejes en los que se centra el Gobierno andaluz.

El primero de ellos "es la libertad y el diálogo demostrados desde el primer momento".

"No hay que tener miedo a la libertad. El intervencionismo del Partido Socialista ya es pasado. El Gobierno del Cambio dialoga con todos, pacta con todos y llega a acuerdos con todos", ha agregado.

Otro de los pilares a los que se ha referido es el de la bajada de impuestos y es que ha indicado que desde el 2018 en Andalucía se han aprobado tres bajadas de impuestos, pasando de ser "un infierno fiscal a estar en el Top 5 de las comunidades en la que menos impuestos se pagan".

En este sentido, ha subrayado que Andalucía también es una de las regiones fiscales más competitivas de España, lo que es sinónimo de más inversiones y más oportunidades para los emprendedores y para las familias andaluzas.

Bendodo ha recordado que ya se han rebajado impuestos como el IRPF, el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y también se ha eliminado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, llegando a recaudar 600 millones de euros más y sumando 119.000 nuevos contribuyentes.

"La regla es fácil: cuando se bajan los impuestos, la gente tiene más dinero en el bolsillo, gasta más, se activa la economía y se recauda más para invertir en Sanidad, Educación y en hacerle la vida más fácil a la gente", ha apuntado.

El portavoz popular ha lamentado que haya habido proyectos que durante años han estado encerrados en los cajones como resultado de la dejadez absoluta por parte de gobiernos anteriores por sacarlos adelante.

Pero, según ha dicho, todo eso ha cambiado, ya que con el súper decreto que se ha puesto en marcha se han modificado 21 leyes y seis decretos, a lo que se une que se han eliminado cien trámites burocráticos.

A este respecto, ha manifestado que, con el nuevo decreto de simplificación que se va a aprobar, Andalucía se va a convertir en la comunidad de España en la que más sencillo será hacer un trámite burocrático. "Hemos venido a cambiar Andalucía y eso se consigue eliminando obstáculos y avanzando siempre hacia delante", ha dicho.

Otro de los compromisos firme del Ejecutivo andaluz al que ha hecho alusión es la mejora de los servicios públicos, ante lo que ha insistido en que nunca en esta comunidad se había destinado tanto dinero a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

El portavoz del PP andaluz ha reiterado que prueba de este compromiso son los presupuestos y los 3.057 millones más en Sanidad, los 1.640 millones más en Educación y los 646 millones más en servicios sociales.

"Las tres banderas del socialismo de defensa de los servicios públicos se han demostrado que son tres fraudes del socialismo con nuestra tierra. El Gobierno andaluz y el Partido Popular es el que garantiza el futuro de la Sanidad y la Educación públicas y es la única garantía del Estado del Bienestar en España", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que cuando los socialistas salieron del Gobierno andaluz se puso fin a años de corrupción imperando ahora una gestión eficaz, eficiente y trasparente que tiene como protagonistas a los andaluces. "Cuando los socialistas salieron del gobierno, la corrupción también salió con ellos", ha dicho.

Un rasgo que caracteriza el Gobierno del Cambio es el de la apuesta por las pymes, los autónomos y las clases medias, según ha expuesto.

Bendodo ha apostillado que en Andalucía hay talento y ganas de emprender y lo que hacía falta era un Gobierno que acompañara ese entusiasmo con políticas que apostaran por ello para lo que se han puesto en marcha medidas como la tarifa plana de autónomos o las ayudas directas sin apenas trámites burocráticos para que las clases medias trabajadoras y los autónomos puedan seguir manteniendo su actividad.

Otro de los ejes que ha expuesto es el de la digitalización y la Revolución Verde, elementos claves en el futuro de Andalucía y uno de los pilares del Ejecutivo andaluz que compite por atraer a las grandes empresas tecnológicas y crear un entorno digital que mejore la productividad de nuestra economía.

Bendodo ha apuntado que los andaluces se sienten muy orgulloso de serlo y también de ser españoles por lo que desde aquí siempre se defenderá lo que es bueno para esta comunidad teniendo claro que no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar ser menos.

En otro orden de cosas, ha resaltado que este Gobierno ha tenido que hacer frente a una crisis sin precedentes como es la ocasionada por la pandemia del Covid-19, a la vez que ha afirmado que durante este tiempo el presidente de la Junta ha estado al frente, transmitiendo confianza y asumiendo sus responsabilidades frente a la incompetencia e incertidumbre generada por el Gobierno central.

Finalmente, el dirigente popular ha tenido unas palabras de recuerdo para las víctimas de esta pandemia y para sus familiares, a la vez que ha reconocido y puesto en valor el enorme esfuerzo y trabajo que los profesionales sanitarios andaluces y ha destacado la labor del consejero de Salud, Jesús Aguirre al frente de la gestión sanitaria de la pandemia.

Tras ello, se ha producido el debate de la ponencia 'Andalucía futura', coordinada por los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.

Las ponencias 'Andalucía futura' y 'Andalucía de todos' se han aprobado por unanimidad. Se trata de dos amplios documentos que sientan las bases para seguir trabajando en el futuro en el desarrollo de Andalucía.

La primera de ellas, 'Andalucía futura' ha tenido como coordinadores a la portavoz de Cultura y Patrimonio Histórico del PP-A y consejero del ramo de la Junta, Patricia del Pozo, junto al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo. Han destacado que en esta ponencia se hace una muy clara apuesta "para que Andalucía sea la mejor tierra posible tanto para vivir como para trabajar", y que el proyecto del PPA apuesta por la continuidad de las líneas reformas en las que se viene trabajando desde el Gobierno del cambio.

Igualmente, se deja claro que "el cambio en Andalucía está funcionado pero aún no ha terminado". Esta ponencia, como las otras que se presentan en este 16 Congreso, han sido enriquecidas con las aportaciones que se han ido realizando en los diferentes foros celebrados por toda Andalucía con numerosos colectivos, dado que realmente son los protagonistas de las ponencias".

La ponencia se divide en cuatro bloques, y el primero de ellos se centra en Andalucía "como tierra de talento y liderazgo".

Así, los coordinadores han indicado que se apuesta por "una transformación de nuestra tierra acompañada de una proyección económica en un contexto de estabilidad, transparencia y libertad".

El segundo punto de la ponencia se centra en el talento de los andaluces y en nuestro patrimonio histórico. "Nadie tiene lo que tiene Andalucía", aseveran al tiempo que ponen en valor como ahora desde el Gobierno andaluz se ha trabajado y se continuará para "facilitar el acceso, proteger el patrimonio e impulsar el talento y la creatividad de los andaluces".

Destacan igualmente que la Cultura, junto al turismo y la agroindustria, "nos hace imbatibles" y es al mismo tiempo "un gran elemento para la cohesión social porque es un gran elemento en las sociedades para la convivencia y prosperidad". "Apostamos por políticas culturales en colaboración con los ayuntamientos para llegar a todos los puntos de Andalucía", aseguraron.

No olvidaron tampoco "los 15 patrimonios mundiales" que tiene la comunidad "más los que van camino de ellos", ni tampoco que "se va a seguir trabajando mucho sobre el flamenco porque es nuestro arte más esencial, tiene aquí su cuna".

Respecto al turismo, la ponencia destaca que supone el 13% del PIB andaluz, y que nuestra comunidad "está liderando la mejor oferta turística, cultural y patrimonial" en la actualidad.

El cuarto bloque, que hace referencia a 'Andalucía en el mundo', analiza la situación en la que se encontraba la comunidad en los distintos foros y órganos internacionales, y se detectó que "no había logrado converger, no había una relación fluida con la Unión Europea y no se estaba explotando la inmensa capacidad de exportación que tiene nuestra tierra".

Así, se insiste en la necesidad de poner en valor "que tenemos los puertos más importantes de España, 1.000 kilómetros de costa, lindamos con Portugal y tenemos el continente africano a solo catorce kilómetros".

En el mismo sentido, recuerdan "las relaciones naturales e históricas con Latinoamérica" y apuestan por "posicionar a Andalucía en todos los foros internacionales porque lo tenemos todo para liderar también este proyecto de vocación internacional".

"De este congreso también saldrá la Andalucía que vaya al mundo entero". En esta ponencia, como el resto de las que se han presentado, se han hecho "escuchando a la gente", que además "han demostrado mucha ilusión a la hora de exponer sus argumentos y propuestas porque, ahora sí, se han sentido escuchados".

Se insiste igualmente en que el proyecto del PPA y del Gobierno del cambio apuesta por una bajada de impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los andaluces, y genere dinámicas de creación de empleo y riqueza. "La administración pública ha de ser un elemento dinamizador" y los ciudadanos "han pedido que seamos más tecnológicos" y también se han llegado a preguntar que "por qué no se pueden hacer operación en la administración en inglés", han destacado.

Andalucía de todos

La segunda de las ponencias presentadas y aprobadas ante el plenario durante este sábado ha sido la relativa a 'Andalucía de todos', y ha sido coordinada por el portavoz de Salud y Familias del PPA, Jesús Aguirre.

En ella, se destaca el compromiso del PP Andaluz por una Andalucía "más justa y social" que se refleja en la "apuesta clara por las políticas de Sanidad, Educación, igualdad de oportunidades y servicios sociales, tan importantes además en la recuperación tras la crisis de la pandemia".

Ha destacado que se trata de "una ponencia muy potente de todos y para todos", destacando la importancia de la sanidad "como una política integral, preventiva, que acoja también la asistencia sociosanitaria", y la apuesta por una Ley de Salud Integral.

También se ha referido al peso tan importante del modelo de Atención Primaria como "parte vertebradora del resto del sistema sanitario".

Aquí se destaca "la importancia de los profesionales y pacientes en la Estrategia de Atención Primaria", así como el "papel fundamental de los profesionales de la Enfermería y sociosanitarios".

La ponencia recoge el compromiso del PP con las políticas que favorezcan "la estabilización y la calidad en el empleo de los profesionales sanitarios y con las mejoras laborales y retributivas", estableciendo "un nuevo modelo sociosanitario" que además integre a las agencias públicas dentro del Sistema Andaluz de Salud.

Otros puntos hacen referencia a las políticas educativas y al compromiso del Partido Popular con "una educación pública de calidad que garantice la libre elección de las familias y la igualdad de oportunidades dentro de la educación"; la necesidad de llegar a un "gran pacto por la educación que saque las políticas educativas de la batalla ideológica"; y el valor de la labor del profesorado "con la apuesta por seguir trabajando por la equiparación salarial del personal docente".

Destaca también la importancia de las políticas de Atención Temprana como "el quinto pilar de bienestar para Andalucía", y se aboga en la ponencia por una Ley de Atención Temprana que permita que además de prevenir los trastornos del desarrollo, garantice que los pequeños "se desarrollen y se integren socialmente al máximo" y además permita "seguir con la atención a partir de los seis años dentro del ambiente escolar".

Se aboga por "un nuevo sistema de colaboración con el tercer sector" que "mejore la coordinación, agilidad y eficacia de los servicios sociales" y "sume recursos para llegar donde no llega la administración en beneficio de todos los andaluces".

Por último, la ponencia apuesta por la aprobación de una Estrategia para el Reto Demográfico en Andalucía que garantice "la igualdad de oportunidades en todos los territorios de la comunidad", un plan andaluz de natalidad que aborde la maternidad de manera integral y un plan de conciliación para las familias que son "un eje transversal sobre el que pivota cualquier toma de decisión".

Se destaca igualmente el compromiso del PP Andaluz con las políticas sociales, pilares del estado del bienestar, "que tiene su reflejo en la apuesta presupuestaria del gobierno de Juanma Moreno, que en el caso de las políticas sanitarias dedica en los presupuestos de 2022 el 7,4% del PIB".

A las 17:00 h., ha habido un 'Acto joven', en el que han intervenido Moreno y Enrique Rodríguez, presidente de Nuevas Generaciones. A las 18:00 h., se ha desarrollado una mesa sobre el 'Talento andaluz'.

Antes de la intervención de Moreno para presentar su candidatura, se ha producido un homenaje a presidentes del PP andaluz.

El presidente de honor del PP andaluz y actual senador por la Cámara Autonómica, Javier Arenas, ha mostrado su apoyo al presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, agradeciendo además por anticipado el homenaje a anteriores presidentes del PP-A, que ha considerado muy acertado: "Estamos en otro nivel en el partido y seguimos ayudando todos al presidente Moreno, y me parece que es de agradecer que haya algún reconocimiento".

Juanma Moreno se ha fotografiado sobre el escenario del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada con Antonio Hernández Mancha, Gabino Puche, Teófila Martínez, Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido. "Esa foto no se la pueden hacer otros partidos porque tienen a sus antiguos líderes escondidos", ha indicado el actual líder de la formación en Andalucía.

Juanma Moreno ha proseguido, en su alusión a este acto durante su intervención ante el plenario, incidiendo en el "honor" que para él ha supuesto esa fotografía, con quienes representan "pasado, presente y futuro" del PP-A, y desde el respeto "a los que antes que nosotros dieron la cara" por este proyecto.

En una carta leída con los cinco sobre el escenario, y antes de que el presidente del PP-A y de la Junta les entregara a cada uno una placa de reconocimiento, por la afiliada popular Alicia Medina, de Nuevas Generaciones, se ha agradecido su "esfuerzo", calificado de "inmenso" y, "en ocasiones, a costa a veces de la propia vida".

Dando muestras continuas de emoción y cariño entre ellos, la carta ha repasado someramente las trayectorias de los cinco, que pusieron "los muros de este partido que hoy preside Juanma Moreno", y que ahora pueden sentirse "partícipes de los logros" del primer Gobierno presidido por el PP-A en la Junta.

Desde los tiempos de Hernández Mancha "convulsos" y "en que todo comenzaba", cuando se pusieron las bases de este partido, desde la extinta Alianza Popular, continuando por Puche, con que la formación apostó por su "expansión a todos los rincones" de la comunidad, ha resaltado que Arenas "lo acercó a la gente", y "ganó unas elecciones cuando todo estaba en contra", mención que ha sido recibida con aplausos por el plenario, al igual que las dedicadas a Martínez, "pura inteligencia política".

Con ella la formación se hizo "más moderna y más pujante", mientras que de Zoido la misiva leída en nombre del PP-A ha destacado que fue "el ministro que se enfrentó con la Constitución" en la mano "al independentismo". Puestos en pie todos, han recibido a Moreno, que ha abrazado a sus antecesores.

A preguntas de los periodistas en la mañana de este sábado, a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, donde se está celebrando este foro, Arenas ha considerado muy "acertado" el homenaje programado a presidentes del PP-A. "Estamos en otro nivel en el partido y seguimos ayudando todos al presidente Moreno, y me parece que es de agradecer que haya algún reconocimiento".

El exsecretario de Organización de Ciudadanos (Cs), Fran Hervías, que ahora es afiliado del PP, ha negado haber filtrado el audio del vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de la formación naranja, Juan Marín, sobre los Presupuestos de Andalucía para 2022, y ha indicado que las "acusaciones hay que demostrarlas".

Así se ha manifestado, a preguntas de los periodistas a su llegada al Congreso, después de que Marín, que este pasado viernes acudía como invitado al mismo cónclave, apuntara en días pasados a Hervías como posible autor de la filtración.

"No voy entrar en el juego sucio" y "barriobajero de acusar falsamente a la gente", ha explicado Hervías, que ha pedido, en el mismo sentido, que "los problemas internos los solucione cada uno".

Ha especificado que hace dos años que dejó los cargos orgánicos en Cs, y que, desde "hace muchos meses" está afiliado al PP, y que dejó su acta de senador en el partido naranja para "trabajar para ganar" a Pedro Sánchez, y que Pablo Casado sea presidente del Gobierno.

Miembros del nuevo Comité Ejecutivo Regional presentado por Moreno ante el congreso

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha presentado la siguiente propuesta de nuevo Comité Ejecutivo Regional del partido, donde se encuentran como los principales cargos los siguientes:

Presidente del PP-A: Juanma Moreno.

Secretaria general: Loles López.

Coordinador general: Antonio Repullo.

Vicesecretario general: Toni Martín.

Presidente de honor: Javier Arenas.

Vicesecretarios de Áreas: Pablo Venzal, Pilar Pintor, Joaquín Camacho, Miguel Ángel Torrico, Ana Mata, José Carlos Álvarez, y Yolanda Sáez.

Portavoz: Ramón Fernández-Pacheco.

Vocales: Loles López, Víctor González García, Fran Oblaré Torres, Isabel Solís Benjumea, José Carlos García García, Juan Manuel Muñoz Romero, Diego Vargas Ortega, Vanessa Beltrán, Trinidad Herrera, María José Martín, David Toscano, Sol Cruz-Guzmán, Miguel Ángel Guzmán Ruiz, Paqui Rosa, Aurelio Romero, Ana Vielba, Antonio Hernández Mancha, Gabino Puche, Teófila Martínez, Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Antonio Repullo.

Presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes: José María Bellido.

Secretario del Consejo Andaluz de Alcaldes: Juan Manuel González.

Presidenta de la Unión Interparlamentaria: Carolina España.

Secretaria de la Unión Interparlamentaria: Rosalía Espinosa.

Presidente de la Unión Intermunicipal: José Ignacio Landaluce.

Secretario de la Unión Intermunicipal: Jorge Muriel.

Presidente del Comité Electoral: Elías Bendodo.

Secretario del Comité Electoral: Francisco Góngora.

Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Manuel Atencia.

Secretario del Comité de Derechos y Garantías: Avelino Barrionuevo.

Presidente del Consejo Asesor: Gabriel Amat.

Tesorero: Nacho Díez.

Miembros natos: Presidentes provinciales del partido y secretarios generales en las provincias; representantes del Comité Ejecutivo Nacional afiliados en Andalucía; alcaldes de las capitales andaluzas; presidentes de diputaciones; portavoz y secretario general del Grupo Parlamentario; presidente y secretario general de Nuevas Generaciones; anteriores presidentes del PP-A; senadores por la comunidad autónoma; los consejeros de la Junta y los delegados del Gobierno andaluz en las provincias.

El recién reelegido presidente de PP andaluz, Juanma Moreno, ha mantenido en el nuevo Comité Ejecutivo Regional que saldrá del 16 Congreso Autonómico a su núcleo duro, con la permanencia de Loles López como secretaria general y de Toni Martín como vicesecretario general, mientras que incorpora en el nuevo cargo de coordinador general al actual delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo.

Como novedad del nuevo Comité Ejecutivo, cabe destacar la incorporación de Repullo como coordinador general, un puesto que se crea a través del nuevo 'Reglamento de Organización' aprobado en el Congreso. El Reglamento también crea la figura del vicepresidente en el nuevo Comité Ejecutivo, pero Juanma Moreno no ha propuesto ningún nombre para ese cargo, con lo que ha quedado vacante.

Asimismo, otra novedad en el Comité Ejecutivo es el nombramiento como nuevo portavoz del partido del alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, un puesto que hasta ahora había sido ocupado por Elías Bendodo, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, y que ahora ocupará el puesto de presidente del Comité Electoral.

Como vicesecretarios de área repiten Pablo Venzal, Miguel Ángel Torrico, Ana Mata y Yolanda Sáez, mientras que se incorporan Pilar Pintor, Joaquín Camacho y José Carlos Álvarez. Moreno no ha detallado el área concreta que ocupará cada uno.

Juanma Moreno ha defendido ante el plenario de Loles López es un "pedazo de secretaria de general" y que la palabra para definirla es "lealtad, que no es dogmatismo, sino estar a tu lado y decirte lo que haces bien y lo que haces mal". "Esa es la lealtad que yo quiero", ha dicho Moreno, quien ha apuntado que López tiene una virtud que en política no tiene precio y es que, allí donde vaya, se le entiende todo.

Asimismo, ha destacado el trabajo "espectacular" que ha hecho Toni Martín como vicesecretario general, con "compromiso, entrega, dedicación y cariño", y ahora contará con un gran equipo de vicesecretarios de áreas.

Sobre el nuevo coordinador general, Moreno ha indicado que es una persona que viene con "frescura, con ganas y con ilusión" y se ha mostrado convencido de que "no va a decepcionar a nadie", mientras que ha dicho sobre el nuevo portavoz que es un compañero que se "expresa muy bien".

Ha señalado que con este equipo se quiere hacer del PP-A un "referente para una mayoría de andaluces y hacer de nuestra tierra un referente para el conjunto de España".