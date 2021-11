"Si no fuera por los medios locales, los nacionales no podrían contar muchas historias"

Un 28 de octubre de 1956, RTVE, la televisión pública de ámbito nacional en España, iniciaba por primera vez las emisiones de la primera y única cadena que hubo en el país durante muchos años: La 1.

Este domingo se celebra el Día Mundial de la Televisión, un medio que complementa a la radio con imágenes y que permite una mayor expresividad en los contenidos, ya que da bastante más juego. Este acontecimiento lleva celebrándose desde 1996, momento en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó esta jornada con el objetivo de promover el intercambio mundial de programas sobre paz, seguridad, desarrollo económico y cuestiones sociales y culturales.

Granada tiene una gran presencia en la televisión gracias a varios periodistas de renombre, tanto en el ámbito local, como en el autonómico y el nacional. Por esto, GranadaDigital ha querido destacar a algunos de estos profesionales del panorama granadino para que cuenten su travesía en el mundo de la comunicación, así como anécdotas y noticias destacadas.

Fernando Díaz de la Guardia, presentador de 'Hoy en Día' en Canal Sur

Fernando Díaz de la Guardia, periodista granadino desde hace más de 30 años, presenta actualmente el programa matinal 'Hoy en Día' en Canal Sur. Preguntado acerca de por qué le gusta la televisión, el presentador asegura que es "porque para un comunicador es un medio extraordinariamente completo. No solamente es el discurso; es la expresividad, la mirada y la posibilidad de expresar de una manera integral el mensaje. Por otro lado, me parece fascinante la posibilidad de ofrecer imagen y sonido a distancia, poniendo en conexión diferentes lugares al mismo tiempo a tantos kilómetros de los que nos encontramos en el plató".

Respecto a las aspiraciones en mente, el granadino piensa en vivir el día a día, como ya está haciendo en su programa. Se siente privilegiado por contar con una 'ventana abierta' para comunicar y expresarse cada día y contactar con los andaluces para conocer sus inquietudes y aprender de ellos.

Además, Díaz no ha querido olvidarse de aquellos que están empezando en el mundo de la comunicación y les manda un mensaje para "mantener su forma de comunicar para que no resulte luego fingida ni forzada: que intenten integrar en su vida habitual sus expresiones, vocabulario y dicción para que luego resulte una continuidad".

Cuestionado acerca de con qué anécdota o noticia se queda, asegura que hay un hecho que ha marcado claramente su vida profesional: el asesinato del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, a manos de ETA. "Fue un suceso que conmocionó a Granada y del que no pude adquirir una perspectiva plena porque las emociones me sobrepasaban. Es una noticia que no olvidaré nunca", indica.

Antonio Callejón, periodista deportivo y reportero en Movistar+

En el ámbito deportivo, Antonio Callejón es periodista y reportero en Movistar+ desde 2016. Preguntado acerca de por qué decidió aventurarse a comunicar en televisión, el granadino apostilla: "Siendo sincero, mis inicios y mi vocación siempre fueron mayormente radiofónica. Empecé en una radio local de Granada cuando ni siquiera sabía coger un micrófono y, la verdad, que yo siempre he sido un seguidor y un fan de 'Carrusel Deportivo', actualmente 'Tiempo de Juego', con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Me crié escuchándolos".

Confiesa que fue por el azar por lo que tuvo una oportunidad para trabajar en la televisión del Granada CF de la mano de Juan Prieto, actual director de GranadaDigital. Fue ahí donde se le despertó 'el gusanillo' por la televisión. "Llevo ya nueve años dedicándome a la televisión y me gustaría seguir trabajando en ella el resto de mi vida", afirma. También, señala que le apasiona la docencia y que por eso da clases en el Máster deportivo de Granada, ya que le gusta compartir con sus alumnos las vivencias y experiencias de su carrera profesional.

Callejón ve la televisión como una forma de cumplir un sueño y estar orgulloso de su trabajo, pues ve en el periodismo deportivo, concretamente, una forma de hacer que la gente desconecte de su monotonía e intentar entretener y divertir. "Me gusta contar cosas positivas, aunque en el mundo del fútbol no siempre es posible", asegura.

El periodista deportivo destaca, entre las noticias que más le han impactado, cómo en apenas 15 días tuvo a dos jugadores llorando durante una de sus entrevistas. El primero fue Gastón Silva, jugador del Granada CF. "Después de que el equipo descendiera, estaba abatido y acabó rompiendo en lágrimas de tristeza; pero 15 días después, entrevisté a Roberto Carlos, que formaba parte de la directiva del Real Madrid, en la Rosaleda, después de un título de Liga que conseguía el club varios años después. En plena entrevista, el mito del fútbol, debido a la emoción por ganar ese título, también acabó en lágrimas. Siempre me ha llamado mucho la atención la pasión positiva, y a veces negativa, que despierta el fútbol", concluye.

Natalia Lombardo, reportera en 'Todo es mentira' en Cuatro

Natalia Lombardo es una periodista y reportera granadina, actualmente trabajando en 'Todo es mentira' en Cuatro. "Desde que estaba estudiando me enfoqué en medios de comunicación audiovisual. Comencé a hacer prácticas en Cúbika TV en Granada, de la mano de Juan Prieto, que fue mi primer maestro y al que le agradezco todo. He continuado mis pasos en televisión porque creo que es muy importante y es nuestra ventana al mundo. Sin movernos de nuestro salón, estamos conociendo todo lo que pasa a nuestro alrededor a través de ella", indica.

Lombardo ve la televisión como un medio que "nos ayuda a construir nuestro espíritu crítico y nos muestra realidades que no podemos conocer de otra forma. Incluso ahora con determinadas series documentales nos ayuda a nosotras, a las mujeres, a reconocer determinadas actitudes a las que tenemos que decir 'basta'".

Para la granadina, la televisión es el medio de comunicación más influyente a nivel mundial y facilita al espectador poder vivir un hecho como si estuviera en el lugar gracias a la imagen y el sonido.

"La televisión es muy volátil", asegura. La reportera asegura que siempre se debe tener las puertas abiertas a todas las oportunidades que puedan presentarse y que lo más importante es disfrutar del día a día y del trabajo realizado.

Una de las anécdotas que nunca olvidará Natalia Lombardo es la relación que tiene con el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. "Recuerdo que una vez le pregunté por qué no quería acudir al programa 'First Dates', ya que se lo habían planteado. Me dijo que no quería y yo le respondí: 'Pero bueno, ¿usted cómo quiere a una mujer y cómo es su prototipo ideal?' Entonces, él se giró muy serio y me dijo: 'Como usted'. Te puedes imaginar que yo en ese momento no sabía dónde meterme, me dejó sin palabras y muy sonrojada", asegura entre risas la granadina.

Respecto a las noticias destacadas, la granadina recuerda con orgullo el momento en el que Andalucía era de las primeras comunidades españolas en comenzar con la vacunación: "Supuso un orgullo para mí, sobre todo porque era mi tierra y me tocaba de cerca".

Cecilia Cano, periodista de La Sexta Noticias

La granadina Cecilia Cano, periodista de La Sexta Noticias desde hace varios años, recuerda cómo decidió aventurarse en el mundo televisivo: "No decidí que me quería dedicar a la televisión, sino que fue donde encontré mi lugar. De pequeña, me regalaron una radio de juguete con un micrófono e iba dándole la tabarra a mis padres con ella y me gustaba este medio. Elegí la televisión porque se me ofreció hacer prácticas en un medio local. Si hubiera tenido una oferta en radio, quizá estaría hablando desde un estudio radiofónico", añade.

Preguntada acerca de por qué decidió ascender al ámbito nacional, Cano se muestra firme: "Yo no decidí ascender. Los ascensos no los decide un periodista, sino los jefes y personas que tienen potestad para esto. En el periodismo, no hay divisiones en cuanto a estar en el ámbito nacional o local. Si no fuera por los medios locales, los nacionales no podrían contar muchas historias. Trabajar en un canal como La Sexta te impide poder dedicar tiempo a contar historias brutales que en el ámbito nacional no puedes y en el local, sí".

La granadina asegura que decidió estudiar Comunicación Audiovisual porque es una "enamorada del cine y la fotografía", y la televisión permite ofrecer el periodismo mediante imágenes. "Sin embargo, esto también se puede volver en contra, porque no todo vale para tener imágenes, aunque esa es otra cuestión", critica.

¿Qué supone para Cecilia a nivel personal y profesional trabajar en televisión? La periodista lo tiene claro: "Renuncias a muchas cosas: a poder quedar con alguien a cenar o comer porque te puede surgir un imprevisto en cualquier momento y tienes que marcharte".

Cano ha querido contar una experiencia muy personal: el momento en el que perdió a su padre debido al cáncer. "Cuando pasó, lo tenía muy lejos. A nivel personal, es un sacrificio muy grande. Yo terminaba, por ejemplo, en Almería un directo un viernes por la tarde y me cruzaba el mapa entero para llegar al Hospital en Extremadura y estar con mi padre un día y medio, y después volverme a Granada", indica.

A nivel profesional, la reportera afirma que "supone un orgullo poder decir que te dedicas al periodismo. Es un aprendizaje continuo y a veces es frustrante porque quieres hacer cosas y no puedes, ya que hay muy poco tiempo y es nuestra 'Espada de Damocles'".

En cuanto a su objetivos, Cano apostilla que busca dormir con la conciencia muy tranquila. "Saber que soy buena persona y que si me he equivocado en algo, voy a pedir disculpas y no voy a perder nunca de vista dónde tengo que tener los pies. Hay que ser muy humilde y los cínicos no sirven para este oficio, por lo que hay que ser muy honesta", indica.

En relación a las noticias vividas por la reportera, destaca una trágica: el caso del niño Gabriel en Almería. "Me acuerdo que cuando apareció su cadáver fue una de las experiencias que más recuerdo y de las más duras que he vivido porque ahí entran en juego los sentimientos y las emociones, así como empatizar con los padres del niño. Es una sensación de unirte con todos los periodistas y todas las personas cuando vas a ese funeral y hay un cúmulo de sentimientos. Cuando llegué a casa, me desplomé y me eché a llorar por todo lo que llevaba viviendo y había visto. Sentía rabia e impotencia. Tu trabajo ayuda a contar lo que está ocurriendo, pero no puedes hacer nada por frenar ese tipo de casos", concluye.

Fernando Ballesteros, reportero de 'España Directo' en TVE

Fernando Ballesteros, hijo adoptivo de Granada, lleva trabajando varios años como reportero en TVE en el programa 'España Directo', en el área de Granada y alrededores. Cuestionado acerca de su motivación para iniciarse en televisión, afirma: "Decidí adentrarme en el mundo de la televisión un poco de casualidad. Estaba de becario en la Agencia EFE y salieron unos cursos de verano de RTVE. Entré de becario en el programa anterior a 'La Mañana de La 1', en 'Esta mañana'. Me encantó y me pareció una locura. Estaba en la redacción en Prado del Rey. Coincidió que, cuando acabé mi beca, arrancaba el programa que presentaba Mariló Montero: 'La Mañana de La 1'. Acabé consiguiendo plaza en TVE y he pasado por varios programas hasta llegar a donde estoy actualmente, en 'España Directo'".

Ballesteros veía con dudas al principio el hecho de querer dedicarse a la televisión: "Yo iba para biólogo porque me encantan los animales y los bichos. Sin embargo, siempre tuve una vocación especial por lo audiovisual. Veía a los animales a través de los documentales y eso me fascinaba. 'España Directo' no es un programa de animales, ni de biología, pero al final sí es costumbrismo y naturaleza. Trabajar en una delegación como la de Granada me permite acercar esas pequeñas historias.

Ballesteros asegura que se siente "un privilegiado con su trabajo. Gracias a 'España Directo', viajo, estoy en la calle, conozco nuevos lugares y nuevas costumbres. Quiero seguir haciendo esto".

El reportero concluye con una noticia que no le hubiera gustado contar: el caso de Julen, el niño que quedó atrapado en un pozo en Málaga. "Ya no cubro sucesos porque me di cuenta de que me afectan mucho a nivel personal. Lo que más me gusta es recorrer pueblos y que los vecinos, sin tú decirles nada, te abran las puertas de su casa, te enseñen lo que están cocinando y te den a probar el plato. En definitiva, ese trato cercano que recibes en cada sitio que visitas", concluye.

No cabe duda de que todos los entrevistados tienen una visión común: la televisión es muy poderosa gracias a que permite trasmitir imágenes además de sonido y eso hace que el espectador se sienta como si estuviera en el lugar de la noticia. Además, todos tienen en común acontecimientos que no les hubiera gustado contar, pero hay otros que les han despertado una agradable sonrisa.