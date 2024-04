Granada acogerá los Juegos Europeos Universitarios del año 2030. Una decisión que se conoció el pasado sábado en la ciudad portuguesa de Aveiro entre el júbilo y la satisfacción de la delegación encabezada por el rector de la UGR, Pedro Mercado, y la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo. Organizados por la European University Sports Association (EUSA), una entidad sin ánimo de lucro con vocación europeísta creada para fomentar el deporte universitario, la primera edición de este evento se celebró en el año 2012 en Córdoba.

Desde entonces, esta competición multidisciplinaria de carácter bienal ha pasado por Rotterdam (2014), Zagreb y Rijeka (2016), Coimbra (2018), Belgrado (2021) y Lodz (2022). En julio de este año viajarán a Debrecen-Miskolc y en 2026 a Salerno. Lo que el pasado sábado se desveló no fue sólo que Granada acogerá la cita de 2030, sino también la ciudad anfitriona en 2028, que será Split, por lo que los Juegos Europeos Universitarios viajarán por segunda vez a Croacia.

Pese a que tanto desde el Ayuntamiento de Granada como desde la propia UGR se puso en valor la importancia del evento que arrancará el 14 de julio de 2030, exactamente un año antes de la fecha del quinto centenario de la universidad. Pese a ello, no se puede obviar que muchos granadinos aún no tienen claro el formato exacto de esta cita, así como tampoco los escenarios en los que se celebrará, cuánto costarán o su impacto económico.

A preguntas de GranadaDigital, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, explica que la previsión de retorno es "de aproximadamente unos 14 millones de euros, según el estudio hecho por una auditora de gran prestigio nacional e internacional". El presupuesto ya consolidado oscila entre los 2,8 y los tres millones de euros a repartir entre todas las administraciones implicadas, mientras que hay una previsión de gasto de hasta siete millones. En esa cuantía, no obstante, se incluyen los "gastos de organización, el sueldo del personal técnico, dietas o alojamientos", aclara Mercado, quien recuerda que "muchos" de estos conceptos se abonan "en especie" y con recursos "que la universidad y otras instituciones aportamos". De esta forma, se espera que los Juegos Europeos Universitarios generen alrededor del doble de lo invertido.

Además, una parte de esos siete millones de euros lo pagarán las cuatrocientas universidades participantes, que tendrán que desembolsar una cuantía que está entre los cincuenta y los cien euros por cada uno de los cerca de 4.500 deportistas que competirán en las 21 disciplinas que se desarrollarán durante las casi dos semanas que dura este evento. Dos de ellas, la natación y el tenis de mesa, tendrán también competiciones paralímpicas. Los Universiada Europea contará con financiación de la UE y, tal y como confirma Mercado, la UE pretende abrir una línea de mecenazgo así como buscar la declaración del evento como de interés público, lo que abriría una puerta más para conseguir subvenciones.

"Tendremos que buscar principalmente la financiación del Consejo Superior de Deportes, la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Y al mismo tiempo, otra cuestión que es muy importante es ir preparándonos para movilizar todo el engranaje organizativo. Vamos a crear en breve la oficina técnica de organización de los Juegos y, sobre todo, preparando todo lo que atañe al conjunto de voluntarios y de personal de voluntariado, de modo que sea el soporte que acompañe a estos Juegos, que creemos que deben ser muy universitarios pero al mismo tiempo muy ciudadanos para que tengan un impacto importante en la ciudad", argumenta Pedro Mercado.

La ceremonia de inauguración, en el Palacio de Deportes

Otro aspecto que ya se conoce es el mapa de instalaciones en el que se disputarán las competiciones deportivas. No se usará el estadio de Los Cármenes pero sí el Palacio de Deportes, actualmente inmerso en la mayor reforma de su historia, presupuestada en 3,6 millones de euros. No en vano, el Palacio acogerá la ceremonia inaugural y las competiciones de baloncesto. Y aunque queda la duda, previsiblemente no debería ser la sede de la modalidad de basket 3x3. "Tendremos a nuestra disposición también el Núñez Blanca, el Paquillo Fernández o la Ciudad Deportiva de la Diputación, en Armilla", resume el rector. En materia de recintos deportivos, los Juegos por tanto implicarán no sólo a la Universidad de Granada, sino también a Ayuntamiento e institución provincial. La piscina de Fuentenueva, también en pleno proceso actual de reconstrucción, será "el proyecto estrella" de los Juegos Europeos. Y a la misma se sumará el amplísimo catálogo de instalaciones deportivas de las que la Universidad dispone en los campus de Fuentenueva y Cartuja.

De hecho, uno de los puntos a favor en el ámbito de la sostenibilidad que la EUSA ha tenido en cuenta para otorgar a Granada la organización de 2030 reside en la posibilidad de conectar todos estos complejos deportivos a través del Metro. Un medio de transporte que para entonces llegará al menos a Las Gabias y que incluso podría contar con más de una línea para dar servicio a otros barrios o municipios. Aunque esto último parece más complicado a apenas seis años vista.

Algunos de los deportes, como el baloncesto, el voleibol o el balonmano, son obligatorios y comunes en todas las Universiadas Europeas. Luego hay otros opcionales y en un tercer grupo están los de exhibición. En este último, para Granada 2030 destacarán disciplinas como el triatlón y el remo, que se disputarán en el pantano de Cubillas, o el ajedrez. El rugby, uno de los opcionales, también estará presente en Granada dada la dilatada tradición de este deporte en el seno de la Universidad de Granada, con la que aún le une una estrecha relación.

Con la Universiada de Invierno como precedente más cercano, el rector de la UGR plasma la importancia de este evento, "uno de los más importantes a nivel de deporte universitario que hay", en el hecho de que "puede llegar a doblar el número de participantes" de la celebrada en Granada y Sierra Nevada durante el año 2015. Mercado destaca la oportunidad que generarán estos Juegos Europeos Universitarios para asumir el reto de la sostenibilidad, "una de nuestras grandes bazas"; adaptar las instalaciones, haciéndolas más sostenibles, y desde ese punto de vista "también aprovechar para consolidar todas esas infraestructuras que quedarán, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los deportes de playa o con la mejora en los acondicionamientos de las pistas de tenis, entre otras".

Para el rector de la UGR, "la apuesta por los Juegos Europeos significa simplemente estar a la altura de la capacidad de liderazgo internacional de la Universidad de Granada". "Para nosotros era muy importante acomodar los Juegos a la conmemoración del quinto centenario y, efectivamente, una de las señas de identidad es nuestra capacidad de ser líderes en internacionalización, tanto de personas de la Universidad de Granada que se marchan fuera como de aquellos estudiantes que recibimos. Una excelencia en materia de movilidad que se concreta, concluye el rector, en "prestigio, de reputación a nivel internacional y capacidad organizativa que, evidentemente, muestran la fortaleza de la universidad pero también de nuestra propia ciudad".