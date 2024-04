Los escritores granadinos más influyentes para leer en el Día del Libro

"La idea de que Granada es ciudad de las letras está bastante justificada", sostiene Andrés Soria. El catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada (UGR) escruta con minuciosidad la consulta que, con motivo del Día Internacional del Libro, le plantea este periódico: ¿quiénes son los autores granadinos más influyentes de la historia? En su reflexión, un prudente repaso, sin intención de olvidar a nadie. "No están todos los que son y son todos los que están", advierte. Su análisis, no obstante, arroja un listado sugerente para conmemorar la jornada de la lectura por excelencia en todo el mundo.

"El escritor más influyente en Granada sigue siendo desde siempre Federico García Lorca", establece Soria por encima de cualquier valoración. El autor de Fuente Vaqueros, universal, se asienta sin competencia en lo más alto de esta particular clasificación, el único que el catedrático de la UGR sitúa sin titubeos. "Primero está el, después, un hueco y después, nadie. Siguen editándose sus obras, con mayor o menor acierto, y las traducciones siguen siendo muchísimas. Granada no se da cuenta de la importancia de este fenómeno", sostiene.

Sobre García Lorca apunta, además, que, pese a su trascendencia, "es imposible de imitar". "Tiene influencia sobre los lectores, pero no sobre los escritores. El que quiera ser escritor en Granada lo lógico es que lea con admiración a García Lorca, pero inmediatamente se encuentra con que es un obstáculo tremendo, porque es tan especial que o le copias de mala manera o tienes que buscar un camino alternativo", matiza. "Así y todo, es el más influyente sin duda", recalca.

A partir de ahí, Andrés Soria no establece niveles. Iguala cada nombre en un escalón de excelencia literaria que enriquece el legado literario granadino. "Está Soto de Rojas", recuerda, para seguidamente puntualizar que en Granada se da una circunstancia particular. "Entre los géneros literarios, destaca uno minoritario, que es la poesía", señala, algo que le resulta llamativo. "Durante el siglo XX, sobre todo en los últimos años coincidiendo con la transición, a mucha gente se le ha despertado el interés por leer poemas, que no es algo tan frecuente", detalla. "Solo por apuntar, Elena Martín Vivaldi, Rafael Guillén, Antonio Carvajal, Luis García Montero… Formaron una especie de grupo con la misma sentimentalidad", abunda. "Luego, Javier Egea, Álvaro Salvador, Teresa Gómez o José Carlos Rosales", amplía la relación de nombres.

"Hubo esta especie de despliegue que ha sido muy influyente, sobre todo porque en muchos casos son profesores universitarios. Ese espacio genera una situación de aprendizaje. Es una multitud la gente que se ha acercado a estas figuras para aprender, para elaborar su lenguaje artístico, también para disentir de él… En la poesía pasa un poco como en el cante flamenco, Canta por las grandes figuras para sacar de ahí una voz propia", ahonda el catedrático de la UGR, quien subraya que "en comparación con otras ciudades, en los poetas de Granada, al margen de sus individualidades, ha sido muy importante esa labor de cantera".

"En prosa, habría que hablar de Francisco Ayala", prosigue, sin entrar en comparaciones. "También, por ejemplo, está Justo Navarro, que es uno de los prosistas más extraordinarios que hay en España. Lo mismo pasa con Andrés Neuman, que tiene un padre argentino pero estudió en Granada y empezó a escribir en Granada. Es realmente influyente", expone Andrés Soria, antes de destacar también a Gracia Morales. Nombres que componen una nutrida oferta granadina para que no queden manos sin libro en este día.