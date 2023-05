Juan Eloy aboga por aplicar "rigor y sensatez" en la gestión del presente y futuro de la profesión farmacéutica granadina

A algo más de un mes de que se celebren las elecciones al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada -del próximo 18 de junio-, Juan Eloy Jiménez habla con GranadaDigital acerca del proyecto que lidera para el sector farmacéutico del futuro. El actual Tesorero de la entidad incide en el lema principal de su campaña que apuesta por "defender un futuro con garantías" para la farmacia granadina en sus diferentes ejercicios profesionales, con el fin de hacer frente a quienes se vienen acercando a la profesión con fines no propiamente farmacéuticos. Para este cometido se ha rodeado de 22 profesionales granadinos con amplia experiencia en el sector y con alta capacidad de gestión, con el fin de a proteger los valores que la han hecho fuerte, y también para implementar el cambio que exigen los nuevos tiempos.

Para Juan Eloy "compromiso y unidad" son dos principios que deben compartir todos los farmacéuticos granadinos. A su juicio, no es momento de improvisar ni de frivolizar en un momento llamado a marcar el futuro de la profesión farmacéutica. De ahí que el candidato incida especialmente en que el “rigor y sensatez" sean los motores que rijan la gestión del Colegio de Farmacéuticos.

La candidatura ha presentado una serie de compromisos muy concretos que se exponen con mayor detalle en la página web de su candidatura. Entre ellos destacan: la defensa firme de los modelos de farmacia actual y de distribución cooperativa y solidaria en manos 100% farmacéuticas; la actualización de la estrategia de formación continuada, bonificada y baremable, que viene impulsando el Colegio y que lo ha situado como una referencia nacional en este ámbito; el desarrollo de los servicios profesionales en las oficinas de farmacia; el apoyo a la farmacia rural o la atención prioritaria a las relaciones institucionales. En definitiva, un conjunto de iniciativas orientadas a preservar y potenciar activos de gran valor para la profesión.

Además, ha presentado otra serie de iniciativas encaminadas a reorganizar y modernizar el Colegio; fomentar una comunicación digitalizada y plenamente adaptada a los nuevos tiempos; propiciar una mayor coordinación en el ámbito de la farmacia de atención primaria, hospitalaria y comunitaria; poner en marcha un programa lanzadera para formar en gestión de OF a futuros titulares o crear un club del colegiado con beneficios exclusivos por formar parte del colectivo.

El candidato a la presidencia encabeza un equipo que aúna experiencia y cercanía, con capacidad de gestión demostrada y que se siente “preparado para modernizar el Colegio y defender la profesión en todos sus ámbitos”. Para Juan Eloy, el farmacéutico del futuro debe seguir siendo una pieza clave del sistema de salud, como agente sanitario más próximo a la ciudadanía y, para ello, es más necesario que nunca que cuente con una "formación integral" que le permita "dar una respuesta profesional, rápida y adaptada".

En ese sentido, el candidato insiste en la importancia de que el farmacéutico no le dé la espalda a los nuevos tiempos donde la digitalización constituye un pilar fundamental. Sin embargo, esa apertura a la modernización la concibe como un apoyo a la presencialidad, una que desde siempre ha forjado el valor de la figura del farmacéutico.

El trabajo de cara al público o, lo que es lo mismo, la cercanía al ciudadano ha convertido desde siempre al farmacéutico en una figura de referencia. Por eso, Juan Eloy reconoce que hay que cuidar la presencialidad como uno de los principales activos del sector, pero sin dejar de dar entrada a la digitalización que llama con fuerza a las puertas de cada uno de los agentes sociales. De ahí que, de cara a una futura presidencia, Jiménez apueste por que esa modernización lejos de poner en peligro ese servicio presencial sea un mecanismo o vehículo para dar un "salto de calidad" al mismo. Tecnología para "facilitar" y no para obstaculizar una presencialidad que lleva tantos años dando sus frutos y es uno de los principales valores del sector.

Digitalización en cuanto a "cambiar el paradigma" en la relación con los pacientes y con las administraciones y no en el sentido estricto de "montar una web o tener presencia en las redes sociales". Además, Juan Eloy considera que la farmacia está fuerte en esos lugares donde, en ocasiones, el sistema público de salud se hace insuficiente como los emplazamientos rurales. En esta línea, el candidato a presidente no duda en afirmar que "hay cantidad de pueblos en los que el único punto de referencia sanitario es la farmacia". No obstante, considera que incluso aquí existe también un amplio margen de mejora que debe ir vinculado directamente con las condiciones de los farmacéuticos que ofrecen esta asistencia. "No hay servicio asistencial si no hay estabilidad económica ni medidas que favorezcan la flexibilidad en situaciones excepcionales y la conciliación familiar", afirma al respecto.

A este compromiso añade la necesidad de remar en una misma dirección desde los diferentes ámbitos de la profesión. Para ello, su apuesta es fomentar la coordinación en los ámbitos de la atención primaria, hospitalaria y comunitaria, y reforzar el modelo de farmacia y distribución solidario, en manos exclusivamente farmacéuticas. Un trabajo por y para el colectivo es, en definitiva, lo que persigue la propuesta de presidencia de Juan Eloy y que espera empezar a poner en práctica el próximo 18 de junio si se convierte en el máximo responsable del futuro de la profesión farmacéutica en Granada.