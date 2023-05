A salvar la trampa y esperar

Ganar y esperar acontecimientos, esa es la receta que aplicarán los de Paco López de cara a la visita del Lugo. El equipo rojiblanco se encuentra ante uno de esos partidos ‘trampa’ que son, sin embargo, cruciales si quiere esquivar finalmente el ‘playoff’. El conjunto gallego viaja a la ciudad de La Alhambra sabiendo que ya nada de lo que haga frente a Granada, Huesca y Burgos servirá para mantenerse en la segunda máxima categoría del fútbol español. Su plaza para la temporada que viene en Primera RFEF está garantizada, pero a buen seguro que el conjunto de Íñigo Vélez querrá despedirse de la Liga Smartbank con el mejor sabor de boca posible. Por eso, como ya advertía Ignasi Miquel esta misma semana en rueda de prensa, no hay espacio para la relajación, ya que el Lugo "no viene aquí a pasar el rato" y el conjunto nazarí tiene todo en juego.

Tras el encuentro de locura en Mendizorroza que se saldó con reparto de puntos y un sabor agridulce, el Granada ya sólo piensa en el enfrentamiento que le medirá al Lugo de las 18:30 horas. El equipo rojiblanco volvió a casa con un punto en la maleta que, al término de la jornada, le sacó momentáneamente de esas plazas del ascenso directo. Sacó rédito, sobre todo, Las Palmas de que ninguno de los contendientes se llevara el gato al agua en el estadio alavesista y perpetró con una victoria frente al Eibar –en otro de los duelos calientes por la cabeza que dejó la jornada 39- el ‘sorpasso’ que le sitúa ahora mismo como líder de la Segunda División.

Otra vez, el Granada volvía a dar un pequeño paso hacia atrás en esa vibrante carrera por alcanzar la Primera División sin sobresaltos o, lo que es lo mismo, evitando tener que disputar el playoff. Con esas, los de Paco López regresan a casa para enfrentarse a un Lugo matemáticamente descendido al que busca doblegar para reencontrarse con la victoria y meter presión a los de arriba. Ganar y esperar es la medicina que quieren aplicar los rojiblancos que saben que, tal y como está la pelea por el ascenso directo en el presente ejercicio, no pueden ni deben salir especulando con lo que harán o dejarán de hacer sus rivales. Más si cabe ante un conjunto lucense que ya no se jugará nada, pero querrá ‘morir’ con orgullo y eso empieza por complicarle las cosas a los nazaríes, en el primero de los tres duelos que pondrán punto y final a su andadura en Segunda División. Precisamente, Paco López ha subrayado la principal arma del conjunto gallego y son esos "balones al espacio" para aprovechar la velocidad de sus jugadores más adelantados.

Frente a ese ‘lobo con piel de cordero’, el exceso de confianza no es una opción para un equipo como el Granada que sí se está jugando todo. Con un André Ferreira en estado de gracia tras su exhibición bajo palos ante el Alavés, Paco López podría salir con un once similar al que puso en liza en Mendizorroza y que dio buen resultado principalmente en la primera mitad. En esa línea de cuatro en defensa la principal novedad podría ser la entrada de Ricard Sánchez por Quini después de que el catalán no dispusiera de minutos en su regreso a una convocatoria frente al Alavés y haber "entrenado con normalidad" como ha confirmado el preparador en la rueda de prensa previa al partido. El técnico valenciano podría apostar en esta ocasión por mantener a Pol Lozano en el doble pivote junto a Bodiger y arriba repetir de nuevo con Melendo, Callejón y Weissman acompañando a Uzuni en la punta de lanza.

Un once de plenas garantías para continuar esa impecable dinámica en su feudo y lograr una victoria que le permita dormir en lo más alto y esperar acontecimientos. Entonces, con el triunfo en el bolsillo si será el momento de ver qué hacen Eibar, Albacete, Alavés, Las Palmas y Levante con la licencia del trabajo bien hecho, pero sabiendo que, más allá de resultados ajenos, Lugo, Mirandés y Leganés son más de media llave para terminar consiguiendo el tan ansiado premio del ascenso directo.

Con el arbitraje en el foco

Olvido, pero no perdón. Paco López no se ha mordido la lengua al ser cuestionado por el arbitraje tras la polémica expulsión de Sergio Ruiz en Mendizorroza que dejó a los rojiblancos con diez durante buena parte del encuentro. La herida en torno a esa última decisión lejos de cerrarse, sigue muy abierta antes de recibir al Lugo. El técnico ha dejado caer que, si no se llega a producir, quizá su equipo estaría arrancando esta jornada "líder". Además, ha dejado un recado a algunos de sus homólogos en los banquillos rivales de los últimos enfrentamientos -Sporting, Zaragoza, Racing o Eibar- ante declaraciones que considera que pudieron condicionar la posterior actuación arbitral. Por eso, el mensaje del entrenador rojiblanco ha transcurrido en una doble dirección donde "olvidar" no va a ser sinónimo de perdonar: "Lo que no vamos a hacer ya es callarnos". Andan las aguas revueltas y sea como fuere tanto en lo deportivo como lo que no lo es tanto estrictamente, el arbitraje pasará también este sábado por la lupa de Los Cármenes.

Alineaciones probables

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Bodiger, Pol Lozano, Melendo, Callejón, Weissman y Uzuni.

CD Lugo: Whalley, Loureiro, Alberto Rodríguez, Xavi Torres, Pantic, Andoni López, Carbó, Gui, Josep Señé, Baena y Javi Avilés.