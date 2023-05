'Graum Fest', una ventana al éxito para los tatuadores granadinos

La Feria de Muestras de Armilla acoge un año más la Granada Tattoo Expo, la gran cita del arte urbano. Más conocida como 'Graum Fest', la convención reúne durante tres días a más de 100 artistas que mostrarán sus diseños y competirán para hacerse con una de las plazas que dan acceso a la convención de Barcelona.

Visibilidad, contactos y la posibilidad de mostrar tu trabajo a cientos de personas. La Granada Tattoo Expo supone una ventana al mundo, una gran oportunidad de seguir creciendo en un mundo cada vez más competitivo. Este es el gran objetivo de Víctor González, tatuador granadino que se presenta por primera vez a la convención.

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, este joven artista de tan solo 25 años y más conocido como 'Victattoor' en sus redes sociales, afronta con una gran ilusión la importante oportunidad que supone para él estar en el Graum Fest. Él mismo explica que hace unos cinco años que la tinta comenzó a tomar importancia en su vida. Sus primeros diseños y tatuajes comenzaron a verse en la piel de sus clientes mientras continuaba con sus estudios. Fue con la llegada de la pandemia del coronavirus cuando 'Victattoor' apostó definitivamente por este mundo que tan apasionante, pero al mismo tiempo complicado.

Poco a poco, este tatuador ha ido haciéndose un hueco en Granada. Con el 'Blackwork' como su modalidad de tatuaje estrella, Víctor González lucha cada día por lograr un mayor reconocimiento y crear su propia seña de identidad. Así se puede comprobar con un simple vistazo a su 'stand'. Camisetas diseñadas por él, láminas, pegatinas... el granadino cuida hasta el más mínimo detalle de su trabajo, una dedicación y perseverancia con la que también impregna sus tatuajes.

El Graum Fest concede, no solo la posibilidad de mostrar tu trabajo a los asistentes, sino también la oportunidad de competir en diferentes categorías. Con diferentes concursos a lo largo de las tres jornadas de la convención, el viernes 12 de mayo, las categorías seleccionadas fueron 'Small Tattoo', parcela a la que se presentó 'Victattoor'; 'Blackwork' y 'Mejor del Día', esta última tiene lugar durante todo el fin de semana. El sábado 13 de mayo, las categorías serán 'Ornamental, Dotwortk y Geométrico' y 'Realismo', mientras que el domingo 14 de mayo los concursos serán de 'Old School, New School & Neotradi'.

En cada jornadas, tres tatuadores serán premiados en cada una de las categorías. Para el final de fiesta, en la lucha por la 'Mejor Obra de la Convención', solo se entregará un galardón, un reconocimiento que dará acceso a la selección para poder participar en la 26 edición de la Convención Internacional de Tatuaje de Barcelona.

Seis finalistas y tres ganadores en cada una de las categorías. Nervios, demasiados. Los diferentes tatuajes participantes van desfilando por el escenario mientras los jueces examinan con detenimiento cada mínimo detalle. No es fácil elegir al mejor, el nivel es cada vez más alto, pero el esfuerzo y la dedicación siempre tienen su merecida recompensa. Tras unos minutos de tensión, Víctor González se llevó su merecido premio. Su tatuaje recibió el segundo premio en la categoría de 'Small Tattoo', un galardón que hizo saltar las lágrimas a sus familiares allí presentes y al propio tatuador. Tanto esfuerzo acabó mereciendo la pena.

Sin duda alguna, participar en el 'Graum Fest' es una oportunidad de oro para dar a conocer el trabajo de estos tatuadores. La ilusión se palpa en la cara de Víctor González cuando se le pregunta por los concursos. Desea ganar alguno, se ha preparado cada diseño a conciencia y espera hacerlo lo mejor posible. Gane o no alguno de los galardones, para este granadino estar presente en la convención ya es un premio. Conocer a otros compañeros de profesión y darse a conocer ya es un gran logro.

El futuro de este joven tatuador aun queda lejos, aunque él tiene claro que su sitio está en Granada. "Me gustaría que se me conociese en más ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona, pero tengo claro que me quiero quedar aquí, estoy enamorado de esta ciudad". Granada cuenta con un arte urbano que cada día alza más la voz. El talento de los granadinos no tiene límites y muestra de ello es este artista que con pasión, esfuerzo y compromiso espera poder ser un tatuador de referencia en su ciudad.