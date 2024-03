Interceptan a un hombre que caminaba con un cuchillo de grandes dimensiones por Maracena

Susto en Maracena. La Policía Local y la Guardia Civil ha tenido que actuar en la tarde de este viernes a causa de hombre que portaba un cuchillo de grandes dimensiones por las calles de la localidad.

Sobre las 15:00 horas de este viernes 22 de marzo, varios ciudadanos han dado la voz de alarma a los agentes al presenciar a un varón de 47 años caminando con un arma blanca. La situación generó un importante revuelo entre los vecinos que se encontraban disfrutando del mercado medieval de Maracena.

Ambos cuerpos ha actuado rápidamente interceptando al individuo y retirándole el cuchillo de importantes dimensiones que portaba, procediendo así a una propuesta de sanción por infracción grave a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada ha comunicado a través de sus redes sociales que, aunque en este caso no existía un indicio de delito, la ley castiga no solo las infracciones graves, con un mínimo de 600 euros, sino que también penaliza la tenencia ilícita de armas. "El Reglamento de Armas deja claro que la tenencia ilícita de cualquier tipo de arma, incluidas las armas blancas no prohibidas, no se permiten fuera del domicilio, trabajo o actividades deportivas autorizadas, quedando a criterio de los agentes valorar si tiene necesidad de portarla", ha explicado la Policía Local a través de sus redes sociales.