Una vida extra que pasa por un derbi andaluz de estrenos y revanchas

Derbi andaluz a la vista con un Unicaja que continúa en todo lo alto y un Covirán Granada renovado. Poco o nada tendrá que ver el encuentro entre granadinos y malagueños de este sábado (18:00 horas), el Palacio de Deportes a ser posible, con el que se vivió hace tan solo unos meses en el Martín Carpena. Encuentro en el que los cajistas volvieron a ser la bestia negra de los rojinegros. Sin embargo, ahora la situación y el equipo parecen diferentes. Aunque los de Ibon Navarro siguen siendo un rodillo en la pista y pueden decir con orgullo que miran de tú a tú a los grandes, el Covirán Granada llega a este derbi andaluz con varias lecciones aprendidas, nuevos jugadores que han cambiado por completo la imagen de la plantilla y, por qué no, algo de sed de venganza.

Si ganar un derbi andaluz no es suficiente aliciente y poder seguir avanzando hacia la salvación tampoco, este sábado los aficionados rojinegros tendrán un motivo hasta hace apenas unos días inesperado para acudir al Palacio de Deportes a presenciar el encuentro. Y es que en esta jornada 26 de la Liga Endesa se producirá el debut como rojinegro del ex NBA Will Barton. Aunque el estadounidense apenas lleva poco más de una semana en Granada, todos los focos se centran sobre él y en lo que puede aportar al equipo desde este mismo sábado. Eso sí, Pablo Pin ha avisado que el escolta aun le falta ritmo y debe "adaptarse a la forma de jugar y de defender ya que los espacios y la agresividad son diferentes". Con estas premisas, es probable que Barton tenga minutos muy contados en el duelo ante Unicaja, aunque su debut no se pone en duda.

Quién si podría ser duda es Cristiano Felicio. El pívot brasileño sufrió un "mal gesto en la espalda", aunque Pin espera poder contar con él para el derbi. En caso de que Felicio pueda jugar, el técnico granadino se verá obligado a hacer un descarte pues con la llegada de Barton, el Covirán Granada cuenta con 13 fichas y solo 12 plazas disponibles para los partidos. Las miradas se fijan en Germán Martínez, en primer lugar y, quizás, en David Iriarte, aunque sí es cierto que Pin ha confiado sobradamente en el capitán rojinegro durante toda la temporada. Del mismo modo, Martínez ha disfrutado de muchos minutos en las últimas jornadas. Si los problemas físicos no aparecen en ningún jugador, será complicado decidir quién queda fuera de la convocatoria.

Entre las dudas también se encuentra el Palacio de Deportes, entre algodones los últimos días como si de un jugador se tratase. Unas obras de urgencia en el pabellón han obligado al Covirán Granada a entrenar en el Estadio de la Juventud, instalación cuya pista es adecuada para la práctica deportiva, pero con una falta de privacidad evidente que ha complicado por momentos la concentración del equipo. Además del evidente perjuicio que supone no entrenar en la pista y con los aros que acogerán el posterior encuentro. Eso sí, si ningún imprevisto de última hora lo impide, el Covirán regresará a su casa para recibir al Unicaja.

El conjunto malagueño llega a este derbi andaluz tras un partido tenso y no falto de polémica ante el Real Madrid. Los cajistas cayeron derrotados ante los blancos por 81 a 87 en el Martín Carpena en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales y una última falta clara de Campazzo hacia Tyson Carter que podría haber cambiado el resultado final según expresó el propio Ibon Navarro en rueda de prensa. Las quejas por parte de Unicaja han sido evidentes, la actuación arbitral no gustó y se sintieron perjudicados. Al respecto, el Covirán Granada prefiere mantenerse al margen de la polémica y espera que los colegiados "sean imparciales y no influya" lo de Málaga. Si influirá o no se juzgará llegada la noche de este sábado.

A pesar del tropiezo ante los de Chus Mateo, el Unicaja venció el pasado martes al Cholet por 85 a 70 en la Basketball Champions League, victoria que lo lleva a los cuartos de final con un balance de 6-0. Y es que el Unicaja sigue siendo un rodillo. Su capacidad ofensiva es abrumadora, pero a nivel defensivo también son capaces de desbordar a cualquier rival llevándolo hasta la desesperación y la frustración. El proyecto del club de Los Guindos es una maquinaria perfectamente engrasada capaz de jugar con los ojos cerrados y aun así seguir siendo tan efectivos como siempre. El Unicaja llega a Granada con las posibles dudas de Kendric Perry y Djedovic. Ambos han pasado por unas molestias físicas en los últimos días, aunque han ido incorporándose a los entrenamientos progresivamente.

Dar la sorpresa en el derbi andaluz parece algo complicado. Aun así, este Covirán cuenta con más herramientas que hace unos meses. La primera clave pasará por igualar el nivel físico y actitudinal de Unicaja, algo que puede conseguirse sobradamente con la aportación de jugadores como Jacob Wiley, Elias Valtonen o un David Kramer que sigue mejorando sus baloncesto semana tras semana. También será importante controlar los tiempos del juego, evitar que el Unicaja corra la pista a sus anchas consiguiendo transiciones rápidas y tiros liberados que acaban por liquidar al rival en cuestión de unos pocos segundos. Una vez más, será necesario un buen balance defensivo. Clave, evidentemente, obviar todo lo relacionado con los colegiados y mantener un nivel de concentración superlativo que aleje a los jugadores de cualquier polémica o trifulca que los saque del encuentro.

Y, por supuesto, creer en la victoria. Ganar este sábado no solo supondría un golpe moral al vencer a una bestia negra como Unicaja, sino que podría ser un golpe más en la lucha por la salvación. En el resto de derbis, el más importante será el gallego, aunque el resultado que se de deja a Covirán Granada una situación favorable en ambos casos. Si gana Breogán, los de Veljko Mrsic aun deben pasar por el Palacio, teniendo así opción los granadinos de vencer y llevarse el average. Si gana Obradoiro, empatará un equipo al que ya le tiene ganado el average. Sea como fuere, la mentalidad de los rojinegros debe estar en buscar la victoria por todas la vías posibles ante Unicaja. Es uno de esos encuentros que, de ganar, otorga una vida extra muy valiosa para las cuentas finales por la permanencia.