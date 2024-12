Abogados de Juana Rivas piden que su hijo menor pueda declarar sin coacciones sobre los presuntos malos tratos

El hijo menor de Juana Rivas declarará este viernes en la Corte d'Apello di Cagliari, en Cerdeña (Italia), sobre los presuntos malos tratos por los que la Fiscalía investiga a su progenitor, según ha informado el equipo jurídico de la madre de Maracena, que ha reclamado la adopción de medidas de protección que garanticen que el pequeño "declare con absoluta ausencia de coacción o influencia de cualquier adulto implicado en este procedimiento".

El equipo jurídico censura, en un comunicado remitido a los medios, que este niño de diez años "vaya a declarar mañana ante un tribunal, llevado de la mano de su padre --Francesco Arcuri-- sobre estos malos tratos sabiendo que en la vista están presentes los abogados de su padre, que su declaración quedará debidamente registrada a disposición de todas las partes, y que tan pronto termine de declarar se marchará a la casa en la que convive solo con él, pues su madre y su hermano viven en España".

El letrado Carlos Aránguez alude a la posibilidad de que todas estas circunstancias "condicionen" el testimonio del menor y pueda retractarse de mensajes telefónicos o declaraciones previas realizadas sobre estos presuntos maltratos. "¿Explicará con libertad y tranquilidad el motivo de sus ingresos hospitalarios y la etimología de los hematomas y erosiones cutáneas que presentaba?, llega a preguntarse el letrado, quien recalca que el auto de procesamiento "por delito de maltrato a ambos niños y lesiones" le fue notificado a Arcuri el 15 de noviembre y es por tanto conocedor de esta circunstancia.

Arcuri ha venido negando las acusaciones de maltrato que hace unos días difundió a través de un vídeo su hijo mayor, Gabriel, pidiendo "ayuda" para que su hermano pequeño no siga viviendo con el padre en Carloforte por decisión judicial.

En el vídeo remitido a los medios de comunicación, Gabriel Arcuri, que ya ha alcanzado la mayoría de edad, afirma que su hermano pequeño "vive en un infierno" con "un maltratador a su lado" pero tiene "miedo de expresar esas cosas porque sabe" que puede "enterarse y amenazarle".

"Él se siente en riesgo de muerte, yo me he sentido en riesgo de muerte y veo mi reflejo en él", llega a afirmar desde España el hijo mayor de Juana Rivas, que vivió en Italia con su padre hasta los 16 años y en este vídeo se erige como "voz" de su hermano para transmitir "un mensaje directo" a quienes "pueden mover los hilos" para ayudarle y aún "no lo han hecho".

Esta imputación por parte de la Fiscalía italiana coincide con un cambio de fiscal que habría reabierto el caso a raíz de las denuncias presentadas en su día por Juana Rivas en Italia y que fueron inicialmente archivadas.