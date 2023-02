Este viernes, Gravite, el festival multicultural patrocinado por CaixaBank y dedicado a la tercera cultura, entra en ‘Territorio Gravedad’ en el Teatro CajaGranada, a las 19:00 horas. Lo hará con la proyección del cuarto capítulo de esta fascinante docuserie, producida por el Instituto de Astrofísica de Andalucía y con la presencia sobre el escenario de la actriz principal, Elisa Marinas, y los directores Nacho Chueca y Carlos Barceló. Esta proyección supone una primicia absoluta ya que la serie se estrenará el próximo lunes en La 2, de RTVE. Durante su metraje, 'Territorio Gravedad' visitará nuestra ciudad para hablar sobre agujeros negros con investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad de Granada. Granada tendrá la oportunidad de disfrutar de este capítulo en pantalla grande y comentada por algunos de sus creadores.

‘Territorio Gravedad’ es una docuserie de televisión que ofrece una panorámica del fenómeno físico de la gravedad, como la gran escultora del universo. Se trata de un proyecto de divulgación con un formato muy innovador, donde la ciencia y el arte se dan la mano en una emocionante narrativa que lleva al espectador por un vasto territorio que va desde los GPS de nuestros móviles al comportamiento de las galaxias, pasando por satélites, estrellas, agujeros negros y ondas gravitacionales.

No soy nadie corriendo

A las 18:00 horas, antes de la proyección de 'Territorio Gravedad', el médico Alberto Porras presenta su libro ‘No soy nadie corriendo’, en conversación con el también escritor y arquitecto Alex Pérez. Será en el propio Teatro CajaGranada.

Así presenta el autor su libro: "Cualquiera puede hacerlo siendo nadie. Correr desde Madrid hasta Granada, o, en realidad, correr y caminar desde Madrid hasta Granada. Eso hice en la primavera de 2018. No sé por qué. Quizás como un retorno simbólico al hogar, como un tributo, un discurso silencioso. ¿Qué razones pueden ocultarse detrás de una locura así? Y, sobre todo ¿en qué piensa uno durante tantas horas?Se entremezclan recuerdos, reflexiones y ensoñaciones sobre lo que uno está haciendo y sobre cómo ha llegado hasta ahí. Se intercalan causas, excusas y subterfugios de la razón con planes de entrenamientos, experiencias de carreras y cálculos de velocidades. Están los pasos que di para mejorar mi capacidad para correr y los lamentos por no hacerlo mejor. Está la soledad de atravesar La Mancha por cañadas y vías pecuarias sin compañía y la soledad de correr un maratón junto a una multitud. Hay un despojarse de máscaras y disimulos que pesan durante la carrera, porque durante la carrera todo pesa. Hay también la urgencia por llegar y el deseo de no hacerlo. No es una novela, no es un manual de entrenamiento, no es un ensayo. Es la memoria de una peregrinación. Cualquiera puede hacerlo siendo nadie".