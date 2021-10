Los grandes proyectos que la recuperación debe hacer realidad en la Granada pospandemia

Casi un 80% de los granadinos –732.985– ya cuenta con la pauta completa de la vacuna contra el Covid. Para la población mayor de 12 años, esta cifra se sitúa ya justo en el 90%. Aunque estos guarismos se alcanzaron hace ya un tiempo, el dato no es baladí. Si se le añade el descenso de los contagios y la consiguiente tasa de incidencia, no debe resultar extraño que el epílogo de la quinta ola haya marcado una tendencia que parece más duradera que las de las anteriores. La consecuencia, el final de las restricciones que han estado asfixiando la economía desde que en marzo de 2020 Pedro Sánchez decretara el primer estado de alarma por el coronavirus. Granada ha sufrido como la que más los efectos de una pandemia especialmente virulenta en la provincia en comparación con otros territorios de Andalucía y del resto de España.

No obstante, la caída de las limitaciones de horarios y aforos decretada la pasada semana por el presidente de la Junta de Andalucía empieza a desempolvar algunos de los proyectos interrumpidos, o directamente guardados en el cajón, por culpa del dichoso Covid. Algunos de ellos llegaron a encarnar la etapa de crecimiento económico que comenzaba a gestarse tras la recesión de 2008. Otros ni siquiera se habían llegado a concretar entonces, mas el cambio de realidad ha permitido poder pisar el acelerador en algunos casos y, en el resto, sencillamente reformularlos para hacer buena aquella máxima de que toda gran crisis representa una oportunidad de cambio. Así evolucionan los principales proyectos que han de retomarse en la Granada post Covid.

Cierre del Anillo con la Ronda Este

Con la reciente licitación del estudio informativo, la Junta de Andalucía comenzó a recibir hasta el 24 de septiembre las distintas propuestas para ejecutar la conocida como Ronda Este. El Cierre del Anillo es un proyecto que viene de lejos y de la que en 2009 ya se aprobó su trayecto, que partiría de la A-395 a la salida de los túneles del Serrallo y rodearía Jesús del Valle y la Alhambra para acabar desembocando en el Distribuidor Norte –si es que termina desembocando en la A-92– o la propia autovía de la red básica estructurante de la comunidad. En su contra juega el hecho de no contar con consenso institucional, pues aunque se ha colado entre las prioridades de la Consejería de Fomento que dirige la granadina Marifrán Carazo, el alcalde Paco Cuenca ya emitió una opinión contraria a su construcción.

VAU

Bajo este término se agrupan una serie de vías de alta capacidad que en unos casos se configuran como autovías y en otros como carreteras con características de autovía. Aunque la definición del POTAUG (Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada) contemplaba hasta 11 de estas VAU (vías de aglomeración urbano, un nombre puramente técnico), el planteamiento original ha ido difuminando unas con otras. La última cuyo anteproyecto ha salido a concurso es la VAU-05, conocida como Variante de Armilla, y que comunicará la GR-30 con la Segunda Circunvalación a través del propio municipio metropolitano, Churriana y Las Gabias. Para ello deberá bordear la Base Aérea. Ha de sustituir a las carreteras A-338 y N-323. Otro de estos viales que ha dado que hablar es la VAU-09, conocida como Distribuidor Sur o Autovía de la Vega, que ha suscitado las críticas de grupos ecologistas partidos. Si se construye, unirá Ogíjares, Huétor Vega y La Zubia.

GR-43 y Autovía Granada-Córdoba-Badajoz

La conexión por autovía con Badajoz, y sobre todo con Córdoba, es una de las reivindicaciones más antiguas de Granada a nivel de infraestructuras. Completar este eje articulador al menos hasta la ciudad vecina permitiría acortar los tiempos de viaje y asegurar una ruta por carretera más directa entre ambas capitales para el transporte pesado. Por no hablar de la descongestión que sufrirían la A-92 o la propia A-44, rutas que permiten llegar a Córdoba evitando la N-323. De la futura A-81 –nomenclátor elegido para esta autovía– apenas hay terminados 20 kilómetros. Eso sí, casi 10 pertenecen a las GR-43, que no es sino la denominación elegida para el tramo de la misma entre Pinos Puente y la capital. Fue el 7 de julio, poco más de medio año después de que se cortara la cinta de la Segunda Circunvalación, cuando José Luis Ábalos inauguró los 9,7 kilómetros del tramo Atarfe-Pinos Puente. Y antes de ser apartado como ministro por Pedro Sánchez avanzó que los dos kilómetros restantes hasta la capital se licitarían antes de final de año.

Ampliación del Metro

A la adjudicación de los proyectos constructivos para la ampliación Norte y Sur del Metro de Granada, anunciados entre mayo y junio de este año, se sumaba el pasado 23 de septiembre la licitación de una nueva línea por el centro. Pero, además, la primera reunión oficial entre Juanma Moreno Bonilla y Paco Cuenca desde que este último es alcalde dejaba una noticia más: el anuncio de la adquisición de ocho nuevos trenes que reducirán el tiempo de espera en dos minutos y aumentarán la capacidad del suburbano en un 40%. La novedad más reciente, aunque de mucho menos calado, ha sido la recepción por parte de la Consejería de Fomento de cinco ofertas para la renovación del contrato de seguridad en toda la red.

Variante de Loja

Se trata de una de las grandes infraestructuras a nivel ferroviario en el horizonte de la próxima década. De su éxito no sólo dependerá que el AVE aumente su velocidad comercial, pues actualmente cuando se aproxima a la capital del Poniente tiene que circular sobre una vía única del siglo XIX, sino que también afecta a otros proyectos de gran envergadura. ADIF ya ha reactivado uno de los tres tramos en los que se divide la Variante de Loja. Entre las novedades se encuentra la adaptación a la nueva normativa europea de los varios puentes y viaductos que hay a lo largo de sus 18 kilómetros. Recientemente, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias destinó más de 1,6 millones de euros a mejoras en la estación de Loja. Entre ellas, nuevas marquesinas, remozado de calles aledañas o una pasarela en el barrio de La Esperanza. Cabe reseñar, no obstante, que cuando esté finalizada esta obra se levantará una nueva estación en el paraje de La Dehesa.

Corredor Mediterráneo

En no demasiadas ocasiones una infraestructura puede presumir de acaparar un consenso tan amplio en Granada como el mostrado por todas las instituciones el pasado 28 de septiembre en la reunión de la Mesa del Ferrocarril convocada por el alcalde Paco Cuenca. A su finalización, el presidente de la Diputación, Pepe Entrena, anunció que la capital recuperaba una conexión AVE con Madrid, por lo que vuelven a ser dos, pese a que aún resta una tercera. Pero sobre todo se materializó la importancia de que el Corredor Mediterráneo no sólo sea el mascarón de proa ferroviario del Gobierno frente a la candidatura del Corredor Central, sino que pase por Granada y esto último se asuma como un proyecto de Andalucía y no sólo de la provincia. El Manifiesto del Pacto Provincial por el Corredor Mediterráneo que fue rubricado por todos los agentes sociales de la provincia recuerda que de su puesta en marcha dependerá el futuro de comarcas como Guadix y el Altiplano, proyectos como la recuperación de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca u otros en principio independientes pero que podrían recibir un fuerte espaldarazo. Véase el tren Granada-Motril. Otra cosa es el cuándo. La situación actual del tramo Granada-Antequera –el alternativo al que uniría Málaga y Almería por el litoral, que a día de hoy es solo un sueño– dista mucho del objetivo final: suprimir el ancho ibérico por uno internacional de doble vía y plataforma que lleve la alta velocidad por las estaciones de Guadix, Moreda, Granada y Loja. No hay fecha.

Conexión ferroviaria Granada-Puerto de Motril

Pocas realidades explican mejor el déficit de infraestructuras ferroviarias que sufre Granada como el hecho de que, en pleno 2021, la capital y la segunda ciudad más grande de la provincia, que además cuenta con el único puerto del territorio, aún no estén conectadas por ferrocarril. Y hasta hace poco más de una década ni siquiera por autovía. El tren Granada-Puerto de Motril es capital para el completo desarrollo de la dársena situada en la capital de la Costa Tropical. Voluntad hay. Y así lo escenificaron en noviembre de 2020 el entonces alcalde Luis Salvador y el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, en la presentación del proyecto con vídeo de realidad virtual incluido. Lo que no hay de momento es plazo. Se habla de un coste por kilómetro de 30 millones de euros, 24 túneles y viaductos, así como una línea de ancho internacional con doble vía para hacer circular trenes de "velocidad alta", jerigonza esta última nada desdeñable. Los que más lo esperan, las numerosas empresas granadinas que salen a los mercados comunitarios a través del Puerto y, por supuesto, el propio Puerto, que daría un salto sin precedentes como dársena de mercancías e incluso a nivel de pasajeros.

Puerto de Motril

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Dos noticias han sacudido la actualidad del Puerto de Motril en la última semana. De un lado, la reactivación de los cruceros internacionales con la llegada de los buques Bolette y World Navigatorn, los primeros desde que se suspendiera esta actividad en marzo de 2020 por la pandemia. Entre ambos sumaban 621 pasajeros. La otra se ha hecho pública este mismo lunes y es la reactivación del Plan Parcial del Puerto de Motril (PUE 1) tras 12 años parado. Esto posibilitará el desarrollo de un nuevo polígono industrial en la dársena. En este sector, la Junta, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), es propietaria de 293.968 metros cuadrados de suelo industrial adquiridos entre los años 2000 y 2003 por un precio de 4.988.029 euros. La superficie total del PUE 1 alcanza los 543.752 metros cuadrados, de los que los particulares poseen 180.943 metros cuadrados y la Autoridad Portuaria 46.914. Allí se ubicará el futuro parque empresarial, logístico e industrial de Motril.

Aeropuerto

También parece 'despegar' el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. En agosto de este año contabilizó más de 73.300 pasajeros, un 71% más que en el mismo mes del ejercicio anterior. No obstante, y a pesar del notable crecimiento que ha logrado el aeródromo durante los tres meses de verano, aún no ha conseguido recuperar las cifras que se registraron en 2019, antes de la 'etapa Covid', con una caída de alrededor del 30%. Entre los objetivos más inmediatos está recuperar la conexión de primera hora de la mañana con Madrid, suprimida por el coronavirus, y que facilita la permeabilidad de las empresas granadinas con el principal centro de poder económico y político de España. También las internacionales, que experimentaban una 'segunda juventud' antes de que el coronavirus cambiara el mundo. De momento, ya se ha restablecido el vuelo con París, un primer paso, aunque en la lista de tareas permanecen otros destinos como Milán o Mánchester.

Acelerador de partículas

El pasado 23 de septiembre, la Mesa del Parlamento de Andalucía, con la presidenta Marta Bosquet a la cabeza, aprobaba una declaración institucional para apoyar el acelerador de partículas IFMIF-Dones en una reunión llevada a cabo de manera excepcional en el Palacio de Carlos V de la Alhambra. Se trata de un paso más que se une a la creación del Consorcio para la puesta en marcha de esta macroinfraestructura científica que promete crear centenares de empleos de calidad y atraer importantes inversiones privadas. El acelerador, además, dinamizará el Parque Metropolitano de Escúzar –antiguo Polígono Profitegra–, superficie que contará también con un nuevo centro logístico de Lidl o una nueva planta de Rovi. A su vez, la farmacéutica fabricará en Granada el principio activo de la vacuna de Moderna.

Otro proyectos de ciudad y culturales

Además de todo lo anterior, Granada capital afronta importantes retos de transformación interna. A nivel cultural destaca la Azucarera de San Isidro. Un espacio situado en Bobadilla por el que se ha interesado la Universidad de Granada para convertirlo en un futuro centro de sostenibilidad y medio ambiente, pero que también ha recibido el abrazo de la Plataforma Revivir la Azucarera, con festival de presentación incluido, cuyo enfoque va dirigido a convertirlo en un cuartel general de creación artística y cultural más al estilo del Born, en Barcelona. Granada también parece haber recuperado el pulso de sus festivales, con los Bull Days, el Cabaret o el Granada Sound y los nuevos Granada Vibra, Granada Urbana o Dreambeach Halloween. Manuel Saucedo, director del WiZink Center de Madrid, también abrió en GranadaDigital la puerta a que la ciudad acoja parte de la programación del Palacio de Deportes ubicado en la céntrica plaza de Felipe II de la capital de España. Todo ello debe servir para ganar enteros de cara a conseguir la Capitalidad Cultural. Y también en los #DirectosEnRedGD, Paco Cuenca avanzó novedades sobre el futuro convenio de Los Cármenes o el modelo de turismo. En materia de urbanismo aparecen la finalización del Eje Arabial-Palencia, la Carretera Antigua de Málaga o la creación de una nueva ruta del colesterol a lo largo del río Monachil.