Crestanevada lleva su "felicidad de serie" al Nevada Shopping. El concesionario de coches de segunda mano y ocasión abre en el centro comercial de Armilla su cuarta sede en la provincia, con lo que se consolida como "el compraventa más potente de España", en palabras de su CEO y fundador, Francisco García Cervi. "Nos parece una oportunidad de estar en el sitio referente de Granada", subrayó este jueves en la inauguración del espacio, situado en una de las entradas de la gran superficie.

"Poder abrir estas instalaciones en el Nevada es como el culmen del trabajo bien hecho en Granada", sostuvo García Cervi, al tiempo que la cinta liberaba el acceso al recién inaugurado espacio. En el acto estuvieron presentes, además del propio CEO, Fernando García Moya, director general de Crestanevada, y los cargos directivos de la empresa en toda España. A todos ellos fue presentando el fundador del concesionario en la celebración de la apertura de las instalaciones, antes de dar paso a un ágape para todos los asistentes.

La nueva sede de la empresa se trata de un espacio de 400 metros cuadrados, que cuenta con zona interior y exterior, con algunas plazas del parking al aire libre del centro comercial. En él, la compañía ofrecerá los mismos servicios que en sus puntos de compraventa restantes. Ello abarca turismos, vehículos industriales y una fracción de las más de mil unidades de motocicletas que ha distribuido por toda España. De ellas, en este momento, en las instalaciones se expone una muestra de alta gama, que comprende desde motos eléctricas hasta algunas de carrera. También continuará incidiendo en sus líneas de movilidad con alquiler de vehículos, como partner exclusivo en Andalucía, Murcia y Cataluña de Ayvens, plataforma que en este momento comprende el 40% del mercado del renting. "Nos interesa muchísimo más que el producto del particular, el rent a car o los coches de empresa. Es un producto de mucha más calidad", argumenta el CEO.

"El Centro Comercial Nevada tiene y a su cresta", bromeó durante su intervención el director general de la compañía, quien hizo hincapié en la "felicidad de serie" que marca el desarrollo del trabajo en el concesionario. "Tenemos nuestro modelo que nos ha dado tanto éxito, mediante el que primamos al cliente como el jefe de la empresa", agregó García Cervi. "Hemos querido hacer aquí un guiño al emblema que tiene ahora mismo Granada. Crestanevada tenía que estar aquí, en el mejor espacio disponible", alargó el CEO.

"Afianzamos nuestra presencia en Granada, ya que llegamos a tener el 64% del mercado de vehículos vendidos en la provincia de entre uno y ocho años", ahondó el fundador de Crestanevada, quien seguidamente desgranó los motivos por los que los clientes confían en la empresa. "El mercado del seminuevo que nosotros trabajamos tiene muchas ventajas, como saber qué es lo bueno del nuevo para venderlo seminuevo. No es solamente comprar coches seminuevos para venderlos. Hay coches nuevos que salen muy malos. Una de las ventajas que tiene comprar un coche con nosotros es que ya sabemos lo que no ha salido bueno en el mercado de vehículos nuevo y eso lo quitamos, no lo vendemos", profundizó.