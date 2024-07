Una granadina que perdió a su pareja en el accidente del tren Alvia, indemnizada con 700.000 euros

Camino tortuoso y de demasiados años el que ha tenido que recorrer una granadina tras el trágico accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio de 2013.

En aquel suceso, fallecieron un total de 80 personas y 145 resultaron heridas, encontrándose entre estas últimas la mujer a la que este viernes la justicia le ha reconocido una indemnización de 700.000 euros. La compensación económica no solo se produce por las lesiones ocasionadas en el accidente, sino también por la defunción de la pareja de hecho de la granadina y persona con la que residía en el momento del accidente.

El proceso legal se ha extendido once años, un periodo en el que la granadina ha tenido que afrontar un duro camino al encontrarse con la negativa de la familia del fallecido respecto a su relación. Sus familiares negaron la existencia de un vínculo entre ambos bajo el argumento de que "no vivían juntos y alegando que el fallecido residía en una vivienda en un pueblo de Madrid, buscando así que esta mujer no fuese indemnizada".

La defensa de la granadina, a cargo de Hispacolex, ha logrado que la relación entre ambos quedase acreditada con "documentos y la testificación de los conserjes de las viviendas en las que residieron, demostrando que vivían juntos y que era una pareja consolidada desde ocho años atrás".

Así, la justicia ha acordado indemnizar con 185.505,82 euros a la granadina por el fallecimiento de su pareja, con 136.870,91 euros por las lesiones producidas por el accidente a lo que se suman los intereses legales por los once años transcurridos desde que ocurrió el accidente, dando así una indemnización total de 700.000 euros.