La candidatura del Granada al ascenso pasa este viernes (21:30 horas) un examen determinante. El Alavés, actual líder de Segunda, mide el potencial del conjunto dirigido por Paco López, que ya conoce la derrota tras su infructuosa visita al Leganés. Será la ocasión de comprobar realmente a qué opta en este momento el equipo, férreo en casa, pero un flan a domicilio. Seguirá pendiente al final de la noche equilibrar estos vaivenes, pero el choque adquiere una relevancia capital de cara a las aspiraciones granadinistas. El propio técnico valenciano reconoció este jueves que el partido “sirve para saber el nivel” que tiene el cuadro nazarí, antes de calificarlo como “un reto ilusionante”.

El conjunto babazorro, que descendió de la mano del Granada, se presenta en Los Cármenes con una única derrota en su contador, la que sufrió al visitar al Burgos. Ha arañado al menos un punto en sus 16 encuentros restantes, para sumar en total 34 hasta la fecha, lo que le ha aupado hasta lo más alto de la tabla, donde lleva acomodado ya tres jornadas. Combina en su plantilla juventud y veteranía, bajo la dirección de Luis García Plaza. Se desplazó a la ciudad de la Alhambra este miércoles y el jueves trabajó en la Ciudad Deportiva rojiblanca, con todos sus hombres disponibles, a excepción de Mamadou Sylla. Ello incluye en convocatoria a su hombre gol, Miguel De la Fuente, que lleva cuatro dianas, y al siempre punzante Luis Rioja, que ha dejado tres muescas en lo que va de curso. Dos suma el veteranísimo Salva Sevilla, metrónomo albiazul.

La del cuadro vitoriano es una inercia muy distinta a la tomada por el Granada. El conjunto rojiblanco quedó a dos puntos del playoff tras perder en su visita a Butarque y espera poder lamerse las heridas en casa. No tiene demasiado margen si quiere mantener vivo el objetivo del ascenso directo. De perder este viernes, puede quedarle el corte a nueve unidades de distancia, que son las que en este momento le separan del Alavés. Paco López aún se asienta, sin un encuentro en condiciones normales que permita conocer a su equipo. Con un hombre menos, en Leganés compitió y puso en apuros a su rival, pero prolongó el maleficio a domicilio y tampoco pudo desplegar su trabajo. En su feudo, lidiará con las consecuencias de aquella expulsión de Raúl Fernández, que otorgará la alternativa de inicio a Adri López, y tratará de mostrar su idea de fútbol.

El relevo bajo palos, obligado por la sanción a Raúl, es lo único que se puede adivinar con cierta certeza de la alineación de Paco López. Presumiblemente, Quini regresará a la convocatoria, aunque no al once. Ricard ocupará un carril y Carlos Neva el otro, si no sucede nada raro, si bien está por ver si se acoplan a una línea de cuatro o continúan flanqueando a tres centrales. De mantener el dibujo, serían Miguel Rubio, Ignasi Miquel y Víctor Díaz quienes se anclen frente a la portería, tal vez con el capitán a medio camino entre la defensa y el centro del campo.

En la franja ancha, la disponibilidad no ha variado demasiado. Meseguer y Petrovic son los únicos mediocentros aptos para competir, aunque el murciano ha trabajado entre algodones esta semana. Cabe esperar el retorno del serbio al once, que jugaría junto a Melendo, con mayor libertad el catalán. De la ecuación se caerá previsiblemente Puertas, aquejado de un fuerte golpe en las costillas. Callejón, Uzuni y Jorge Molina amenazarían en vanguardia. En casa, afilan el cuchillo. Si lo hacen como en semanas anteriores, el Granada recortaría la distancia con el grupo de cabeza. Si pierde, el conjunto rojiblanco queda rezagado. El triunfo sería un chute de ilusión y la derrota, un directo al mentón. Con independencia de lo que ocurra en el duelo, al conjunto rojiblanco le conviene dejar de vivir entre estos extremos.

Alineaciones probables:

Granada CF: Adri López; Ricard, Miguel Rubio, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Petrovic, Melendo; Callejón, Uzuni y Jorge Molina.

Deportivo Alavés: Sivera; Rubén Duarte, Abqar, Maras, Tenaglia; Sedlar, Salva Sevilla; Jason Remeseiro, Guridi, Luis Rioja; y Miguel De la Fuente.

Árbitro: José Antonio López Toca, del comité cántabro.