La plataforma de Jérez del Marquesado en contra de las macrogranjas se constituirá en asociación

El Ayuntamiento de Jérez del Marquesado acordó este martes no admitir a trámite la actuación extraordinaria de una empresa que solicitaba el cambio de uso de explotación de cunícola a porcina de unas parcelas ubicadas en su término municipal. La plataforma de Jérez contra las granjas de cerdos recibió la decisión con satisfacción, pero sus integrantes tienen claro que su lucha no ha terminado. Desde el colectivo aseguran que la llegada de la macrogranja no se ha dado por legalidad, por lo que interpretan que el Consistorio no se negará a un proyecto que cumpla con la ley. Su próximo paso es constituirse en asociación para acumular apoyos y proseguir con sus reivindicaciones.

El portavoz de la plataforma, César Triviño, recuerda que además de denegar el aterrizaje de macrogranjas, también defienden "blindarse ante ese tipo de iniciativas y tener un proyecto urbanístico”. El representante explica que un técnico municipal ha acudido a la ley como "argucia" gracias a que existe una solicitud para un camping que se instalará cerca de la zona donde pretendía llevar a cabo su actividad la granja porcina.

La plataforma también felicitó a sus representantes políticos por "alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo, cumpliendo con el compromiso que firmaron en la mesa redonda informativa del pasado día 29 de octubre". Por otro lado, celebran que "Jérez ha demostrado que no es un pueblo adormecido, sino que sabe defender sus valores y exigir a sus políticos que trabajen por el bien común".

“Diputación y Junta le han remitido que era competencia municipal”, señala César Triviño, que entiende que “se ha hecho ruido y sacado balones fuera”. Por ello, asevera que "más que un alcalde tenemos un gestor”. El jerezano teme que los "vacíos legales" entre administraciones puedan ser "un coladero" a la hora de aceptar solicitudes. Asimismo, recuerda que el ejemplo está en la petición realizada para la macrogranja, en la que se cifraban las cabezas de la instalación una por debajo de los márgenes establecidos. “Piden las cosas al límite para luego ampliar”, recalca.

"La gente quiere lo mejor para su tierra"

La agrupación vecinal insiste también en la necesidad de aprobar "una ordenación territorial digna" que "blinde a nuestro pueblo". "El ayuntamiento necesitará tiempo para poder desarrollarla y esperemos que cuenten con la opinión de la ciudanía, para lo cual nos ofrecemos a dar nuestra opinión desde que se comience a trabajar en esta propuesta", inciden sus integrantes.

“La lucha no ha terminado porque queremos que el pueblo esté asegurado”, declara el portavoz, que sostiene que su trabaja siempre estará cargado de "buena intención". César apunta que la Asociación por un Marquesado Sostenible (AMAS) nace porque "la gente que quiere lo mejor para su tierra”. La organización celebrará este sábado en el Hotel El Picón del municipio unas jornadas sobre las consecuencias de las granjas intensivas. El evento contará con José María Martín Civantos, profesor de la UGR y director de MEMOLab, Laboratorio de Arqueología Biocultural de la institución académica, y Miguel Ángel Sánchez del Árbol, integrante del grupo de investigación 'Paisaje, Medio Ambiente y Territorio' y también docente de la UGR.

La cita comenzará a las 19:00 horas y acabará a las 21:00 horas con un concierto del cantautor Ignacio Dueñas. Además, se abrirá un espacio de debate para las dudas de los asistentes. “Presentaremos las firmas que hemos recogido públicamente y fijaremos la fecha fundacional de la asociación”, adelanta César Triviño, que espera seguir "sumando voluntades". "Que los pueblos de alrededor se unan. Esto va más allá de la política", concluye el portavoz.