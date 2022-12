Paco López: "Nos enfrentamos al mejor equipo de la categoría hasta el momento"

El entrenador del Granada, Paco López, ha asegurado en su rueda de prensa previa al encuentro entre el cuadro rojiblanco y el Alavés que los nazaríes se enfrentan "al mejor equipo de la categoría hasta el momento". "Lo ha demostrado y así lo dicen sus números", ha sostenido el técnico granadinista, que todavía no podrá contar con los lesionados Bodiger y Cabaco, a quienes se une en esta jornada el sancionado Raúl Fernández. La duda está en la presencia de Puertas, que sufrió "un golpe importante en las costillas", y Quini, aún integrándose en la dinámica de trabajo de grupo.

Disponibilidad: "Bodiger y Cabaco todavía no han entrenado con el grupo. Puertas tiene un golpe importante en las costillas y no ha entrenado con normalidad. Quini completará este jueves seguramente el entrenamiento. Ha hecho durante toda la semana trabajo parcial, pero ya lo tenemos cerquita. Vamos a ver si este viernes entra o no, porque nos queda todavía la activación de mañana y ver estos casos de última hora cómo los tenemos".

Estado de Petrovic y Meseguer: "Han entrenado con normalidad. A Meseguer algún día de esta semana le hemos cuidado y le hemos quitado carga, pero, en principio, los dos están disponibles".

Adri López, ante su primera titularidad en Liga: "Adri está muy bien. Ha entrenado toda la semana muy bien. El primer día de la semana no entrenó por un golpe que tuvo en el partido, pero al chico lo veo muy tranquilo, igual que cuando tuvo que salir el otro día, así que fenomenal".

Alavés: "Nos enfrentamos al mejor equipo de la categoría hasta el momento, lo ha demostrado y así lo dicen sus números. Un rival que sin balón es muy difícil de superar. Está demostrando que encaja muy poco, un equipo también muy efectivo. Enfrentarnos es un reto ilusionante, uno de esos que creo que son bonitos".

Importancia de los tres puntos: "En primer lugar, nosotros afrontamos el partido con la importancia que toca. Son tres puntos importantísimos, pero lo son contra el Alavés, contra el Málaga, lo fueron contra el Leganés… Hoy en día, cualquier partido lo afrontamos de la misma forma. Sí es verdad que nos sirve para saber el nivel y el potencial que tenemos. Estoy seguro de que lo vamos a demostrar".

Conclusión tras tres partidos: "La conclusión es que seguimos en ese proceso, en ese camino de mejora, en ese darle continuidad a un trabajo excelente que estoy viendo en los chavales, en el día a día. Eso es lo que me hace ser optimista. Cuando veo al equipo trabajar de la forma en que lo hace y, en el último partido, pese a las adversidades y dificultades, crecerse como se creció, uno no tiene más remedio que ser optimista, pero sabiendo que esto es muy largo y que el foco lo tenemos que poner en eso, en el trabajo, en hacer bien las cosas, en mejorar, en crecer como equipo. Eso es lo que te hace conseguir los objetivos".

Estado de Raúl Fernández tras la expulsión: "Raúl es un jugador con muchísima experiencia. Ha vivido muchísimas situaciones. El primer día estaba afectado, es normal, pero cuando tienes la experiencia que tiene él sabes que estas cosas pueden pasar en fútbol. A mejorar y tratar de ser positivo ante las adversidades. Raúl eso lo tiene".

Puntos fuertes del Alavés: "Conocemos bien al Alavés, sabemos cuáles son sus puntos fuertes y los menos fuertes, que todos los tenemos. Trataremos de centrarnos en hacer las cosas bien nosotros, en tratar de sacar provecho a nuestras cualidades, nuestras características, aprovecharnos, y esto tiene que ser un punto a nuestro favor, de que tenemos a nuestra gente al lado, que nos va a apoyar, nos va a alentar, y tratar de dar nuestro máximo nivel, que es lo que nos puede llevar a donde todos queremos, que es ganar".

Similitud entre Morales y Myrto Uzuni: "Son diferentes. Cada uno con sus cualidades y características, aunque evidentemente Morales también era un jugador de banda izquierda con perfil diestro, que se iba muchas veces hacia adentro. Es de lo poco en que se parecen. Son diferentes incluso en caracteres. Tenemos a Myrto Uzuni, que sigue siendo un jugador importante para nosotros, hay que tratar de que dé siempre su máximo nivel y nos aporte todo su potencial al colectivo, que es lo importante, que todo el mundo sepa que tiene que ayudar desde el rol que le toca, desde sus características".

Conocimiento entre entrenadores: "Los que juegan son los futbolistas. Los entrenadores, por mucho que nos conozcamos, no tenemos nada que ver. Aquí lo importante son los futbolistas dentro del campo. Ellos nos habrán analizado perfectamente y nosotros conocemos a la perfección al Alavés".