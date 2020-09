Los granadinos pueden recuperar el saldo de la ORA que no gastaron cuando E-park dejó de prestar servicio en la ciudad

Las plazas de estacionamiento regulado en Granada, conocidas como ‘zona azul’, han dejado titulares de todo tipo en los últimos meses. Desde la reciente polémica por la frustrada implementación en la calle Primavera hasta la suspensión de su servicio durante 77 días debido a la pandemia, pasando por la reanudación del mismo, el anuncio de nuevos estacionamientos limitados como consecuencia de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones o el cambio en los métodos de abono telemático.

A E-park, la ‘app’ móvil que históricamente permitía realizar el pago por el tiempo que los vehículos permanecían aparcados, pronto le salió competencia con la llegada de Elparking. Un proveedor que desde el pasado 15 de febrero está prestando este servicio vía ‘smartphone’ a los granadinos. A muchos no les dio tiempo de agotar el saldo de su tarjeta monedero antes de la finalización del entente entre la empresa tecnológica y Eysa, la concesionaria de la zona azul en la ciudad. Pero para todos ellos hay una buena noticia. E-park ya está devolviendo el dinero de aquellos usuarios que lo reclaman, y sin coste adicional.

Para recuperar el remanente acumulado en la tarjeta monedero, sólo hay que enviar un correo electrónico a la empresa explicando que ese saldo sigue acumulado en una cuenta de usuario que, en Granada, ya no tiene ninguna utilidad. Tras efectuar este movimiento, quienes se encuentren en esta situación recibirán la respuesta inmediata del proveedor móvil, que requerirá al solicitante su DNI, NIF o NIE y los primeros seis y cuatro últimos dígitos de la tarjeta bancaria registrada en la cuenta para efectuar la devolución.

Desde la compañía se insiste en que hay que deshabilitar la opción ‘Recarga Automática’ en caso de estar activada para que no se vuelvan a cargar futuros importes en la tarjeta monedero en cuestión. Un proceso sencillo que permite recuperar ese dinero a quienes no pudieron gastarlo en su momento.

Un conflicto que se ha colado en la Junta de Gobierno

En cada consulta, E-park recuerda que “la desconexión de nuestra aplicación en Granada es ajena a nuestra voluntad y ha sido realizada por parte del concesionario de parking regulado de la ciudad, Estacionamientos y Servicios (Eysa), sin justificación objetiva“. “Esta acción ha sido, en opinión de nuestros abogados, un abuso de posición dominante y va en contra de numerosos dictámenes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, quien ha determinado la libre prestación de servicios de pago por móvil en los ayuntamientos”, añade la compañía.

Los tira y afloja entre la tecnológica y Eysa han llegado incluso hasta la Junta de Gobierno Local. El punto 3 de la sesión ordinaria celebrada este viernes 4 de septiembre rechazaba la “toma de razón en relación a la notificación de constitución de prendas concurrentes en virtud del cual, el pignorante, EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U., otorga un derecho real de prenda de primer rango sobre los derechos de crédito derivados del contrato de explotación de aparcamiento suscrito con el Ayuntamiento de Granada denominado Albert Einstein. (Expte. 80/1997)”, tal y como reza el epígrafe publicado por el Ayuntamiento y consultado por GranadaDigital.

El concejal de Empleo y Cuarto Teniente de Alcalde de Granada, Manuel Olivares, ha explicado tras la Junta de Gobierno en la que se ha tratado el tema que lo que se pretendía es “una pignoración -bien o servicio dejado en préstamo- de las acciones para conseguir un mayor valor de las mismas. No cumplía todos los trámites de forma adecuada y el propio contrato de explotación venía en inglés y no en la traducción que exige la normativa”, ha matizado.

Pese a todo, E-park se ha encargado de recordar a sus ya antiguos clientes que lamenta “enormemente las molestias causadas”, y alegan que ya están trabajando “para restablecer nuestro servicio en Granada lo antes posible. En cualquier caso, nuestra aplicación sigue permitiendo el pago en otras 14 ciudades españolas, por lo que nos encantaría que la mantuviera instalada en su teléfono”.

Además de Almuñécar, en la Costa Tropical, esas ciudades son Madrid y Boadilla del Monte en la Comunidad de Madrid; Santiago de Compostela y La Coruña en Galicia; Orihuela en Alicante; Santander en Cantabria; Segovia en Castilla y León; Girona en Cataluña; Lorca en Murcia; Campos en las Islas Baleares y Marbella, Córdoba y Jerez de la Frontera en Andalucía.

E-park, que acumula más de 500.000 descargas, se engloba ahora bajo la marca Easypark. Un paraguas que le ha permitido llegar a 25 núcleos de población más. En Granada ha dejado de operar por el momento, pero desde luego que ha dejado un regusto dulce entre sus ya antiguos usuarios.