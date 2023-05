El granadino Robert Morr se une con otros DJ´s contra el acoso escolar

Los DJ´s de España se han reunido para hablar de la salud mental, del bullying y del acoso escolar, un proyecto que se inició hace más de un año, que consiste en unas recopilaciones de canciones para generar fondos para la Fundación Reinicias, centro dedicado a desarrollo de la adolescencia y su entorno, para tratar a jóvenes que sufren acoso escolar en Andalucía. El granadino Robert Morr, artista dedicado a la creación de 'Mashup' y creador de varias Latin Box, explica a GranadaDigital que la Latin Box es una "página que suelen utilizar gran cantidad de DJ´s y que se dedica a vender Mashup, que es coger la voz de un artista y ponerle una instrumental que no tenga nada que ver, pero que encaja bien, y lo que resulta de eso es una canción armónicamente correcta pero cambia la vibra y la forma del tema, para hacerla o más bailable, o más romántica... es un arte drástico que genera otro sentimiento en la canción y que esta de moda ahora en las discotecas".

Robert Morr es un artista que lleva muchos años mezclando música urbana con música electrónica, de hecho ahora es "un referente en el Urban House" y le propusieron sacar su propio pack, que es algo que suelen hacer los DJ´s para enseñar la música que les caracteriza. "Lo que pensé es que me gustaría transmitir un mensaje, aunque sé bien que al final la gente nos sigue por nuestra música y no por nuestras opiniones, pero en este caso, ya que la música suele ayudar a todo el mundo, ya que está muy vinculada emocionalmente a nuestra vida y que nos hace mucho bien, quería ir un paso más allá. Es por ello que para quitar los tabúes y como una forma de que no se pueda evadir el tema es que, cuando tú quieras bajarte o publicitar una canción, prácticamente obligado, vas a tener que compartir una cosa que habla de salud mental y es un escaparate para que pueda verlo la gente que de verdad lo necesita y se anime a pedir ayuda y sepa donde hacerlo, que en este caso es la Fundación Reinicias, que está afincada en Granada".

Decidió comprometerse tanto con el tema del acoso y del bullying porque "en general, el tema de los abusos, acoso o problemas de salud mental está muy vinculado a los artistas aunque no lo parezca, la gasolina que hace que una persona quiera destacar con su música o mandar algún mensaje suele ser el haber pasado por una situación que le ha hecho querer comunicarse con los demás y querer contar su verdad", cuenta. Es por ello que él hace unos años se decidió a buscar ayuda. "Aunque lo venía sabiendo desde hace un tiempo, por distintas situaciones, me vi forzado a pedir ayuda y mi vida cambió, descubrí que uno pude cambiar si lo desea y se esfuerza por trabajar en ello y, cuando abres esa ventana, entras en una dinámica en la que lo quieres compartir con todo el mundo, la terapia es para todos, no para gente que está mal de la cabeza ni locos, porque todos tenemos algo en nuestro interior que nos gustaría arreglar, y la terapia debería ser tan básica como las matemáticas. Es por ello que yo siempre he agradecido el haber ido a terapia", comenta.

Los jóvenes, en general, sobre todo los adolescentes, en muchas ocasiones no se atreven o no saben dónde buscar esa ayuda que necesitan. "Cuando eres joven la mente funciona de forma diferente, la vergüenza es una de las cosas que más te atormenta, si incluso a veces los adultos necesitan terapia, que son personas ya maduras, un niño, que aún no ha madurado, la necesita aún más. El niño debe saber que la persona que te va a tratar está ahí para ayudarte, no para juzgarte, por muy complejo o duro que sea lo que le vayas a contar; de hecho, cuando exteriorizas lo que te pasa, te das cuenta de que hay más gente como tú que ha salido de ese agujero y que hay luz para ti", dice.

Sus Latin Box ya están disponibles junto con las de otros DJ's para una buena causa, recaudar fondos para la lucha contra el acoso escolar en Andalucía.