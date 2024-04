Arranca la electrónica en la alta montaña con Sun & Snow

Sun & Snow Weekend arrancaba este viernes en Sierra Nevada, esperando un fin de semana donde la música y la nieve serán protagonistas en la estación granadina. Un evento que comenzaba su quinto aniversario en el recinto ubicado en el parking de Los Peñones con los escenarios The Igloo Stage y The Mountain Club.

Natural Language, Skatman o Mala Ika han destacado en Igloo Stage, el primero en arrancar la programación del festival, con el cierre de Paquita Gordon. The Mountain Club presentaba sets como Dj Holographic o Robag Wruhme, o el set back to back de Jime Jules y Trikk. Una de las actuaciones más esperadas ha sido el cierre de la noche, con Krystal Klear.

Este sábado, 6 de abril, Sun & Snow se enfrenta a una situación excepcional, que también se da el domingo, debido a las condiciones meteorológicas. La previsión de fuertes vientos en estas dos jornadas conllevará el cierre de las pistas de la estación de Sierra Nevada, por lo que el festival se ve obligado a cancelar la programación prevista para Altitude Stage.

El festival reprograma de este modo las actuaciones programadas en Altitude Stage en los dos escenarios ubicados en el parking de Los Peñones, que ampliarán su horario. Techniscje Loef será el encargado de inaugurar este escenario por donde pasarán los directos de Leafar Legov o Keope, o el set B2B de Daniel Kelsan y Leolo. Carlo, Curses Hybrid set y Orbe tomarán el escenario a partir de las 23:30 y hasta el cierre.

The Mountain Club adelanta su arranque, con el set de Martin Herrs a las 18:00 horas. El malagueño Way of Thinking o Courtesy, junto a Hunee o John Talabot completan la propuesta de este stage, que será clausurado por el set de Or:la.

La jornada del domingo tiene la misma previsión meteorológicamente, por lo que Sun & Snow también ha redistribuido las actuaciones previstas en The Altitude Stage el domingo 7 de abril, tendrán lugar en The Igloo Stage que comenzará su programación a las 13.00 horas con Rober Peinado B2B Gabi, Odille Lima live o Musumeci. Los shows de Paramida y The Element serán el broche final del Quinto Aniversario de Sun & Snow Weekend.

El nuevo escenario que incorpora Sun & Snow Weekend, The Housy Van, mantiene su programación diurna en la plaza de Andalucía en Pradollano con su concepto open air y actuaciones sorpresa.

La electrónica se ha aliado con la estación de Sierra Nevada en su cierre con Sun & Snow Weekend. Una propuesta de música electrónica con las pistas de la sierra como escenario que se integra en los espacios de la estación de una manera totalmente respetuosa con el entorno. Tres jornadas de electrónica en un paraje natural de excepción, al ritmo de sonido club en la alta montaña.