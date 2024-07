Pablo Insua: "Estoy seguro de que se va a hacer un buen trabajo"

El Granada CF ha presentado en la tarde calurosa de este jueves a Pablo Insua, el primer fichaje que oficializaron desde la entidad rojiblanca tras el descenso a Segunda División. El central, que llegaba libre después de finalizar su contrato con el Sporting de Gijón, se ha unido al proyecto granadino con el fin de pelear durante este curso por el regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Acompañado por el director deportivo del conjunto, Matteo Tognozzi, el gallego se ha visto ilusionado por esta nueva etapa. De hecho, ha afirmado que viene "a un club que va a dar un salto muy positivo para mi carrera". El futbolista, cuestionado por los objetivos grupales del equipo, no ha querido marcarse "a largo plazo" nada concreto: "lo importante es hacer un grupo fuerte. Tenemos que gastar la energía en el día a día. Con la calidad que va a haber, vamos a estar entre los mejores".

Sobre el nuevo entrenador, Guille Abascal, Insua ha afirmado que ha entrado como un soplo "de aire fresco". "Se nota que viene con mucha ilusión. Va a intentar trabajar de la mejor manera. Nos está transmitiendo ideas muy positivas. Tenemos toda la pretemporada para ir trabajándolas".

"Vamos a tener una gran plantilla. Es super importante tener un grupo bueno. La temporada en Segunda es larguísima. Se puede ver en otros equipos que tienen rachas sin ganar. Hay que hacerlo desde el día a día", ha expresado el defensor, que considera tener "las aspiraciones máximas" con este reto a nivel personal. "Lucharé por jugar lo máximo posible y, si no, apoyaré a mis compañeros. Estoy seguro de que se va a hacer un buen trabajo. No dudo de las cualidades de mis compañeros", ha continuado.

Viene de cosechar una gran temporada con el Sporting de Gijón. De hecho, ha rozado el ascenso a Primera hace unos meses. Para él, "el fuerte interés de Matteo y Javi fueron claves para que viniera", dejando atrás un equipo en el que fue vital estas últimas dos temporadas.

Asimismo, Insua ha valorado su nivel futbolístico ahora mismo y qué le puede aportar al conjunto andaluz: "estoy en los años que mejor me estoy encontrando. Trataré de mostrar mi experiencia. Dar mi 100% para ayudar y que mis compañeros se sientan bien con mi trabajo. En el día que me tenga que ir de aquí quiero que me recuerden como un jugador que dio todo por la camiseta"

Matteo Tognozzi: "Por Arezo hay una oferta formal por parte de otro club"

El director deportivo del Granada CF, Matteo Tognozzi, ha atendido también a los medios de comunicación durante la presentación de Insua. La actualidad del mercado de fichajes es constante, y desde las oficinas de Los Cármenes lo están tratando.

Fue preguntado por la situación de jugadores concretos, como la de Martín Hongla, que ha descartado haber recibido "algún interés de otro equipo". Misma línea ha utilizado para hablar de Gumbau, a quien ve "contento y con entusiasmo, teniendo la cabeza en el Granada". No ocurre igual con Matías Arezo, que "tiene una oferta formal por parte de otro club", avisando de que "en las próximas horas veremos a ver si cristaliza".

Uzuni, que ha vuelto a los entrenamientos este jueves, terminó la pasada campaña con una lesión que le ha condicionado. "Entrenaba al 70% antes de terminar la temporada. No puede tener un arranque de al 100% así. Queremos evaluarle gradualmente. No puede ser de manera brusca", ha declarado para justificar su tardío regreso.

Otro que tiene una oportunidad de oro es Rodelas: "el míster debe conocerlo en la pretemporada. Va a tener su protagonismo. Vamos a ir evaluándolo semana a semana. Que entrene con el primer equipo y juegue con el Recreativo Granada va a ser clave".

El mercado ha aseverado que es "difícil", sobre todo por las exigencias de la liga, aunque su manera de trabajar le hace estar "abierto a cualquier mercado": "creo que es importante traer jugadores válidos, importantes. Que puedan dar algo más. Estamos centrados en el mercado nacional, pero también tenemos vistas al extranjero.