Granada Noir arranca con la entrega del Memorial Antonio Lozano al escritor nicaragüense Sergio Ramírez

La novena edición de Granada Noir, festival cultural patrocinado por Cervezas Alhambra, arranca el próximo jueves 2 de noviembre con la entrega del Memorial Antonio Lozano al escritor y periodista nicaragüense Sergio Ramírez, que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Palacio de Condes de Gabia de la Diputación de Granada.

Gustavo Gómez y Jesús Lens, directores de Granada Noir, destacan de Sergio Ramírez “su insobornable compromiso con su país y con la democracia, particularmente explicitado en la serie de vibrantes novelas policíacas protagonizadas por Tongolele, publicadas por la editorial Alfaguara”.

Sobre la escritura de Ramírez, Gómez y Lens resaltan “el fraseo" como "algo portentoso". "No es ya lo que escribe. Es cómo lo escribe. Hay que destacar su prosa prodigiosa y su lenguaje exuberante. Y los personajes, tan locos, diferentes y originales. Tan particulares. Igualmente, la importancia de contextualizar una trama en el momento histórico en que transcurre la acción, algo esencial en novelas como las de Ramírez, hijas de su tiempo, pero llamadas a trascender”.

Tras el acto de entrega del Memorial Antonio Lozano, en el que participará Pilar Caracuel Sánchez, diputada de Cultura, se proyectará el documental ‘Nicaragua, patria libre para vivir’, del periodista granadino Daniel Rodríguez Moya. Posteriormente, a las 20:30 horas, en el 4U Hostel, se celebrará el primero de los Encuentros Especiales Cervezas Alhambra de Granada, en el que la escritora granadina Men Marías conversará con Sergio Ramírez sobre su obra literaria y, también, sobre el propio documental.

Daniel Rodríguez, director del documental, señala que ‘Nicaragua, patria libre para vivir’, filmado durante los primeros meses de la represión de Ortega tras las protestas de abril de 2018, “retrata en las voces de estudiantes, campesinos y resto de sociedad civil la dureza de una dictadura que ha cometido y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad”.

Y continúa: “especial interés tienen los testimonios de destacados ex miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional como el que fuera vicepresidente junto a Ortega, el escritor Sergio Ramírez, así como el poeta y ex ministro de Cultura sandinista Ernesto Cardenal y la escritora y ex responsable de Comunicación y propaganda sandinista durante la revolución en los años 80 Gioconda Belli”. La película ha sido seleccionada en numerosos festivales de cine en Europa y América y ganó el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao en 2021.

El Memorial Antonio Lozano

El Memorial Antonio Lozano se entrega cada año a una personalidad del género negro comprometida con los valores de compromiso social y la visión integradora, abierta y solidaria que siempre presidieron tanto la vida como la obra del escritor y gestor cultural, tan vinculado a Granada.

Con este Memorial se mantiene vivo el espíritu de Antonio Lozano, una de las personas que más han influido en la filosofía de Granada Noir, que se inspira en la visión abierta, mestiza, innovadora e integradora de personas como él, un ejemplo a seguir en lo humano y lo literario, cuyo compromiso social ha dejado huella a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerle. Las escritoras Mabel Lozano, Graziella Moreno y Empar Fernández y la iniciativa cultural-solidaria Covidarte son las anteriores reconocidas con este Memorial.

El Festival Granada Noir

Granada Noir es un festival multidisciplinar de carácter popular dedicado al género negro y policíaco, puesto en marcha en 2015 por Gustavo Gómez y Jesús Lens y que cuenta con el patrocinio de Cervezas Alhambra y la colaboración del Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Junta de Andalucía, Metropolitano de Granada, Universidad de Granada y Fundación Euroárabe, además de otras empresas y organizaciones, como Librerías Picasso y SportAutomoción.

GRN es un festival que promueve un variado maridaje de propuestas culturales de calidad contrastada; una cita de carácter abierto, creador, innovador, participativo y gratuito, que saca la cultura a la calle, a los barrios y a los pueblos y que, además, la lleva a bares, librerías, bibliotecas, cines y cafés. Un festival cuyo programa está abierto a todas las artes y que permite maridar las disciplinas más diferentes, posibilitando el contacto y la relación directa entre autores, creadores, público y aficionados.