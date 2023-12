La Navidad llega a la Estación Granada a bordo del Laponia Express

El humo asoma en el horizonte como señal inequívoca de que ya está aquí. Cientos de miradas infantiles contemplan con un brillo singular cómo se acerca esa tenue nube al Paseo del Salón. La chimenea del Laponia Express se detiene en la Estación Granada y, a bordo del tren, llega la Navidad a la ciudad. A su alrededor, toda una estampa propia de un cuento, un escenario navideño encerrado en una bola de nieve de cristal invisible. Los copos caen sobre los trineos, que se deslizan ladera abajo acompañados por las risas de pequeños y mayores. A su espalda, un bosque de tirolinas que los niños atraviesan volando de un lado a otro. En el centro, un abeto abrigado por espumillón, resplandeciente con sus esferas de colores, en torno al que giran y giran los jóvenes sobre una enorme pista de hielo. Un pedazo del Polo Norte a los pies de la Alhambra.

Snow City, el poblado navideño de Granada ha regresado al Paseo del Salón, donde en esta ocasión sí se encuentra la pista de patinaje sobre hielo, más amplia que en años anteriores. "Es una gran pista de hielo de 450 metros cuadrados al aire libre. Hay pocas al aire libre en Andalucía", resalta Félix Luengo, gerente de Multiocio, la empresa que gestiona el espacio. Y abunda a modo de razonamiento: "Es una ciudad prácticamente ya de la Navidad. Tiene muchísimas actividades y todas son muy navideñas. Cuidamos mucho la imagen porque estamos en el Paseo del Salón y todo debe quedar muy bien al ser un lugar muy céntrico". Pero para Luengo, no hay rincón de este Snow City que no se haga acreedor de ser destacado: "Tenemos un bosque de aventuras navideño con tirolina, una pista de trineos en la que se desciende con roscos neumáticos y un tren infantil que recorre un paisaje nevado". Sobre este último, subraya que "es muy especial porque echa humo y le cae nieve en su recorrido". La guinda la pone "un carrusel de dos plantas estilo antiguo que es un poco la imagen asociada a ese tipo de tiovivos y por eso es el que hemos traído".

A pesar de que el frío es el protagonista ya indiscutible de estos días en Granada, el ambiente que transmite este poblado navideño es de una enorme calidez. Desde luego que más por lo hogareño y la reminiscencia a la familia que por las temperaturas de la pista de hielo, que está en óptimas condiciones para la práctica del patinaje. La mayor ventaja derivada de esta circunstancia es que permite que muchas de las actividades estén hechas para que la familia vaya junta. "Los trineos son dobles. Pueden ir padre y madre con sus hijos. O patinar, que se puede patinar también en familia. Hay para todas las edades y están pensadas para que los padres no tengan que esperar fuera viendo como los niños se divierten, sino que puedan participar con ellos", explica Félix Luengo. Y además con flexibilidad, porque, tal y como explica el gerente de Multiocio, "hay distintos tipos de descuento: para grupos escolares o para más de una actividad". "Si se hacen dos o tres actividades se pueden adquirir entradas que tienen descuento dependiendo del grupo, si es un grupo, o de lo que elijas", apostilla.

Las atracciones las completan las camas elásticas, el denominado Zigzag y un carrusel de dos plantas. Todo un espacio de recreo para familias al completo, en horario de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00. "Mañana venimos 10 horas", trata de convencer una madre a su hijo para emprender la vuelta a casa. Mientras, una niña, en medio del bosque, reclama a su amiga que le espere mientras supera la pasarela de troncos: "¡Que voy a la tirolina!", le advierte. En la entrada de la pista de hielo, la mayor congregación de gente. "Como me caiga…", advierte una chica a su pareja al llegar. Un joven, que debió de escuchar el aviso, invita a sus amigos a buscar un buen sitio para contemplar el espectáculo. "Vamos a ver a la gente que se cae, que tiene que estar gracioso", propone.

Trineos y resbalones

En la otra esquina, está a punto de partir el Laponia Express. "¿Vamos o no?", pregunta el maquinista a los pasajeros. "¡Sí!", responden todos al unísono. En el gran tobogán instalado justo al lado, Sara arrastra uno de los trineos a golpe de ilusión. "Me he tirado casi todos los años. Me gusta. Tenía ganas de que volviera", expone, aunque reconoce que lo que más le llama la atención es "la pista de patinaje". "Este año todavía no la he probado. Después iré", indica antes de lanzarse bajo los copos de nieve artificial.

Tras ella, María José y Bea, que no son familia, aunque se consideran "tía y sobrina". "Es tradición, llevamos muchos años viniendo a ver el encendido de las luces y este año hemos dicho, ‘pues ya’", explican antes de lanzarse por primera vez. Una vez abajo, concluyen que la experiencia merece repetir. "Recomendamos a toda la gente que no sean niños que se animen, que pasan un rato bueno. Esto es para todos, también para mayores. ¡Para arriba vamos!", se despiden mientras vuelven a ascender, trineo en mano.

En la pista de patinaje, entre resbalones y quienes dominan la disciplina, Rocío, Lilia, Paco, Nuria y Javi se hacen una fotografía junto al árbol de Navidad. "Nos ha obligado a venir", culpa la primera de ellas a su amiga. "Es la primera vez que venimos. El año pasado me monté en la del fondo", asegura. "Nos ha gustado a todos. ¡Valoración en grupo, del uno al diez!", propone, sin que nadie baje la nota más alta posible. "Yo no me he caído, Lilia sí. Da gracia cuando ves a tu amigo caerse. ¡Y más esta!", presume -alerta de spoiler: unos minutos más tarde, se vería tumbada en el hielo-. Diciembre ha entrado de lleno, pero a la Navidad en el Paseo del Salón todavía le quedan días de magia.