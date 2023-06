Granada, única provincia de Andalucía que registra un descenso de multas de Tráfico

En todas las provincias de Andalucía han aumentado el número de multas de Tráfico en el último año excepto en Granada, donde las denuncias de la Dirección General de Tráfico (DGT) en las carreteras de su competencia han descendido un 2,2%. La provincia granadina ha registrado 88.384 multas en 2002, por las 90.376 que contabilizó en 2021, según los datos de la DGT recogidos en un reciente informe elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Cádiz es la provincia andaluza que ha registrado un mayor aumento en el número de multas, seguida de Sevilla, Córdoba, Málaga, Almería, Huelva y Jaén.

En Granada sí se ha acrecentado el número de sanciones impuestas por la DGT en 2022 por determinados motivos. El principal, por utilizar dispositivos visuales. Las sanciones por esto han aumentado un 140%, pues se han registrado 12 multas frente a las cinco impuestas en 2021.

También han aumentado el número de multas en las carreteras de Granada por marcha atrás (68,18%), por tasa positiva de alcohol (40,97%), por circular sin seguro (35,13%), por conducción negligente (22,28%), por carecer de seguro (18,35%), por adelantamientos (16,46%), por no mantener la distancia de seguridad (15,28%), por no ceder el paso o saltarse un stop (12,69%), por cometer alguna infracción grave o muy grave (12,52%), por carecer del permiso de conducir (5,27%), por no tener la ITV (4,88%) y por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado (1,92%).

En otros muchos apartados, las multas de la DGT en las carreteras granadinas han disminuido, lo que ha provocado que en el ranking de sanciones la provincia de Granada haya registrado un descenso global en el número de denuncias. Así, donde más ha bajado el dato de denuncias es por exceso de conducción o minoración del descanso, que ha pasado de registrar cinco denuncias en 2021 a ninguna en 2022. También han descendido las multas por presencia de drogas (58,07%) en las carreteras de Granada, así como por circular por zona peatonal (25,45%), por no identificar al conductor del vehículo en el momento en el que se produce la infracción (20,68%), por superar la velocidad permitida en un radar móvil (19%), por alumbrado (18,68%), por conducir con permiso no habilitado (18,43%), por limitaciones o restricciones a la circulación (17,86), por utilizar auriculares (13,85%), por utilizar el teléfono móvil (12,46%), por desobediencia a órdenes y señales de los agentes (12,30%), por saltarse un semáforo en rojo (12,27%), por conducción temeraria o en sentido contrario (10,85%), por no negarse a someterse a pruebas de alcohol y drogas (8,82%), por paradas o estacionamientos (6,96%), por comportamiento indebido (5,02%), por carecer o no llevar el permiso de circulación en regla (6,03%), por los neumáticos (5,85%), por superar la velocidad en un radar fijo (3,92%) y por otras infracciones (3,87%).

¿Por qué multan más en Granada?

El motivo por el que más multas ha puesto la DGT en Granada en 2022 ha sido por exceso de velocidad en un radar fijo, con 22.694 sanciones. Pero el dato es más bajo que en el año 2021, cuando hubo 23.619 multas por superar la velocidad en un radar fijo. Las sanciones económicas oscilan entre los 100 y los 600 euros en función de los kilómetros por hora en los que se excede el límite de velocidad máximo, que puede ser el genérico de la vía o el límite establecido por las señales de prohibición en un tramo determinado debido a la peligrosidad del mismo. Esta infracción también conlleva la pérdida de puntos en el permiso de conducir, que oscila entre dos y seis puntos. Además, pasa a ser delito de seguridad vial si se supera la velocidad en más de 60 km/h en ciudad o en más de 80 km/h en vías interurbanas. Las penas son cárcel de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del carnet de conducir entre más de un año y hasta cuatro años.

Tras el exceso de velocidad en un radar fijo, los otros cinco motivos por los que más infracciones se han puesto en Granada son por no tener la ITV, que ha crecido un 4,88% hasta alcanzar las 21.095 denuncias. La siguiente causa que ha registrado más denuncias en las carreteras granadinas ha sido por superar la velocidad en un radar móvil, con 7.730 multas, aunque ha descendido un 19% respecto al año anterior. Le siguen las infracciones por carecer del permiso de conducir, que han aumentado un 5,27% tras registrar 4.431 multas; por no utilizar el cinturón de seguridad – con 4.308 sanciones- y por circular sin seguro – con 2.485 multas-.