Lasdelcine celebran el X aniversario del documental 'En Granada es posible'

Las granadinas María José y Cristina Martín, Lasdelcine, celebran el X aniversario del documental titulado En Granada es posible, que dio una vuelta de tuerca a su carrera profesional y en el que se refleja una parte de la historia musical de la ciudad. Esta película será proyectada este jueves, 14 de marzo, a las 19:00 horas en la sala de proyecciones del Palacio de los Condes de Gabia de Granada.

Lasdelcines se trata de una productora creada por dos hermanas procedentes de Granada, en el año 2013. "Lo que nos distingue del resto es que hacemos proyectos que amamos, intentamos que todos los proyectos que hacemos sean propios, y si hacemos alguno por encargo, que sea algo que nos salga del corazón", aseguran en declaraciones a GranadaDigital.

Según cuentan, "la noche en la que se estrenó por primera vez En Granada es posible fue muy emocionante, ver a toda la gente ilusionada". "Para nosotras fue el gran evento de nuestra vida y lo supimos transmitir a todo el equipo, porque estaban todos muy emocionados y el público fue increíble, lo vivieron como locos. Cuando lo recordamos nada más que se nos pone una sonrisa en la cara", exteriorizan. Afirman estar algo inquietas por el aniversario del documental, pues llevan "10 años sin ver el proyecto y estos días es como que te dan los nervios de la primera vez cuando lo ves". "Estamos un poquito nerviosas", admiten.

Aquel fue solo el principio de su carrera, pues se encuentran ahora inmersas en un nuevo cortometraje, con el que están muy ilusionadas, que trata sobre una historia muy personal. El rodaje se desarrolla en Madrid y cuenta con el actor Tristán Ulloa como protagonista del relato. Al mismo tiempo, están realizando algunos proyectos musicales entre los que destacan el videoclip de Coque Malla, aunque confirman que tienen otros proyectos entre manos de los que aún no pueden hablar.

Su ilusión a corto plazo es el la de poder realizar su primera película de ficción, pues ya llevan a sus espaldas cinco documentales y cuatro cortometrajes. "Fuimos muy ambiciosas, pues no fuimos a por una historia pequeña de primeras como se suele hacer, sino que fuimos directas a por la historia que queríamos y que, al tener que grabarla en dos países distintos tenemos la dificultad del idioma, pero que aun tratándose de un proyecto difícil, creemos que va a terminar por ver la luz. Como no podía ser de otra manera se trata de una historia que nace en Granada", detallan.

Consideran que ellas han llegado a donde están ahora gracias a su esfuerzo y todo el trabajo que han hecho, pues "cuesta mucho sacar un proyecto adelante pero si tú no crees en él, nadie lo va a hacer". "Hay veces que queremos que nos den las cosas hechas y no. Cuando es tu proyecto, es tu productora, es tu historia, tienes que luchar hasta el final, siempre hay alternativas, si no sale a la primera, sale a la segunda, pero nunca se acaban las opciones", subrayan. "Cuando nosotras empezamos no teníamos ningún tipo de trayectoria ni de credibilidad y tardamos un año y medio en poder hacer ese concierto y tres años en total en poder hacer el documental, pero la noche después del concierto, Miguel Ríos publicó una carta en el periódico en la que decía que nunca sabríamos a cuántas puestas habría tenido que llamar esa chica y cuántas veces le habían dicho que no. Cuando nuestros padres leyeron eso, se emocionaron, pero es totalmente cierto, nos dijeron que no muchísimas más veces de las que nos dijeron que sí pero la clave esta en no rendirse", sentencian.