El Festival Internacional de Tango y el concierto de Kiko Veneno destacan de la agenda cultural de la semana

Este fin de semana no solo llega el buen tiempo, sino que también se podrá disfrutar de una gran cantidad de planes a lo largo del mismo. Entre los conciertos más esperados de esta semana sobresalen los que comprende el Festival Internacional de Tango de Granada, que empezó el pasado martes y se quedará en la ciudad hasta el domingo 17 de marzo. Esto no se queda aquí, la música tiene para todos los gustos, pasando por Kiko Venero que actuará en Pinos puente, hasta el tributo que se le hará a The Beatles, Queen, Abba y otros grandes del pop este viernes.

Los perros (Teatro Alhambra. 15 y 16 de marzo - 11:00 y 21:00 horas)

El Teatro Alhambra acoge a la compañía navarra Led Silhouette que realizan un espectáculo en el que dos hombres se abrazan y bailan hasta el momento en el que todo terminal y, al mismo tiempo, hasta que todo vuelva a empezar. Se trata de una representación en la que los protagonistas se encuentran sometidos en una crisis mundial que pone en duda los cimientos de las relaciones humanas y en donde los personajes se proponen alcanzar un estado de resistencia.

Festival Internacional de Tango (Teatro Isabel la Católica. 14, 15, 16 y 17 de marzo - 20:00 y 21:00 horas)

Este festival se caracteriza por hacer una muestra del tango en todas y cada una de sus versiones, desde la música instrumental, pasando por la canción con su especial poesía urbana o por la danza en su doble vertiente como arte escénico, hasta terminar con este como un baile popular. A lo largo del mismo se mostrará una gran orquesta de flautas que contará con la colaboración del Conservatorio de Granada.

Kiko Veneno (Teatro Martín Recuerda. 16 de marzo - 21:00 horas)

Kiko Veneno viene de la mano del reconocido Ciclo Al Oído, pues se trata de su octava edición y vuelve de la mano del maestro de la música española al Teatro Martín Recuerda de Pinos Puente. Todo el que asista contará con una experiencia inolvidable, ya que el cantante realizará interpretaciones en acústico y contará con el respaldo de Nestior, el cantante de Sonido Vegetal.

Tributo a The Beatles, Queen, Abba y otros grandes del pop (Palacio de Congresos y Exposiciones. 15 de marzo - 20:00 horas)

DÉLICA llega a Granada para hacerle un homenaje por todo lo alto a algunos de los grupos o cantantes más grandes del pop internacional. Se trata de un grupo de músicas jóvenes que tienen una carrera muy prometedora y que ya han hecho conciertos por algunas de las grandes ciudades a lo largo de Europa. Se tratará de un concierto con un repertorio de algunas de las grandes leyendas de los años 80 y 90.

Conciertos

Jueves 14 de marzo

21:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo.

21:00 horas - Festival Internacional de Tango. Teatro Isabel la Católica (15-20 euros)

21:00 horas - Yo estoy bien el mundo está mal. JJ Taberna (3 euros)

21:30 horas - Mercedes Cañas. Planta Baja (15 euros)

21:30 horas - Alain Pérez y La Orquesta. Granada 10 Teatro Musical (22-25 euros)

21:30 horas - Lemon Jazz’n’Blues. Guitarmageddon + Jam Session Blues. Lemon Rock (5 euros)

22:00 horas - Praying for Death. Rocknrolla (Entrada gratuita hasta completar aforo)

22:00 horas - The Vintages. Librería café pub.

Viernes 15 de marzo

18:00 horas - Chocolat Blanc. Lemon Rock (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:30 horas - Las cuatro estaciones de Vivaldi. Candlelight. Basílica San Juan de Dios (18-33 euros)

20:00 horas - Tributo a The Beatles, Queen, Abba y otros grandes del pop. Palacio de Congresos y Exposiciones (38,50-57,20 euros)

20:00 horas - José Carlos Escobar. JJ Taberna (10 euros)

21:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo.

21:00 horas - Festival Internacional de Tango. Teatro Isabel la Católica (15-20 euros)

21:00 horas - Funambulista. Teatro CajaGranada (25,50 euros)

21:00 horas - Morochos. Planta Baja (15 euros)

21:00 horas - Enry-k. Granada 10 Teatro Musical (15,50 euros)

21:00 horas - Tributo a Deep Purple. PK-II

21:00 horas - Dreadsistance + Kala M. RocknRolla Underground Club (8 euros)

21:30 horas - Hens. Industrial Copera (24,75 euros)

21:30 horas - Elegante y embustero. La Compañía (Entrada gratuita hasta completar aforo)

22:00 horas - Marina García. Aliatar (15 euros)

22:00 horas - Luis Fercán. JJ Taberna (16,53 euros)

22:00 horas - Del Pantano + Long Life + Peterpunk. Sala Riff

Sábado 16 de marzo

12:00 horas - Festival Internacional de Tango. Teatro Municipal La Chumbera (15 euros)

12:30 horas - Rui Fernandes. Sostiene Pereira (12 euros)

17:00 horas - Sugus. Planta Baja (8-10 euros)

17:30 horas - Ciclo de Flamenco: Irene la Serranilla. JJ Taberna (4,10 euros)

18:00 horas - Los Sanga. Lemon Rock (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:30 horas - Rock NChoirs. Concierto de Coros de Rock. Auditorio Manuel de Falla (15 euros)

19:30 horas - Banda Sinfónica Municipal de Guadix. Catedral (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:30 horas - Kiko Veneno + Nestior. Teatro Martín Recuerda (Nestior 19:30 y Kiko Veneno 21:00)

20:00 horas - Acústicos Solidarios. Estrella Morente. Auditorio Caja Rural

20:00 horas - El Musical de los 80s y los 90s. Centro Cultural Medina Elvira (15 euros)

20:00 horas - Javier Arnal. La Fábrica (Entrada gratuita hasta completar aforo)

20:15 horas - Los Primos. El Acorde

21:00 horas - Festival Internacional de Tango. teatro Isabel la Católica (15-20 euros)

21:00 horas - Aphonnic. Sala el Tren (14,73-18 euros)

21:00 horas - Queralt Lahoz. Teatro CajaGranada (18,50 euros)

21:00 horas - Jordana B. Industrial Copera

21:00 horas - Marcelo Criminal + Estrella Fugaz. Planta Baja (12-15 euros)

21:00 horas - Sunset Boulevard + Silveranto + Roswell. Sala Riff (10-13 euros)

21:00 horas - Patrimonio Flamenco. Incienso, Flamenco y Cera. Teatro Municipal la Chumbera (12 euros)

21:30 horas - Concierto de Jazz. Ool Ya Koo

22:00 horas - Blanca la Almendrita. Aliatar (14 euros)

22:00 horas - La Oveja Negra. Palacio De Congresos y Exposiciones (27,50 euros)

22:15 horas - Hakuna Group Music. Palacio De Congresos y Exposiciones (17 euros)

23:00 horas - La Buena Nueva + Álvaro Ban. Rocknrolla (10-12 euros)

Domingo 17 de marzo

12:00 horas - Piano con sabor. Auditorio Manuel de Falla (10 euros)

18:00 horas - Concierto de Jazz. Ool Ya Koo

18:00 horas - Regreso a los 80. Una movida de musical. Palacio De Congresos y Exposiciones (22 euros)

18:00 horas - Rodríguez Celtic Band. Lemon Rock (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:00 horas - Serpiente Negra. Mourn. Planta Baja (10 euros)

21:00 horas - Festival Internacional de Tango. Teatro Isabel la Católica (15-20 euros)

Espectáculos

Viernes 15 de marzo

11:00 horas - Los perros. Teatro Alhambra (18 euros)

Sábado 16 de marzo