El sueño de Huétor Tájar, en el bombo de la Copa del Rey

La semana amanecerá como otra cualquiera, pero para el Huétor Tájar y el municipio granadino al que representa es el lunes más ilusionante de su historia. El sueño del modesto club granadino, de Tercera RFEF, estará a partir de las 12:30 horas dentro del bombo del sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, competición en la que la entidad panciverde participa por primera vez en su historia. “En el pueblo, todo el mundo está pensando en eso. Como somos tan pequeños, jugar un evento de este tipo puede ser una vez en la vida”, expone a GranadaDigital el presidente panciverde, Luis Daza. En el imaginario, un deseo: “Sabemos que es difícil que nos caiga un Primera, pero estamos con la ilusión. Quedarán dos para siete equipos de nuestra categoría. Siempre cabe la posibilidad de que toque”. En el horizonte, la alternativa de un cruce no menos histórico, ante el Granada.

En el club han abierto convocatoria. A las 12:00 horas, todos los jugadores que no se encuentren trabajando, pues compaginan el fútbol con otras labores, directivos y aficionados de Huétor Tájar se darán cita frente al televisor en el estadio Miguel Moranto. Habrá, seguro, más de uno que desgaste la pantalla de su móvil para recargar los perfiles oficiales de la Federación Española de Fútbol en que se seguirá el sorteo. El primero en saber quién es el rival copero será Luis Daza, que estará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas presenciándolo en vivo. Se desplazó este domingo a Madrid al no haber AVE a primera hora de la mañana del lunes, con lo que ni siquiera pudo estar presente en la derrota de su equipo este fin de semana, en Torreperogil. “Es la primera vez en los 14 años que llevo siendo el director deportivo y el presidente del club que me pierdo un partido, salvo los de Melilla”, esgrime.

Se admite “incómodo” y, como máximo mandatario de la entidad, exterioriza un entusiasmo comedido. “El problema es que tenemos la Liga de por medio y, así, es complicado. Hemos empezado regular, no como nos hubiera gustado, pero estamos al comienzo, en la jornada siete. Huétor Tájar tiene que poner todos los sentidos en la Liga, para intentar competir con Marbella, Málaga, Almería, Jaén y pueblos que están en su Liga”, incide, consciente de que el premio copero no convalida la competición doméstica. “Quizás, estemos en una nube, yo el primero. Lo hemos notado en la captación de socios y de patrocinadores, en que la gente está llamando por teléfono para poder colaborar con el club y poner cartelería fija en la instalación… Hay un montón de cosas que a nosotros nos sobrepasan. No estamos preparados para esto y creo que el equipo no está con todos los sentidos en el día a día”, sostiene.

Pero es inevitable para el modesto club granadino y su entorno, que sueña con medirse a un equipo de la máxima categoría del fútbol español. “Después de tantos años en los que no juega un equipo granadino que no sea el Granada la Copa del Rey, desde que lo hiciera el Guadix, es una cita histórica. Para Huétor Tájar por encima de todo, porque es un pueblo muy pequeño, de 10.000 habitantes, pero también para todo el poniente granadino, para toda la provincia, para todo el mundo del fútbol y para los que no son futboleros. Ver a un Huétor Tájar contra un Primera o un Segunda es un éxito que era inalcanzable hace tres o cuatro años. No habíamos llegado ni a soñarlo”, reconoce.

Cruce con el Granada CF

No obstante, no le quita ojo a dos posibles cruces de la categoría de plata. “Para intentar buscar también la rentabilidad económica del club, pienso que un Málaga o un Granada en nuestro campo meterían a más gente que un Getafe, un Rayo o cualquier equipo de Primera que no tenga tirón”, argumenta, pero no solo por lo monetario se ve seducido por esta opción. “Yo creo que un partido con el Granada uniría a muchísima gente”, subraya, para añadir que, en caso de darse, “las 5.000 o 6.000 personas irían”.

En este sentido, se ve desbordado en la preparación del duelo. El club ha sacado unas camisetas especiales para la ocasión y ya solo queda concretar los aspectos logísticos. “No es una tarea fácil organizar un partido de este calibre. Esto requiere muchísimo tiempo de organización, entradas, ticketing, seguridad privada, montaje de gradas, más de 80 medios de comunicación que se van a acreditar… La Copa del Rey mueve a muchísima gente. El equipo más normalito que pueda venir te puede meter a 2.000 o 3.000 personas en el campo”, señala, convencido de que “la gente de Granada, de la capital y de los pueblos se va a volcar con este encuentro”. “Intentaremos organizar esto de la mejor manera posible, disfrutarlo al máximo, pero el problema es que nosotros seguimos compitiendo semana a semana”, advierte, con los pies en el suelo y la visita del Arenas de Armilla en la próxima jornada.

Jugar en Los Cármenes

La organización logística del encuentro permanece pendiente de conocer el rival con el que se enfrentará el conjunto panciverde, que mantiene abierta la posibilidad de jugar en Los Cármenes en función del contrincante. La reunión mantenida entre entidad, Guardia Civil, Policía Nacional, seguridad privada y el Ayuntamiento del municipio concretó que no sería posible albergar en Huétor Tájar compromisos frente a Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Granada o Málaga, pues la previsión es de que, en dichos duelos, “podría haber 6.000 o 7.000 personas”. En caso de que la suerte depare otro conjunto, se baraja habilitar gradas supletorias, con hasta 3.000 asientos más en el Miguel Moranto. Un barullo burocrático que, sin embargo, no resta ilusión a Luis Daza. “Cualquier equipo tiene que ser un éxito para nosotros y para el pueblo”.

El sorteo

La Copa del Rey se pone en marcha con 115 equipos participantes. De ellos, 110 se encontrarán en el bombo y participarán en la primera eliminatoria, mientras que el campeón de Primera RFEF el curso pasado -el Racing de Santander- y los cuatro clubes que juegan la Supercopa -Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia- no entran hasta los dieciseisavos. Cada enfrentamiento cruzará a los clubes de inferior categoría y a los de mayor, que se disputarán en el campo del menor.

El bombo emparejará a los 10 clubes de categorías regionales con 10 equipos de Primera. Después, como también sucederá con los seis conjuntos clasificados por su rendimiento en la última Copa Federación. Con ello, solo quedarán 2 combinados de la máxima división del fútbol español, que se enfrentarán a alguno de los 7 de Tercera RFEF. Aquí reside la pequeña posibilidad de que Huétor Tájar acoja a un grande. Los restantes empezarán a ser ligados a los equipos de Segunda, como puede ser el Granada. Quedarán 15 de la categoría de plata, que se medirán a clubes de Segunda RFEF. Los de este último escalón que no tengan suerte jugarán contra los 19 de Primera RFEF.

Los partidos resultantes se disputarán entre el 12 y el 13 de noviembre de 2022. El sorteo comenzará a las 12:30 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Será retransmitido en directo en Teledeporte y a través de los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol.