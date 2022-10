“Todos los centros de cultura de Granada están en una situación crítica”

El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada sostiene que “todos los centros de cultura de la ciudad están en una situación crítica”. Así lo manifiesta su presidente, Ignacio Carmona. El integrante de UGT y trabajador de la Biblioteca Provincial, pide que se cubran las vacantes existentes para que no se vuelvan a producir "cierres puntuales" ocasionados por falta de personal.

Carmona señala que el Centro de Documentación Musical de Andalucía es un claro ejemplo de lo que denuncia. "Tiene una Relación de Puestos de Trabajo de 29 trabajadores y tiene 9", declara el representante del comité, quien recalca la importancia de reducir vacantes y realizar sustituciones cuando se dan "bajas de larga duración por enfermedad". El portavoz explica que el promedio de edad de los empleados es alto, lo que provoca que muchas patologías tengan un impacto serio.

El primer paso para buscar soluciones a la situación actual es reunirse con la administración, algo que no ha sido una posibilidad hasta ahora debido a los cambios en el Gobierno andaluz tras las elecciones de junio. "Hasta que no se ha nombrado un delegado y un secretario general de la delegación ha habido un vacío que no se ha cubierto hasta ahora", detalla Ignacio Carmona. El comité de empresa espera reunirse esta semana para intentar buscar una fecha próxima para reunirse con Antonio Caballero, designado recientemente como el secretario general necesario.

El representante sindical asegura que se han dado "cierres puntuales" en el Museo Arqueológico y en el de Bellas Artes por la falta de "vigilantes de sala", una figura indispensable en estos centros. Por otro lado, apunta que la primera planta de la Casa de los Tiros, donde se celebrará la próxima concentración en forma de protesta, se ha visto cerrada también en algunas ocasiones por falta de trabajadores. El miembro de UGT subraya que la escasez de empleados impide a los museos "ejercer su sistema de compensación por cada domingo trabajado". "Tienen que pedir uno de los días cuando no conviene o lo elige la propia dirección", asevera Carmona.

"El Archivo Histórico Municipal de Granada ha vivido momentos en los que tenía lo mínimo indispensable para abrir", critica Ignacio Carmona. Por otro lado, afirma que "en la Biblioteca Pública tenemos dos vacantes que no se han cubierto, mientras que en la de Andalucía hay tres plazas desdotadas de presupuesto, lo que significa que han desaparecido".

"Esto supone una sobrecarga de trabajo porque asumes la parte del que no está", manifiesta el presidente del Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, que espera que la situación encuentre soluciones lo antes posible.