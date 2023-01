El Granada femenino se mete en cuartos de Copa y se confirma como el 'Matagigantes' de la competición

El Granada Femenino se ha confirmado este martes como el matagigantes copero de este curso. El conjunto rojiblanco ha eliminado al Deportivo Alavés por 1-0 con un gol en propia meta de Patri Larqué. El cuadro local ha realizado un excelente ejercicio defensivo en Los Cármenes para tumbar a otro Primera y seguir con vida en la competición.

Confianza en el bloque. Nada de revoluciones ha debido pensar Roger Lamesa, al que el tropiezo ante el Athletic B en el regreso tras el parón navideño no le ha hecho cambiar el plan establecido. Razón no le falta, y es que la confianza sigue siendo plena en unas jugadoras que hasta hace poco encadenaban seis partidos consecutivos sin conocer la derrota. En esta ocasión, la elegida para la meta ha sido una Andrea Romero que descansó frente al conjunto vasco y hoy ha vuelto a ponerse bajo los palos. A ella se han sumado dos únicas modificaciones con respecto al once que fue de la partida en Lezama, las de Alba Pérez y Marta Carrasco que dejan su lugar a Carol y Ángeles. Mientras, Íñigo Juaristi, técnico visitante, pese a firmar un estreno de año soñado frente al Valencia en casa (4-1), ha optado por repetir únicamente la presencia de tres de las futbolistas que se midieron al conjunto ché: Camila Sáez, Aby Manou y Cristina Auñón. Ocho caras nuevas en este once que también buscará salir victorioso de la eliminatoria en Los Cármenes.

El Deportivo Alavés dio comienzo al choque intentando tener la iniciativa, pero las de Roger Lamesa en ningún momento renunciaron al balón. Es así como en torno a la posesión comenzaron a llegar los acercamientos de las locales con intentos, principalmente de Ángeles, sin peligro aún para la meta de Patri Larqué. Esas primeras intentonas tímidas empezaban a tener respuesta en el Alavés que obligó a estirarse a Andrea Romero rebasado el minuto 10’ de partido y acto seguido metiendo el susto en el cuerpo a la parroquia granadinista con un intento de chilena fallido que se apuntó la atacante del equipo babazorro Aby Manou. Seguirían llegando ocasiones sin demasiado peligro para la meta local, mientras las gradas empezaban a empujar a las suyas con los cánticos de '¡vamos mi Granada!' o '¡sí se puede!'.

La estrategia de las rojiblancas estaba clara con las laterales Carol y Gaste muy abiertas para dar amplitud a las bandas, Pamela y Alicia ofreciendo ayuda para sacar el balón jugado desde atrás y la movilidad de las de arriba, principalmente de Noe y Naima. Ambas jugadoras caían a banda o buscaban el balón por dentro en función de las necesidades del equipo en cada acción. Sin embargo, el dominio y las ocasiones más claras eran por el momento para las visitantes, que tendrían su ocasión más peligrosa en un centro pasado de Chamorro cerca de la media hora de encuentro que acierta a rematar Armengol en el segundo palo y envía la guardameta a córner. No dejarían de intentarlo las de Roger Lamesa que probarían suerte antes de enfilar el camino a los vestuarios por medio de disparos lejanos de Alicia y de Ángeles. Pero sobre todo, con un doble intento de Naima primero, que detendría con el pie Larqué y Noe después de llegar muy forzada a cazar un centro desde el lateral que se iría por encima del marco visitante y les dejaría muy cerca de marcharse por delante en el marcador.

Al regreso de vestuarios, Lamesa efectuó un cambio de cromos Carol por Alba Pérez posiblemente por precaución ante la amarilla vista por la lateral en el primer parcial, mientras Íñigo Juaristi no movía aún ninguna pieza. El equipo de Las Gloriosas iba a salir con una marcha más del túnel de vestuario y esa intensidad iba a meter el susto en el cuerpo a las locales con un córner botado por Míriam que remataría Aby Manou y entraría llorando en las mallas defendidas por Andrea Romero. Por fortuna para el conjunto rojiblanco la acción sería invalidada por una falta previa. El Alavés ahora sí embotellaba por momentos a un Granada que, en estos primeros compases de la segunda mitad, al recuperar caía en la precipitación, volviendo así el balón rápidamente a dominios del rival.

Ante esta situación, Lamesa volvió a mirar al banquillo. En esta ocasión para introducir a Marta por Moreno, zaguera por zaguera para oxigenar una defensa cada vez más exigida por el Deportivo Alavés. Si en la primera mitad la posesión y las ocasiones caían para ambos bandos, en este segundo parcial ambas tenían un claro dominador: el equipo blanquiazul. Por su parte, Juaristi veía cada vez más cerca el gol y optó por introducir más piernas con la entrada doble de Fátima Pinto y Ane Miren por Errasti y Armengol, respectivamente. Achicaban balones como podían las locales, mientras esperaban agazapadas algún contragolpe y, a punto estuvo de salirle en el minuto 70’ donde Naima encontró espacio en la banda izquierda para correr y le sirvió un gran balón que no logró conectar bien Ángeles para poner el primero. Después lo intentaría Laura Pérez desde la derecha tras cazar un balón suelto en el área.

El partido seguía ahora el mismo guion, con el Alavés dominando y el Granada saliendo a la contra. Los dos entrenadores iban a mover nuevamente el árbol para ir con todo a poco tiempo del final. Lamesa introdujo a Nerea Agüero y al último fichaje rojiblanco, Macías, por Laura Pérez y Ángeles. Mientras, Juaristi dio entrada a Alba por Aby Manou, que se retiró tras un golpe que la tuvo tendida unos instantes sobre el terreno de juego. La historia tenía preparada entonces una nueva alegría para el Granada, que encontró el gol tras un centro chut de Naima que tocó la portera en semifallo y tras una serie de rebotes acabó introduciéndose en la portería por medio de la visitante Patri Larqué. Tocaba aguantar y de nuevo las locales demostraron saber hacerlo. El sueño de la Copa es cada vez más real. Paso a paso y objetivo pequeño a objetivo pequeño ya están en cuartos de final de Copa de la Reina. Palabras mayores. El 'Matagigantes' de este torneo del KO tiene nombre y apellidos: Granada femenino.

Ficha técnica:

Granada CF Femenino: A. Romero, C. Moreno (minuto 62’, por Marta), Alicia, L. Pérez (minuto 80' por Nerea Agüero), Pamela, Gaste, Carol (minuto 45’, por Alba Pérez), Naima, Ángeles (minuto 80', por Macías), Postigo, Noe.

Deportivo Alavés Gloriosas: Patri Larqué, E. Vergés, Camila, G. Soliveres (minuto 88', por Sara Carrillo), Carla Armengol (minuto 67', por Elene), Gara, Míriam, L. Chamorro (minuto 80', por Sanadri), Aby Manou (minuto 81', por Alba), Cristina Auñón, Errasti (minuto 67’, Fátima Pinto)

Goles: 1-0 (Patri Larqué en propia meta).

Árbitra: Alicia Espinosa Ríos, del comité madrileño. Amonesta con amarilla a Carol en el 36’.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la eliminatoria de octavos de final de Copa de la Reina disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes.