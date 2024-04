Rousselle: "He encontrado en Pablo Pin un entrenador que entiende mi forma de ser y mi juego"

Aislado de las redes sociales y del ruido exterior, la experiencia de Jonathan Rousselle en la ACB y en luchar por mantener la categoría lo convierten en un efectivo muy valioso para la consecución del objetivo del Covirán Granada. "Sin grandes metas", pero centrado en conseguir la permanencia, dejándose la piel en cada entrenamiento, en cada partido y ejerciendo de líder moral del equipo siempre que sea necesario. Así se define un Jonathan Rousselle que, tras completar una vuelta como rojinegro (ha disputado 17 partidos esta temporada) hace balance de la situación actual del Covirán, poniendo el foco en la importancia de cosechar victorias, dejando a un lado los números de cada jugador.

El base francés, con tintes irónicos, reconoce que le gustaría tener experiencia en ganar títulos y no en permanencias, aun así, habla con una calma y una serenidad contagiosas sobre el próximo duelo ante Río Breogán, un partido que no considera una final pues "en una final no hay un mañana", pero después "de este partido si habrá un mañana". Rousselle se ha mimetizado con la ciudad, con el equipo y con la afición, pero sobre todo, con un Pablo Pin al que pone en el centro de su posible decisión de continuar o no en Granada, siempre que el club le ofrezca quedarse pues, para el francés, "puedes vivir en una ciudad increíble, pero si en el día a día no estás bien en la pista con el entrenador, es la clave. Aquí he encontrado a alguien que me entiende, que entiende mi manera de juego y mi forma de ser".

Pregunta: Su primer partido con el Covirán Granada fue en el Palacio, precisamente, ante Zunder Palencia, último rival al que se han enfrentado. Se podría decir que ha cumplido una vuelta con el equipo, ¿Qué valoración hace de su etapa hasta el momento en el Covirán Granada, primero a nivel colectivo?

Respuesta: La plantilla ha cambiado mucho, es difícil de valorarlo. Hemos tenido muchos cambios, pero hemos tenido altos y bajos. no hemos crecido de manera importante, pero no hemos bajado tampoco. Depende del rival, de nosotros.. A veces no estamos muy centrados en el partido y otras sacamos partidos de forma impresionante. Esta es la realidad y la entidad del equipo, no vamos a cambiarlo a falta de cuatro jornadas

P: ¿Y a nivel individual, en qué ha cambiado usted desde su llegada?

R: Cuando llegué tenía ganas de demostrar que mi carrera no estaba acabada, que es lo que se decía en Francia. Tenía ganas de demostrar y de ayudar al equipo en una liga en la que me gusta jugar, más que en Francia, por el estilo de juego, por la cultura del baloncesto de aquí. He encontrado un equipo, una ciudad y un entrenador con el que me entiendo genial, todo está muy bien aquí y es mucho más fácil rendir por alguien que te da tanto.

P: Su rol dentro del equipo ha ido variando con el paso de las semanas. En las primeras jornadas llegó a disputar hasta 30 minutos y ahora sus minutos en pista se han estabilizado algo más. ¿Con qué rol está más cómodo, siendo digamos el base titular, el que tiene que marcar el ritmo del partido o salir desde el banquillo y ser el jugador que tiene que mantener el nivel marcado por los titulares?

R: Es verdad que hay una diferencia entre ese momento y ahora, a mí no me importa tanto porque tengo 34 años y no tengo objetivos de carrera en los diez próximos años. Estoy aquí para ayudar, lo dije desde el primer día. Al principio se necesitaba que ayudase con más minutos en pista y ahora es diferente. Tengo que adaptarme y dar lo mejor el tiempo que esté en la pista. Parece muy típico, pero el resultado es lo más importante. Mis números no van a cambiar mi vida, si nos salvamos o no sí lo hará. He llegado aquí y quiero cumplir con el objetivo de la permanencia. Todos los jugadores del mundo quieren jugar 40 minutos y si te dicen que no es mentira. Soy consciente de mi situación y de la calidad de Lluís Costa. Estoy aquí para ayudar, estoy siempre preparado para aportar con más minutos o menos.

P: En las últimas semanas estamos viendo también un cierto protagonismo de usted y de Christian Díaz juntos en pista, siendo dos jugadores que están dando ese paso adelante para que el nivel del equipo no se vea afectado con las rotaciones. ¿Habla con Díaz sobre esto y cómo se siente compartiendo la pista con él?

R: No es algo que hayamos hablado, pero es algo muy natural. Los de antes lo hacen bien, al menos tenemos que tratar de igualarlo. Si entramos en pista con un +10 pues tenemos que tratar de salir de la pista con un +8 al menos o incluso más. No queremos que la gente se de cuenta de una diferencia. Christian es un guerrero, él lo da siempre todo y me gusta mucho compartir la pista con él, es muy fácil jugar con él.

P: En el partido ante Palencia, en la arenga previa al encuentro, usted tomó la voz cantante para animar al equipo. Resalto expresiones como "sacrificaos por el equipo". ¿Le pide Pablo Pin que tenga este papel de líder moral del equipo o es algo que sale innato de usted?

R: No es algo que te digan que lo tienes que hacer, te sale por personalidad, por carácter y por el momento. Es algo que he hecho toda mi carrera. A veces, cuando noto que hace falta o se necesita me sale de forma muy natural. Me gusta hablar con el equipo y decir palabras cortas, pero importantes. Poner el foco donde se necesita, sobre todo antes de un partido tan importante

P. ¿Ha habido momentos esta temporada en los que el ruido externo os ha afectado más de la cuenta?

R: Por mi experiencia, he cortado todas las redes sociales. Antes, con 25 años por ejemplo, lo leía todo y lo miraba todo. El ruido puede afectar mucho. Ahora, vivo mejor así, sin saber nada. Mi vida está mucho mejor así. Cuando todo está bien, la gente te pone tan arriba que te puedes relajar, cuando las cosas van mal como cuando perdimos de 30 contra el Málaga, es mejor no escuchar nada porque te pueden hacer dudar más de lo necesario. Es bueno para mí y para el equipo no escuchar tanto.

P: Hablaba Pablo Pin que el Covirán parte con cierta ventaja porque muchos jugadores saben lo que es luchar por una permanencia. Usted es uno de esos jugadores. ¿Qué recuerda de aquella lucha por la salvación?

R: Me encantaría hablar de mi experiencia de haber ganado títulos y no de permanencias. (Risas) Este tipo de partidos son diferentes porque quizás no se juega tanto con la táctica sino con más con el corazón, la mente y el sacrificio que vas a dar por el equipo. Tus puntos o tus asistencias no importan, lo que importa es la victoria o la derrota. Estamos hablando de la victoria en Palencia, no de mis números o los números de otros. En este tipo de partidos hay que quitarle importancia y afrontarlo como es, sin que la presión te supere. Hay que aceptar la presión y jugar con ella, que te ayude a superarte.

P: Ahora viene Breogán, para muchos una final a vida o muerte, ¿Cómo ves tu el partido?

R: Todo el mundo va a decir que es una final, pero en una final no hay mañana. Después de este partido si hay un mañana, el lunes hay que entrenar por lo tanto hay un mañana. Es un partido importante que, si ganas, te pones con una victoria más, pero no estarías salvado tampoco. Es una victoria más que nos acercará al objetivo. Puede contar doble si le ganas el average, pero si ganas a Zaragoza, Gran Canaria o Madrid también sería una victoria más. La temporada no se acabará el sábado si ganamos o perdemos.

P: Es también el momento de hacer cuentas, de mirar que hacen el resto de equipos. ¿Está pendiente de lo que ocurre con los rivales y piensa en las cunetas por la permanencia?

R: He cortado las redes sociales, pero no los partidos de los demás. Nos gusta ver los partidos de los demás, también lo que nos toca. Miramos todos los resultados, hemos visto esa victoria del Obradoiro y sabíamos que iba a ser una pelea hasta el final. Mejor controlar lo que tú puedes, no lo que hacen los demás. Esa sorpresa como la de Miribilla va a pasar. Primero hacer bien nuestro trabajo y luego mirar a los demás.

P: A nivel personal, tengo entendido que su familia sigue en Francia, ¿Cómo está siendo para usted este tiempo en Granada sin tenerlos a ellos cerca?

R: Es diferente de todo lo que he vivido en mi carrera. Siempre he estado con mi familia. Es un sacrificio también de mi mujer que me permite estar aquí en España. Tengo suerte de que mi esposa y mis hijos están bien en Francia y ella está aguantando y trabajando duro y cuidando de los dos. Esta situación también es un lujo porque me permite centrarme solo en el baloncesto. No tengo que preocuparme por recoger a los niños del colegio o hacer los deberes, cosas que siempre he hecho. Ahora me encuentro con mucho tiempo libre y lo pongo todo en el baloncesto y en el Covirán. Esto es solo para esta parte de la temporada, no me voy a ir sin ellos a otro país, no quiero estar sin ellos.

P: Cuando llegó dijo que la ACB era una competición en la que le gustaría retirarse. Espero que aun le queden muchos años más de baloncesto, pero ¿Es algo en lo que piensa, en la retirada?

R: No creo que sea mi última temporada. Creo que puedo jugar un poco más, pero me gustaría quedarme en España, en la ACB. Es el juego en el que me siento más feliz, pero también hay que arreglar el tema de la familia. Estoy pensando en el futuro, pero ahora es muy difícil. ¿Qué hacer? Volver a Francia y estar con mi familia…. Traerme a la familia aquí… Es muy difícil ahora mismo. Lo único que puedo decir es que me siento bien físicamente y quiero seguir jugando y ayudando a un equipo. Solo quiero disfrutar de lo que queda y sentirme feliz ayudando a cualquier equipo, si pudiese ser aquí, mejor.

P: ¿Quizás se ve un año más en el Covirán Granada?

R: La primera cosa que hay que pensar es en el entrenador. Puedes vivir en una ciudad increíble, pero si en el día a día no estás bien en la pista con él, es la clave. Aquí he encontrado a alguien que me entiende, que entiende mi manera de juego y mi forma de ser. Si me puedo quedar aquí, me gustaría. Aún no hemos hablado de nada con Pablo Pin o con el club. Ahora no es el momento, estamos muy centrados en el final de temporada.