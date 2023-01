Roger Lamesa: "Sea en Copa o en Liga vamos a querer más"

El técnico del Granada Femenino, Roger Lamesa y Marta Carrasco, una de sus jugadoras, analizan una victoria histórica que mete al Granada en cuartos de final de Copa de la Reina tras eliminar al tercer equipo de Primera con el que queda emparejado, el Alavés. Ambos han mostrado ilusión por el futuro en la competición sin miedo a lo que pueda venir tras un nuevo triunfo en Los Cármenes. Preparador y futbolista han agradecido el aliento del público rojiblanco que ha acudido al estadio.

Qué le dicen al granadinismo

La prensa también sois parte de esto, la afición que viene día tras día y la ilusión de las futbolistas. Están demostrando partido a partido motivos de sobra para seguirlas. Felicitarlas a ellas. Ahora toca el Deportivo de la Coruña, un adversario que aspira al ascenso a Primera y no hace mucho estaba peleando incluso por cotas altas en Primera División.

Confianza en la plantilla

Es una plantilla corta. Tenemos proceso de adaptación de María Macías y Nerea Agüero que viene de lesión de larga duración. Trabajamos juntas como equipo y de ahí viene su trabajo. El otro día no pudimos ganar en Bilbao. El trabajo diario es muy bueno. Hay que reponerse como hemos hecho hoy. Nos ha costado porque el Alavés ha demostrado sus credenciales que muestra en Primera División.

¿Qué supone para ti este triunfo y para el grupo?

Supone un orgullo como entrenador del equipo que entrenamos. Hace unas semanas dije que era el grupo de futbolistas con más talento con el que he entrenado y el staff también y lo sigo sintiendo así. Han demostrado que a base de trabajo y de horas es posible. Sabíamos que la temporada venía cargadita y lo han hecho y ahora hay mucha ilusión. Están muy contentas, pero también es cierto que parece que sea normal lo que hemos hecho hoy. Sea en Copa o en Liga vamos a querer más.

¿Un partido atascado?

Hay una realidad en fútbol femenino el jugar entre semana no es habitual. En ese cambio de golpes el equipo de mayor categoría, el de Primera, tiene más relevos dentro de la plantilla para contrarrestar eso. El Alavés venía con mucho desgaste del partido contra el Valencia en el que fue dominador e correr mucho al Valencia. Nosotras tuvimos más desgaste mental que físico de no conseguir el resultado que queríamos. El Alavés ha intentado dominar muchísimo el balón y conquistaba zonas que podían hacer daño. Nosotras intentábamos golpear cuando podíamos y nos dejaban. Y en ciertos momentos eso a nosotras nos interesaba. El Alavés ha tenido el balón en la segunda parte mucho rato, queríamos dominar más a nuestro adversario, pero no ha sido así, han llegado con peligro a nuestra área, hemos podido resistir.

Ceder el balón, ¿dentro del plan?

Nos hemos acostumbrado a jugar contra Primeras en Copa y hemos tenido situaciones muy similares por el tipo de adversario que te encuentras. Es cierto que de los tres el Alavés es el equipo que tenía más talento con balón. Lo normal es que un adversario de este nivel te genere muchas ocasiones. Había que plantear un partido inteligente en ese sentido sabiendo que lo normal es que un adversario de este nivel te genere mucho peligro y ocasiones. En los detalles hemos podido ser vencedores, pero el adversario ha demostrado que tenía mucho potencial tanto dentro como fuera del campo para romper el partido en cualquier momento. Sabiendo que podíamos crear peligro al contragolpe. El balón parado es el que ha podido decidir el partido al final.

Falta en el gol anulado al Alavés

Evito comentar esas cosas. No quiero entrar en las decisiones del colectivo arbitral, pero no puedo opinar porque no lo he podido ver.

¿Sorteo?

No tenemos preferencias. Lo que queríamos es venir y clasificarnos, así ha sido. Si viene aquí a Los Cármenes venga el rival que venga va a sufrir. Va a tener que hacer algo muy competitivo para superar a estas niñas y el empuje del granadinismo. Han demostrado que no les asusta el escudo que venga a competir.

Lauri e Inés, sin minutos

Lauri tuvo una lesión muscular contra Osasuna y tuvo que abandonar el campo pronto. Está teniendo un proceso de recuperación buenísimo, pero Lauri es la primera futbolista que no se lesiona y que recupera muy rápido. Con la ilusión que tiene y las ganas sabemos que volverá muy pronto. Sabemos lo importante que es nuestra capitana para nosotros y que, intentando priorizar un poco más la Liga que el partido de hoy la tengamos pronto entre nosotros. Inés tuvo un golpe en uno de los entrenamientos en la semana de preparación contra el Athletic. Nos iba a venir muy bien, porque esta semana teníamos previsión de que fuera titular a la vuelta de las vacaciones, pero también más pronto que tarde volverá a estar con nosotros para darnos ese equilibrio.

¿Hace falta una centrocampista?

Estamos mirando el mercado. Por supuesto que queremos incorporar. La plantilla lo pide, necesitamos más efectivos. Es cierto que estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, pero necesitamos más. Intentamos mirar el mercado nacional que internacional para evitar el papeleo y que la incorporación sea tardía, pero también queremos acertar y sumar efectivos que le den al equipo lo que pueda necesitar. Tenemos necesidad arriba, en el medio, atrás... Estamos pendientes para poder reforzar cualquier posición. También tenemos gente muy preparada que viene de abajo como Vero, Laurita…

Marta Carrasco

Primeras palabras tras la victoria

Gracias, muchas gracias por el apoyo en este partido y en el resto de partidos de esta Copa. Para nosotras es una emoción inmensa venir aquí a jugar y sentir el calor de todo el granadinismo.

Primera parte más igualada, gol al contragolpe

Sabíamos que venía un equipo de Primera con un ritmo de juego más agresivo. Nosotras somos fuertes a la contra y al final así ha sido. Hemos podido aprovechar la contra para poder ganar.

¿A por la Copa?

Esta competición para nosotras es ilusión. Seguir haciendo historia. Ver el sorteo, el rival y a partir de ahí pues igual que esta eliminatoria intentar ir a por ella.

Niñas y niños en Los Cármenes

Ver sus caras de ilusión, de pedirnos fotos para nosotras es el mayor premio y es lo que queremos, que nos conozcan y disfruten con nosotras.

Victoria en Copa tras el tropiezo ante el Athletic

Al final es una competición diferente, partido único, en Los Carménes. Ahora toca centrarse en la Liga.