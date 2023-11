"Si las televisiones damos la espalda a las plataformas sociales, tenemos un problema"

Encender el televisor es parte de la ceremonia matutina de millones de personas en todo el mundo. Incluso ahora, cuando una mano sostiene la tostada y la otra el teléfono, el informativo matinal de cualquier canal es el sonido ambiente de muchas casas. Sigue siendo uno de los medios de comunicación más potentes, testigo del crecimiento de familias enteras y mensajero de las noticias que cambian el curso de la historia en medio de una transición digital que parece querer absorberlo. Su salud, en buena medida, continúa marcando el pulso de la democracia de cualquier país. O de un territorio más pequeño, como Granada. Quienes lo trabajan a diario en la provincia atienden la llamada de este periódico para, con motivo del Día Internacional de la Televisión, analizar el momento vital del soporte que cambió la manera de consumir información, entretenerse y formarse. La tele, desde todos sus ángulos.

Pedro Pablo López - redactor y presentador de TG7

"Llegamos donde no llegan las grandes cadenas"

Desde el prisma local, asoma la televisión municipal de Granada, TG7, desde donde Pedro Pablo López narra a los ciudadanos lo que sucede en el día a día en la capital. Pura cercanía. "Hay que seguir haciendo una televisión fuerte, generalista y que no sea de pago, porque todo el mundo no puede permitirse pagar una plataforma. No solamente para informarse, también para entretenerse. Sigue jugando su papel", arguye en un análisis más amplio. Cuando centra el foco en la localidad, incide en que el medio "sigue siendo importante y lo seguirá siendo siempre". "Los medios locales, los de proximidad, son complementarios a la televisión generalista. Siempre digo que nosotros llegamos donde no llegan las grandes cadenas. Vamos a ese espacio más profundo. Llegamos más al barrio, a la gente, al pequeño negocio que, incluso, muchas veces no se puede permitir esa publicidad grande", desgrana.

En este contexto más próximo al granadino también interfieren las redes sociales, a las que, a juicio del periodista, se debe amoldar la tele municipal. "Debemos convivir con todos estos medios, porque no dejan de ser medios de comunicación", sostiene, convencido de que "hay que estar ahí porque es donde está la gente". "Hay que tomarlos como aliados. En TG7, nos movemos también en plataformas. Nos movemos en YouTube, a lo que le estamos dando movimiento, y estamos empezando también en Instagram. ¿Tarde? Sí, pero hay que entrar", resuelve, consciente de su alcance en población joven pese a que el canal cuenta con "un 7% de la tarta de audiencia en TDT a nivel local, que son 31.000 espectadores diarios". Por ahí, por su perfil en la citada red audiovisual, el medio consigue que los jóvenes "se acerquen a la programación", sobre todo al programa cofrade y al de deportes. "Son dos de los pilares importantes también para la ciudad", puntualiza.

"Lo primero que tiene que hacer la tele local es mantenerse. Es un trabajo muy complicado, porque la televisión es un medio costoso", señala Pedro Pablo López como principal reto. "En caso de los medios públicos, haciendo una programación muy atractiva para el espectador. Hablo de contar las cosas de la ciudad, de estar en los momentos importantes", afirma, a lo que agrega facilitar a la gente "que encuentre la tele". "En febrero de 2024 hay un salto en el que la calidad mínima de los estándares va a ser el HD. Tenemos que hacer una campaña importante de difusión para que la ciudadanía nos siga buscando y sepa que, si no tiene HD, no podrá ver la tele", ahonda.

Entre sus reivindicaciones, "la independencia de cada televisión dentro de su situación". "Nuestros jefes son los granadinos y tenemos que estar donde nos digan. En el caso de las privadas, buscar el equilibrio entre contenido de calidad, el comercial y que les sea rentable económicamente. Me quedo con hacer buena televisión, que a veces es muy difícil", concluye.

Fernando Argüelles - Director de PTV Granada

"Las locales se están convirtiendo en televisiones temáticas de la ciudad"

Sin salir de los límites provinciales, PTV aterrizó en Granada hace unos años para ofrecer otra alternativa local. Su director, Fernando Argüelles, conoce la provincia, su idiosincrasia y los entresijos de la tele al dedillo. "El otro día, una persona mayor me decía que ahora pasan cosas que antes no sucedían, pero no es que no ocurrieran, es que no nos enterábamos. Hoy, con esa facilidad que tiene cualquier persona para, con el mismo móvil, estar haciendo de cámara y mandar las imágenes, se está abriendo mucho el abanico de las noticias, de las coberturas y de contar la propia vida en imágenes que antes no existían", analiza. A su modo de ver, las televisiones locales "siguen teniendo su público, su audiencia y su espacio". "Nos estamos acostumbrando a la tematización", puntualiza, para seguidamente concretar que los canales propios de la tierra "se están convirtiendo en televisiones temáticas de la ciudad".

"Llega una Semana Santa, un Pleno del Ayuntamiento que se sabe que va a estar movido, una feria del Corpus o un ascenso del Granada y la gente entra en una televisión local como quien acude a un canal temático, porque sabe lo que quiere ver y que ahí se lo van a contar", abunda. "Ahí está el éxito", sentencia, para seguidamente rechazar "una lucha contra las redes sociales". "Llevarías todas las papeletas para perder. Tienes que valerte y servirte de todos esos medios, que también te abren las puertas. Antes, se estaba pegado al fax o al teletipo cuando llegaba. Ahora, el teletipo son las redes sociales, ver lo que pasa, qué cuenta la gente, lo que enseña", expone.

A su juicio, "el reto con el que nacieron, con el que siguen y, si algún día tristemente mueren, con el que morirán las teles locales es estar pegadas al máximo al territorio que le es propio". "El día que una televisión local emita películas, por muy buenas que sean, demasiados programas en cadena, por muy buenos que sean, y vaya buscando lo mismo que una generalista, esa televisión está perdida", defiende, pues, tal y como considera, "la gente busca en ellas lo propio, lo suyo, lo que sabe que va a encontrar ahí".

Jorge Muñoz - Coordinador de Informativos de la delegación de Canal Sur en Granada

"La televisión posiblemente sea el lugar en el que todo el mundo quiere estar"

Ampliar las miras lleva la información granadina, en primer lugar, al resto de Andalucía. Jorge Muñoz coordina los informativos de Canal Sur en la provincia, lo que le convierte en una suerte de emisor regional de la actualidad de Granada. Su misión, como la que considera que tiene la televisión en general, "es aproximar un poco la realidad a la ciudadanía y hacerlo en su ámbito, en el plano audiovisual". "Tiene la desventaja de que es muy aparatosa y requiere mucha gente, pero también tiene la virtud de que es muy efectiva. Sus resultados son muy visibles. Aunque creo que no sigue siendo tan influyente como algunos medios, posiblemente sea el lugar en el que todo el mundo quiere estar o verse", expone desde el centro de producción de la ciudad de la Alhambra, uno de los tres que tiene la cadena en toda Andalucía.

"En lo que la televisión sigue teniendo interés y magnetismo para la audiencia es la información. Tanto es así que grandes plataformas como Netflix, HBO o Disney + se están planteando incorporar informativos, porque saben que es el elemento que se les escapa", subraya, tras lo que señala que "la información de redes, sobre todo en TikTok o Instagram, es muy interesante porque tiene mucha penetración en el segmento joven". No obstante, advierte: "Es un mundo en el que la información es más vulnerable y requiere mucha más verificación".

Todo ello conduce a la conclusión de que el medio tiene que "seguir defendiendo que la información no es ni debe ser nunca una aspiración rentable, sino que debe tener rentabilidad social". "El reto va a ser hallar ese equilibrio entre ser sostenible a nivel económico pero ser eficiente", adhiere. "Lo mejor que le puede pasar a una sociedad es que tenga muchos medios de comunicación. Una sociedad es más democrática si tiene muchos más periódicos, más digitales, más televisiones y más radios. Eso, siempre que no sean de un mismo propietario, garantiza que haya diversidad informativa y que la gente pueda informarse sin estar recibiendo un monólogo", argumenta, confiado en que "la presencia de redes y los digitales va a fracturar esa imagen antigua de medios de concentración grandes, que se van a tener que adaptar al lenguaje de los más pequeños".

Ana Martín Rosa - Redactora de Informativos Telecinco en Granada

"No podemos perder la humanización del periodismo"

Para llevar la actualidad local a todo el país, las cadenas nacionales cuentan con corresponsales que cubren distintas zonas de Andalucía. Telecinco trabaja desde Granada para la propia provincia nazarí, Jaén y Almería, además de ser apoyo para Málaga. Entre los cuatro redactores de los que dispone en los términos granadinos se encuentra Ana Martín Rosa, que detecta en la televisión "un papel fundamental" en la tesitura en que se encuentra España. "Sobre todo, para intentar calmar los ánimos. Estamos en un momento bastante complicado, por lo que está sucediendo en todos los sentidos. Si nosotros no contrastamos, no somos una fuente oficial, si flaqueamos, digamos, en este ámbito, hay bastante problema en la población. Surge una desinformación que podría generar aún más crispación. Ahora mismo somos un referente para pacificar e informar", asevera.

Y, en esa labor tienen un gran peso las delegaciones, a su modo de ver. "Cuando no está aquí la actualidad, nosotros podemos complementarla. ¿Que ahora mismo hay un conflicto bélico internacional? Pues tenemos una universidad como la de Granada que es un referente a nivel mundial, donde tenemos especialistas, investigadores, doctores… Gente muy formada en ese tema que nos puede aclarar muchas causas. Nuestro papel complementa perfectamente la información del sitio donde está ocurriendo todo", ejemplifica. Esta función, considera, debe hallar una "simbiosis" con las plataformas y redes sociales. "Son eficientes. Hay que tener claro que, muchas veces, nos desinforman, pero también tienen que ser un complemento. Si nos ponemos de espaldas a las plataformas sociales, la verdad es que tenemos un problema", apostilla.

La periodista considera que son la forma que tienen las televisiones de traspasar los límites territoriales. "Hicimos hace poco una noticia de las monjas que hacen sushi en Granada y, de pronto, te escribe gente del extranjero: ‘Joder, sois virales en TikTok’. Si lo hubiéramos emitido simplemente a través del informativo, te aseguro que no la ve ni la mitad de la mitad de la gente que la vio. Si queremos llegar realmente, que nuestra información traspase fronteras, es la única vía. Y se han dado cuenta desde dentro, que es lo más importante", resalta. También son una manera de saltar la brecha generacional: "Si queremos llegar a que los jóvenes consumen más alcohol, ¿cómo no lo vamos a poner a través de TikTok o de Twitter? Los jóvenes no ven el informativo. Es renovarse o morir".

"Hay una cosa que podemos perder con la amenaza de la inteligencia artificial o la realidad virtual, que es el factor humano. Lo que no podemos perder es la humanización del periodismo. Podemos tener platós brutales, una información con vídeos y demás, pero tiene que haber periodistas, operadores de cámara… Yo siempre opino que podrá haber un periodista creado por inteligencia artificial que cuente las noticias de forma incluso más correcta que yo, pero nadie te podrá hacer sentir todavía lo que allí se siente si no lo hago yo. Eso es muy importante, que, aunque se apueste por estar en todos los sitios, se apueste por el personal, por el trabajador, porque, de momento, somos los únicos que hacemos sentir", reivindica.

Cecilia Cano - Corresponsal de La Sexta en Andalucía Oriental

"¿Cómo te enteras del momento que estamos viviendo? La televisión sigue siendo el medio rey"

Cecilia Cano es otra de las profesionales encargadas de llevar lo que sucede en los términos granadinos al resto de España. "Cubro una extensión de cientos de kilómetros como corresponsal de Málaga, Jaén, Almería y Granada", explica. E, incide, es una labor determinante en que la población conozca cuál es la situación en la que se encuentra el país. "¿Cómo te enteras de ese momento que estamos viviendo? La mayoría de esas imágenes que estamos viendo, aunque las veas en redes sociales, están capturadas de una emisión de televisión. Sin lugar a dudas, creo que sigue siendo el medio estrella, el medio rey hoy en día", esgrime. Defiende el trabajo del reportero de provincias como "necesario y vital". "Pongo de ejemplo la Cumbre, importantísima. Se ha hecho aquí. Si no tienes una delegación en esta zona, tienes que traer siempre a gente de fuera", hace hincapié.

Por ello, también ensalza la importancia del periodista en la relación con las redes sociales. "Es un error contra este tipo de plataformas, porque no es nuestra misión, sino que debemos aprovechar lo que pueden ofrecer ese tipo de herramientas. Muchas veces, cuando ocurren cosas, hay imágenes que nosotros no podemos conseguir y que están en esas redes sociales. A eso me refiero, a poder nutrirte de ello. Pero sí que hay que hacer un ejercicio de pedagogía con la gente. Los medios de comunicación no tenemos nada que ver con esas plataformas. Hay una capacidad de análisis cuando uno lee periódicos, escucha la radio… Uno tiene que dedicar tiempo a leer cosas y entenderlas, cosa que no sucede en TikTok. Esa capacidad de análisis, esa responsabilidad que tienen los medios de comunicación, buscando datos, tratando de que la información sea precisa y contrastada, no existe en redes sociales", desgrana.

De ahí emana, según su criterio, el reto de la televisión. "Es que puedan convivir. En Atresmedia, tenemos que saber convivir los canales de televisión con su plataforma de streaming, y la plataforma, además, con su versión premium. El reto es poder simultanear, ofrecer un tipo de contenido que le pueda interesar a ese espectador que en la hora de emisión nuestra no quiere poner el canal normal. Nosotros lo hacemos", señala, aunque no es esquiva a la necesidad de "tener audiencia". "No puedes darle la espalda nunca. No puedes perderla o, en caso de que haya un trasvase, que se vaya a un streaming de tu empresa. Otro de los grandes retos es la inteligencia artificial, que es una pasada", profundiza.

También mira hacia la propia labor periodística. "Mi misión es demostrar que mi trocito de Andalucía sigue siendo fundamental para la tele nacional, que salgan historias de aquí que merezcan ser contadas", describe. En ello, también reside su principal revindicación. "Por favor, que volvamos a humanizarnos un poco y dejemos el enfrentamiento. Estamos rozando el delito de odio. Compañeros míos son amenazados, insultados en la calle por tener un micro de La Sexta. ¿Por qué ese insulto gratuito? ¿Por qué estoy haciendo un directo y tiene que venir un señor por detrás a decirme ‘que te vote Txapote’? ¿Y los compañeros míos que han tenido que cubrir las protestas en Ferraz estos días? Lo que reivindico es, por favor, que nos respeten más", reclama.