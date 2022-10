El Hospital Real acoge 'En línea. Sergio García Sánchez', un recorrido por la trayectoria del ilustrador

El crucero bajo del Hospital Real muestra desde este lunes 3 de octubre y hasta el próximo 11 de diciembre 'En línea. Sergio García Sánchez', un recorrido por la trayectoria profesional de más de 25 años del dibujante de cómic, ilustrador y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada Sergio García (Guadix, 1967). La exposición ha sido inaugurada por Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada, con la presencia del propio Sergio García, de Víctor Medina, vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio, y de Ricardo Anguita, comisario de la muestra.

'En línea. Sergio García Sánchez' es una retrospectiva que recorre la trayectoria artística del dibujante desde sus inicios profesionales, a mediados de la década de los noventa, hasta el presente. La estructura del proyecto expositivo no tiene un carácter cronológico, sino vinculado a las diversas tipologías de trabajos que el autor ha ido incorporando en sus creaciones a lo largo de este tiempo, algunas de ellas desarrolladas ya durante los últimos años. El trabajo de García Sánchez viene marcado por una constante experimentación gráfica, que parte del rechazo de los límites acotados de la viñeta, de la página y del libro para, finalmente, trascender y revolucionar tanto los formatos tradicionales del cómic como su lenguaje secuencial. En su lugar, Sergio García apuesta por la búsqueda de formatos alternativos y recursos gráficos que posibiliten la deconstrucción de la narración lineal del cómic.

La rectora de la UGR ha reconocido que la presencia de esta exposición en el Hospital Real es “un sueño para nosotros porque se trata de un reconocimiento muy destacado” y, además, ha puntualizado, “a tiempo, porque a veces llega tarde”. El trabajo y el reconocimiento de García Sánchez es, también, un reconocimiento al trabajo de la Facultad de Bellas Artes y de la Universidad en General. El trabajo expuesto, ha concluido, “nos invita a soñar”, con esos formatos tan magníficos y esos temas tan actuales e interesantes. Víctor Medina Flórez, vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio, responsable de la muestra a través del La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea, ha reconocido en Sergio García “un excelente artista, un excelente investigador y un excelente docente. En este caso, el proceso de creación artística no es un acto solo de habilidad o genialidad, sino de investigación, conocimiento y maduración”. El ilustrador y responsable del alrededor del centenar de obras expuestas, Sergio García Sánchez, recordado que su trabajo como ilustrador es inseparable del de profesor y miembro de la comunidad universitaria. “Desde que me convertí en profesor titular de la Facultad de Bellas Artes, allá por 1998, abandoné el cómic comercial y me volqué en la investigación porque, sobre todo, eso es lo que hago: investigar en nuevos formatos”.

La muestra que puede verse hasta diciembre en el Hospital Real pone su énfasis, explica Ricardo Anguita Cantero, comisario de la exposición y director de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea, “tanto en la base dibujística de sus creaciones, en las que el trazo es el germen del proyecto artístico -como queda reflejado en el autorretrato inédito que preside la entrada de la exposición y el catálogo- como en el carácter esencialmente comunicativo que protagoniza hoy su obra en los diversos medios con los que colabora”. Para Anguita, “cabría aún una última significación: la importancia que ha adquirido la creación digital como herramienta imprescindible en la obra de un dibujante que, fértilmente, sigue explorando en la actualidad nuevos recursos gráficos”. Todo esto, continúa Anguita, se evidencia en la selección presentada de obras originales y digitales, que recorre una trayectoria artística profesional iniciada, hace veintiocho años, periodo donde lo procedimientos técnicos de creación en el dibujo del cómic y la ilustración han experimentado, como en otros campos artísticos, profundos cambios vinculado a la introducción del uso de las TIC.

La exposición se organiza en cuatro secciones que ocupan los cuatro brazos del crucero bajo del Hospital Real. En la primera sección se muestran las creaciones para el cómic europeo y americano y está dedicada a las creaciones de cómic en formato libro, desde 1994 hasta la actualidad. La segunda sección se ocupa de trabajos editoriales para medios de comunicación escritos, entre las que se encuentran portadas e ilustraciones interiores realizadas desde 2017 para suplementos de periódicos como Book Review de The New York Times, Babelia y El País Semanal de El País o la revista The New Yorker. La tercera sección incluye piezas para proyectos expositivos y conmemorativos de carácter institucional. Son piezas de grandes dimensiones realizadas entre 2019 y 2022 y encargadas para su exhibición en proyectos expositivos de la Biblioteca Nacional de España y el SPAIN Arts & Culture de la Oficina de Cultura de la Embajada de España en Washington DC y la Fundación España-EEUU o para el proyectos Horizonte 2031, conmemorativo del Quinto Centenario de la Universidad de Granada. Finalmente, la cuarta sección se dedica al cómic expandido y muestra obras para espacios institucionales del arte. Son obras de gran tamaño, realizadas también entre 2019 y 2022 para intervenir específicamente sobre las paredes de las salas de museos, centros de arte contemporáneo y galerías de arte como el Centro de Arte José Guerrero (2019), el Musée National Picasso-París y el Musée de la Bande Desinée de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême (2021-2022), la Galería Arrabal & Cía (20221). En esta sección se suma una obra inédita que se exhibe como cierre de esta exposición.